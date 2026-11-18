La cuenta atrás para el GTA 6 ya está en marcha de verdad. Con el lanzamiento del 19 de noviembre cada vez más cerca y el «Extended Look» revelando más detalles de lo que nos espera, ¿cuánto sabes realmente sobre el juego más esperado de 2026? Desde su desarrollo hasta su presupuesto astronómico, aquí tienes los datos sobre el GTA 6 que quizá te sorprendan.

01 GTA 6: una década de desarrollo

El GTA 6 lleva más de diez años en desarrollo: el último juego de Rockstar Games fue Red Dead Redemption 2, que sigue siendo uno de los juegos de mundo abierto más impresionantes técnicamente e influyentes de todos los tiempos. Esta epopeya del Oeste salió oficialmente a la venta el 26 de octubre de 2018, así que ya lleva en el mercado algo menos de ocho años.

Lucia Caminos promises a GTA first © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Sin embargo, en el momento del lanzamiento de RDR 2, GTA 6 ya llevaba unos tres años en desarrollo. Según un informe, el trabajo conceptual inicial de la secuela ya estaba en marcha poco después del lanzamiento de GTA 5 en 2014.

No obstante, se dice que el trabajo de desarrollo propiamente dicho de Grand Theft Auto VI comenzó tras el lanzamiento de Red Dead Redemption 2, una vez que los grandes equipos de Rockstar Games volvieron a estar disponibles.

El 4 de febrero de 2022, el equipo de desarrollo confirmó oficialmente que se estaba trabajando en un nuevo juego de GTA. Un año y medio después, en diciembre de 2023, por fin se publicó el primer tráiler.

Si cuentas desde el lanzamiento de GTA 5 hasta el 19 de noviembre de 2026, hay más de 13 años entre las dos entregas principales. Ninguna secuela en la historia de la serie ha tardado tanto en llegar. A modo de comparación: solo hubo cinco años entre GTA 4 (2008) y GTA 5 (2013). Una de las razones de esta larga pausa es el enorme éxito de GTA Online. El modo multijugador mantuvo a Rockstar ocupada durante años y generó tantos ingresos que no había presión para sacar una secuela rápidamente .

02 El juego de mil millones de dólares: los costes de desarrollo de GTA 6

GTA 6 promises a bigger, more diverse world than ever before © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar no habla de dinero. Ni el estudio ni Take-Two han revelado un presupuesto oficial para GTA 6. Sin embargo, el sector coincide en una cosa: estamos hablando de una suma sin precedentes en el mundo de los videojuegos.

Las estimaciones más fiables de sobre los costes de desarrollo de GTA 6 oscilan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares estadounidenses, mientras que algunos analistas sitúan la cifra en hasta 2.000 millones. Las cifras más elevadas que circulan por internet se consideran muy especulativas. Lo que sí está claro, sin embargo, es qué es lo que ha disparado los costes: un periodo de desarrollo que abarca muchos años, miles de empleados repartidos por varios estudios de Rockstar en todo el mundo, una captura de movimiento compleja, un mundo abierto muy detallado y los avances técnicos del motor propio RAGE. Esto aún no incluye los costes de marketing, que por sí solos pueden ascender a cientos de millones para un título de esta envergadura.

Una comparación con GTA 5 muestra hasta qué punto se han disparado los costes. El presupuesto de GTA 5 se estimó en 2013 en unos 265 millones de dólares estadounidenses, marketing incluido. En aquel momento, se consideró un récord. Por lo tanto, GTA 6 sería entre cuatro y siete veces más caro y, con toda probabilidad, el videojuego más caro jamás producido.

Sin embargo, el GTA 5 ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los productos de entretenimiento más exitosos de todos los tiempos. Junto con GTA Online, el juego ha generado miles de millones a lo largo de una década. Si el GTA 6 se acerca siquiera un poco a este éxito, incluso un presupuesto de miles de millones será dinero bien gastado.

03 ¿Cuántas veces se ha retrasado el GTA 6?

En realidad, el lanzamiento de GTA 6 solo se ha tenido que posponer dos veces, aunque a los fans les parezca que ha pasado muchas más veces. Cuando Rockstar lanzó el primer tráiler en diciembre de 2023, este terminaba con un anuncio claro: 2025. Más tarde, Rockstar y su empresa matriz, Take-Two, concretaron la fecha en otoño de 2025. La comunidad tenía una fecha en mente, pero Rockstar pisó el freno dos veces.

El primer retraso, en mayo de 2025, no sorprendió a muchos, ya que llevaban tiempo circulando rumores al respecto. Rockstar agradeció a los fans su paciencia en ese momento y, unos días después, lanzó un segundo tráiler. Eso cambió rápidamente el estado de ánimo.

There will be plenty of cars to choose from © Rockstar Games/Take-Two

El segundo retraso, en noviembre de 2025, afectó más a la comunidad. Rockstar lo anunció poco antes de la conferencia trimestral de Take-Two, explicando que esos meses adicionales permitirían terminar el juego con el nivel de pulido que los fans de Rockstar esperan. Las razones aducidas fueron la enorme complejidad técnica del juego —concretamente, la simulación de IA, la densidad del mundo y el motor— y el deseo de evitar periodos de trabajo intensivo excesivos. Esto fue precisamente por lo que Rockstar recibió duras críticas durante el desarrollo de Red Dead Redemption 2.

Desde entonces, el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, ha confirmado públicamente la fecha de lanzamiento en noviembre en varias ocasiones. Las previsiones del grupo para el ejercicio fiscal de 2027 dependen en gran medida de este lanzamiento, por lo que un tercer retraso supondría un duro golpe no solo para los fans, sino también para los inversores.

Un efecto secundario ilustra el gran respeto que se le tiene a GTA 6 dentro del sector: numerosas editoras han adelantado sus propios lanzamientos o los han pospuesto hasta 2027, para no quedar eclipsadas por Rockstar. Parece que solo Nintendo se sale de la tendencia con el lanzamiento del remake de «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» para la Nintendo Switch 2. Su lanzamiento está previsto para el 5 de noviembre de 2026.

04 Los requisitos del sistema para GTA 6

En pocas palabras, como el juego va a salir inicialmente en exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, no hay requisitos del sistema oficiales. Al menos, todavía no. Cualquiera que espere un lanzamiento simultáneo para PC se llevará una decepción.

Rockstar aún no ha anunciado una versión para PC. Cuando se le preguntó al respecto, el director ejecutivo de Take-Two, Zelnick, se limitó a señalar que Rockstar sigue una estrategia ya conocida en cuanto a plataformas y que habría más anuncios a su debido tiempo.

You can pimp your ride at the tuning workshop © Rockstar Games/Take-Two

Esta estrategia es, efectivamente, la de siempre. GTA 5 salió por primera vez en 2013 para PS3 y Xbox 360, y no llegó a PC hasta abril de 2015. «Red Dead Redemption 2» salió en octubre de 2018 para consolas y, aproximadamente un año después, para PC. Es probable, aunque no está confirmado, que «GTA 6» siga un patrón similar. Por lo tanto, aún no se conocen los requisitos oficiales del sistema para PC. La situación está más clara para las consolas:

30 FPS: Rob Nelson, codirector de Rockstar North, confirmó en agosto de 2026 que, en la fase actual de desarrollo, el juego funciona a 30 fotogramas por segundo.

PS5 Pro Enhanced: GTA 6 lleva la etiqueta correspondiente en la PlayStation Store. Rockstar aún no ha revelado exactamente en qué mejora la versión Pro, ya sea en resolución, velocidad de fotogramas o efectos.

Resolución: no está confirmada oficialmente. Basándose en las imágenes del tráiler, los expertos técnicos de Digital Foundry estiman una resolución interna de unos 1440p, que se escala a 4K.

Requisitos de almacenamiento: aún se desconocen. Sin embargo, dado el tamaño del mundo del juego, sería buena idea que liberaras algo de espacio en tu SSD. Seguro que ocupará entre 100 y 200 gigabytes.

05 ¿Qué tamaño tiene el mapa de GTA 6?

La cuestión del tamaño del mapa es siempre una de las primeras que surgen con cada nuevo lanzamiento de GTA. La respuesta para el mapa de GTA 6 es: muy grande. Sin embargo, Rockstar no ha publicado una cifra oficial en kilómetros cuadrados.

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

No obstante, algunas presentaciones a la prensa recientes, de agosto de 2026, sí que dan algunas pistas: según estas, el mapa tiene aproximadamente el doble de tamaño que el de GTA 5 y unas tres veces el de Red Dead Redemption 2. Para que te hagas una idea: Los Santos y el condado de Blaine en el GTA 5 suman juntos unas 49 millas cuadradas, o unos 127 kilómetros cuadrados, gran parte de los cuales son agua y montañas.

La comunidad, por supuesto, ya ha hecho sus propios cálculos. Los proyectos de cartografía que analizan las imágenes de los tráilers y el material de la filtración de 2022 sitúan la cifra entre unas 118 y 132 millas cuadradas. Eso serían más o menos entre 300 y 340 kilómetros cuadrados. Sin embargo, hay que tomarse estas cifras con cautela. De momento, solo Rockstar sabe qué parte de eso es agua, a cuántos edificios se puede acceder y cuál es realmente el tamaño de la zona jugable final.

GTA 6 is set to feature circuit racing – a first for the franchise © Rockstar Games/Take-Two

En cualquier caso, la densidad es mucho más emocionante que el mero tamaño. Rockstar no se centra en extensiones vacías, sino en un mundo donde pasa algo a cada paso. Según los avances, los PNJ tienen unas 600 000 animaciones; en GTA 5 había unas 55 000. Las calles son más estrechas y la conducción se nota más pesada y realista. Rockstar dice que incluso consultó a pilotos de carreras profesionales para conseguirlo. Leonida está pensada para que no parezca tanto un simple telón de fondo, sino más bien un lugar que sigue vivo incluso sin ti.

06 Las regiones de GTA 6 y sus equivalentes en la vida real

The Leonida Keys © Rockstar Games

Bienvenido a Leonida, la versión ficticia de Florida ideada por Rockstar. El «Estado del Sol» es el escenario perfecto para GTA: glamour y decadencia, yates de lujo y parques de casas móviles, zonas de fiesta y pantanos de caimanes suelen estar a solo unos kilómetros de distancia. Rockstar ha confirmado seis regiones en los tráilers, y cada una tiene su equivalente en la vida real:

In-game region Real-world inspiration Vibe Vice City Miami Neon, beach clubs, skyline Leonida Keys Florida Keys Island chain, endless bridges, marinas Grassrivers Everglades Swamps, airboats, alligators Ambrosia Sugarcane region around Lake Okeechobee Fields, factories, biker territory Port Gellhorn Resort towns on the Gulf Coast Faded beach town with old motels, home to a real-life racetrack Mount Kalaga National Park Forested hills and mountain landscapes of the southern US Hiking, hunting, off-road

Vice City es el corazón del mapa. La ciudad está claramente inspirada en Miami, con fachadas art déco, paseos marítimos, rascacielos y una vida nocturna que nunca duerme. Los fans de la serie ya estarán familiarizados con Vice City gracias al juego original de 1997, a GTA: Vice City (2002) y a Vice City Stories (2006). Pero la ciudad nunca había sido tan vibrante y detallada.

A return to Vice City © Rockstar Games

Al sur, los Leonida Keys se adentran en el mar como una cadena de islas, unidas por largos puentes. Aquí encontrarás puertos deportivos, chiringuitos y aguas turquesas. Es probable que esta zona tenga un papel importante en las rutas de navegación, buceo y contrabando. Con los Grassrivers, Rockstar lleva los Everglades al juego: aguas poco profundas, vegetación densa, hidrodeslizadores y pequeños asentamientos en medio del pantano.

Hacia el interior se encuentra Ambrosia, inspirada en la región azucarera que rodea el lago Okeechobee. El paisaje se caracteriza por ingenios azucareros industriales, vastos campos y un ambiente agreste. Según el tráiler, aquí también hay una fuerte presencia de moteros. Port Gellhorn muestra la otra cara del sueño de Florida: un destartalado complejo turístico costero en la costa del Golfo, con moteles viejos, clubes de striptease y gente que ha vivido tiempos mejores. Por último, el Parque Nacional del Monte Kalaga presenta un paisaje totalmente diferente, con colinas boscosas, rutas de senderismo y cotos de caza. Un terreno así no existe realmente en la llana Florida; recuerda más a los bosques que hay más al norte, en los estados del sur.

Room to breathe on the state’s northern fringes © Rockstar Games/Take-Two

Es importante destacar que Rockstar no está creando réplicas exactas. El estudio condensa ubicaciones, reubica puntos de referencia y fusiona varias comunidades en una nueva. El resultado es una Florida que parece auténtica, pero que está optimizada para la jugabilidad.

07 GTA 6: Galardonado incluso antes de su lanzamiento

¿Un juego que gana premios incluso antes de salir a la venta? Con GTA 6, eso es una realidad. La expectación es tan grande que Rockstar ya cuenta con una impresionante colección de trofeos incluso antes del lanzamiento:

The Game Awards 2024: Juego más esperado

The Game Awards 2025: Juego más esperado : dos años seguidos

Golden Joystick Awards 2025: Juego más deseado

Golden Joystick Awards 2025: Mejor tráiler de juego por el tráiler 2

El resultado de los Golden Joystick Awards es especialmente emocionante. Se registraron un total de unos 21 millones de votos. GTA 6 se llevó alrededor del 18 % de los votos en su categoría, con The Witcher 4 en un sorprendente segundo puesto, a muy poca distancia, con algo menos del 17 %.

We know that One-Eyed Willie's Mod Shop will feature in GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Aún más impresionantes que los trofeos son los récords. En diciembre de 2023, el tráiler 1 superó la barrera de los 90 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas. Fue el lanzamiento más exitoso de un vídeo que no fuera musical en la plataforma. Al segundo día, ya había acumulado más visualizaciones que todos los tráilers de GTA 5 juntos. El tráiler 2 lo superó en mayo de 2025: según Rockstar, se vio 475 millones de veces en todas las plataformas en 24 horas. Rockstar lo describe como el mayor estreno de un vídeo de todos los tiempos, mayor que cualquier tráiler de cine.

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08 GTA 6 y el modding: libertad con límites claros

El modding forma parte del ADN de GTA. Mods gráficos, servidores de rol , nuevos vehículos o ciudades enteras de otras entregas: la comunidad ha mantenido vivos GTA 4 y GTA 5 durante años. Por eso, la comunidad prestó aún más atención cuando Rockstar publicó nuevas directrices sobre mods el 21 de septiembre de 2026. Estas se aplican a todos los juegos de Rockstar, incluido GTA 6.

Primero, la buena noticia: los mods en GTA 6 seguirán estando permitidos, en principio. Sin embargo, Rockstar ha marcado unas líneas rojas muy claras.

No se permite alterar la historia: las tramas oficiales, las misiones y los personajes no deben modificarse ni ampliarse.

No se permite mezclar elementos entre juegos: los mapas , personajes o elementos de un juego de Rockstar no deben transferirse a otro. Por lo tanto, no estaría permitido trasladar Liberty City de GTA 4 a GTA 5 o GTA 6.

No se permite contenido protegido de terceros: están prohibidas las marcas, logotipos, ubicaciones del mundo real o figuras conocidas de terceros .

Voces y rostros: no se pueden modificar las voces de Rockstar. Si quieres usar las voces o la imagen de personas reales, necesitas permiso por escrito.

No se permiten trucos online , mecánicas de apuestas con dinero real, ni publicidad de criptomonedas o NFT.

No se admiten patrocinios: también están prohibidos el placement de productos y la publicidad de pago en los mods.

La monetización solo está permitida a través de plataformas autorizadas por Rockstar.

Scuba diving is one of many distractions you’ll find in Leonida county © Rockstar Games

Además, los juegos no deben modificarse para que funcionen en dispositivos para los que Rockstar no los haya diseñado. Esto supone una prohibición clara de las adaptaciones no oficiales.

Esto envía un mensaje claro a la comunidad de modders. Muchos proyectos populares de fans de los últimos años ya no serían posibles bajo estas normas, desde expansiones de la historia hasta mods de crossover. Al mismo tiempo, Rockstar está demostrando que no quiere prohibir el modding, sino regularlo. Desde que se hizo cargo del importante equipo de rol Cfx.re (FiveM), el estudio ha apostado cada vez más por los canales oficiales. De todos modos, que GTA 6 sea modificable desde su lanzamiento dependerá de la versión para PC. Y eso aún queda muy lejos.

09 Equipamiento de armas: se acabó llevar un arsenal en el bolsillo

Llevar armas y equipo ocultos encima: eso era lo habitual en las entregas anteriores de GTA. En GTA 6, eso es cosa del pasado. Al parecer, Rockstar está adoptando el sistema de equipamiento de Red Dead Redemption 2 y haciéndolo más realista.

Lucia and Jason don’t hold back © Rockstar Games

Ahora, Jason y Lucía solo llevan dos pistolas ocultas y dos armas largas a la vista. Todo lo demás se guarda en armarios de armas en Ammu-Nation o en el maletero de tu auto. La propia Rockstar dice que puedes personalizar tu equipamiento «para cada ocasión». Parece un cambio menor, pero altera de forma fundamental la jugabilidad. Antes de cada misión, surge la pregunta: ¿entro discretamente con una pistola con silenciador o con un rifle de asalto y una escopeta? Si lo planificas mal, tendrás que improvisar.

Las propias armas se pueden personalizar a fondo. Los revólveres especiales de la Ultimate Edition apuntan a un amplio sistema de personalización con accesorios, acabados de pintura y modificaciones.

Jason loads up for trouble © Rockstar Games/Take-Two

A esto se suman las nuevas habilidades «Focus» de los dos protagonistas. Funcionan de forma similar al «Dead Eye» de Red Dead Redemption: el tiempo se ralentiza y el juego resalta los puntos débiles, las rutas de escape o los puntos clave. Según los avances, Jason y Lucía usan esta habilidad de forma diferente, lo que también los distingue entre sí en cuanto a la jugabilidad.

10 GTA 6 introduce un sistema de interacción

Si hay una novedad que deja claro hacia dónde se dirige Rockstar con GTA 6, es el sistema de interacción. Red Dead Redemption 2 también sirvió de inspiración en este aspecto, pero GTA 6 va mucho más allá. Tal y como se muestra en el «Extended Look», al parecer podrás saludar, provocar, apaciguar o desafiar a los PNJ con solo pulsar un botón. Así, un sencillo menú contextual se convierte en una herramienta con la que puedes agravar o calmar situaciones de forma deliberada.

GTA 6 features an interaction system similar to that in RDR 2 © Rockstar Games

El mundo reacciona a esto de forma notable. Los PNJ se dan cuenta si te acercas demasiado a ellos, los escuchas a escondidas durante demasiado tiempo o te comportas de forma agresiva. Los transeúntes incluso comentan tu atuendo. Algunos PNJ se te acercarán por iniciativa propia y desencadenarán eventos aleatorios. Leonida ya no es, por tanto, un mero decorado por el que simplemente conduces. La ciudad reacciona ante ti.

La interacción también juega un papel fundamental entre los personajes principales. Jason y Lucía están concebidos como un dúo al estilo Bonnie y Clyde. Tú mismo influyes en cómo se desarrolla su relación; el romance es opcional. En muchas situaciones, puedes alternar entre los dos.

It’s up to you to decide whether Lucia and Jason will become a couple © Rockstar Games

Estrechamente vinculado al sistema de interacción está el nuevo «Perfil criminal». Sustituye a los sistemas de moralidad tradicionales y lleva un registro de cómo cometes tus delitos: de forma limpia y profesional, o con una brutalidad innecesaria. La policía y los PNJ reaccionan en consecuencia. Según los avances, si te pasas de la raya, tu perfil podría verse dañado de forma permanente.

11 Extra: Datos que probablemente no conocías

Más allá de los grandes temas, GTA 6 está repleto de detalles que demuestran cuánto cariño ha puesto Rockstar en este mundo. Estos son los más interesantes.

Lucia indulges in some self-care © Rockstar Games

Lucia está haciendo historia en la serie . Lucia Caminos es la primera protagonista femenina de la serie desde la era de la vista cenital de los noventa, cuando los jugadores podían elegir opcionalmente personajes femeninos. Empieza la historia recién salida de la cárcel. Su compañero, Jason Duval, es un exsoldado que se ha metido en el mundo de las drogas.

La filtración más grande de 2022 . En septiembre de 2022, un hacker publicó 90 vídeos de desarrollo con unos 50 minutos de imágenes del juego. Se considera una de las filtraciones más grandes de la historia de los videojuegos. El autor tenía 17 años en ese momento y fue detenido en el Reino Unido poco después.

Repostar se convierte en obligatorio . Por primera vez, los autos y las motos tienen un indicador de combustible que funciona. Si no prestas atención al nivel de combustible, te quedarás tirado en plena huida. Sin embargo, según los avances, Rockstar ha equilibrado el consumo de combustible para que no resulte una molestia. Los autos eléctricos se recargan en puntos de recarga.

Robar autos se está convirtiendo en toda una ciencia . Los vehículos de gama alta tienen cerraduras electrónicas y localizadores GPS. La app del juego, Waink, te indica en tu móvil si un auto está cerrado con llave, tiene alarma o localizador, y cuánto vale.

80 horas de Leonida . Se espera que la duración del juego, incluyendo el contenido principal y secundario, ronde las 80 horas. Al igual que en Red Dead Redemption 2, la historia se divide en capítulos.

No habrá perspectiva en primera persona en el lanzamiento . A diferencia de la versión de nueva generación de GTA 5, no habrá modo en primera persona en el lanzamiento; solo estará disponible al apuntar con ciertas armas.

Hay mucho que hacer al margen de la historia principal . Puedes buscar autos clásicos y llevarlos a un mecánico para que los restaure, asaltar escondites de bandas y hacerte con botines exclusivos, vender objetos robados a receptadores o explorar la costa en kayak y con equipo de buceo. Las pistas sobre tiendas de pesca y barcos también sugieren que podrás pescar.

Una variedad de opciones de estilo que bate récords . Jason y Lucía tienen más opciones de ropa y peinados que cualquier otro personaje de GTA anterior. A esto se suma un sistema de fitness que influye en el aspecto de los personajes.

Ver la tele con Macca el caimán. El juego cuenta con su propia serie de animación sobre un caimán llamado Macca. También hay un sistema de redes sociales integrado a través del cual Rockstar satiriza la cultura de los influencers y de Internet.

Arte callejero real en Vice City . Más de 50 artistas callejeros de la vida real han creado murales para la ciudad.

Un álbum exclusivo . Además de las emisoras de radio, hay una banda sonora exclusiva con 34 temas, titulada «Grand Theft Auto VI: The Album».

Lucia hits the gym with headphones on © Rockstar Games

Así que está claro: GTA 6 no es un lanzamiento cualquiera, sino todo un fenómeno de la cultura pop con un alcance increíble. Más de 13 años de espera, un presupuesto estimado de miles de millones, tráilers con récords de visualizaciones y un mundo de juego que te escucha, te recuerda y se defiende: Rockstar no solo quiere ofrecer un nuevo GTA, sino establecer un nuevo referente para los juegos de mundo abierto.

El 19 de noviembre de 2026 sabremos si lo consiguen. Entonces, por fin, llegará el momento de decir: «Bienvenido a Leonida».

12 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de nophilterde y un antiguo jugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente ha trabajado como editor para varias páginas web y revistas de videojuegos.