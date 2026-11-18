Grand Theft Auto VI: An Extended Look ha marcado un hito incluso para la industria del videojuego y deja claro que la saga de mundo abierto de Rockstar Games continúa varios pasos por delante de sus competidores. Los 26 minutos del vídeo permiten descubrir nuevas facetas del juego, disfrutar por primera vez de una extensa muestra de jugabilidad y conocer detalles inéditos sobre el que es, sin discusión, uno de los lanzamientos más esperados del año. Y aunque algunas de nuestras expectativas no se hayan cumplido por completo, GTA VI está ahora más cerca que nunca. Hemos recopilado todo lo que ha revelado este nuevo material.

¿Qué es el Extended Look de GTA 6?

¿Cuándo se publicó? Jueves, 27 de agosto de 2026

¿Dónde puedo verlo? En Netflix o en el canal de YouTube de Rockstar Games

¿Qué es exactamente? Un vídeo de 26 minutos que ofrece imágenes inéditas y seleccionadas de Grand Theft Auto VI.

01 GTA 6 muestra por fin cómo se juega

Después de dos tráilers, 18 meses sin imágenes oficiales y numerosas filtraciones, Rockstar Games ha mostrado por fin cómo será jugar a GTA 6. El Extended Look no se limita a reunir escenas espectaculares, sino que permite comprobar cómo funcionan conjuntamente los diferentes sistemas que dan forma al juego.

Por primera vez podemos ver jugabilidad real y no solo escenas cinemáticas. En una secuencia de tiroteo dentro de un rascacielos, Jason busca cobertura detrás de las paredes antes de abrir fuego. Los enfrentamientos parecen mucho más elaborados y recuerdan a los shooters centrados en las mecánicas de cobertura. Durante una persecución por Vice City también descubrimos que disparar a los neumáticos de los autos de policía puede ser una de las formas más eficaces de dejarlos atrás.

GTA 6 will have a vehicle for every occasion © Rockstar Games/Take-Two

La conducción también parece mucho más dinámica que en GTA 5, con curvas más cerradas y frenadas bruscas. Además, podremos poner nuestras habilidades a prueba en carreras de autos y motos de tierra. Rockstar ya había confirmado que había contado con pilotos de competición reales para desarrollar el comportamiento de los vehículos con un objetivo claro: conseguir la mejor conducción de la historia de GTA. Y lo visto hasta ahora apunta a que el trabajo ha dado sus frutos.

02 Jason y Lucia: dos protagonistas, un destino

Lucia Caminos promises a GTA first © Rockstar Games/Take-Two Interactive

La relación entre Jason y Lucia será uno de los pilares de GTA 6, tanto en la historia como en la propia jugabilidad. Todo apunta a que podremos cambiar de personaje en cualquier momento y que incluso podrán comunicarse mediante un chat. Según Rockstar, la relación entre ambos influirá tanto en el desarrollo de la historia como en su desenlace.

Hay, además, un detalle importante: Jason y Lucia no tienen por qué formar necesariamente una pareja. También podremos interpretar su relación como la de dos compañeros o aliados sin vínculo romántico, aunque ambos seguirán siendo el eje central de la historia.

03 El sistema de búsqueda y los perfiles criminales de GTA 6

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

El sistema de búsqueda policial recupera las seis estrellas, una característica que desapareció en GTA 5. La novedad es que los agentes tendrán en cuenta distintos elementos para identificarnos, como nuestra ropa, nuestro aspecto o el vehículo que conduzcamos. En la práctica, tendremos que deshacernos de autos que puedan delatarnos, cambiarnos de ropa y, si la situación lo exige, incluso escondernos en el maletero de un vehículo.

Jason loads up for trouble © Rockstar Games/Take-Two

También habrá un nuevo sistema de perfil criminal que recuerda al sistema de honor de Red Dead Redemption 2. Este registrará nuestro comportamiento durante toda la partida, por ejemplo, si recurrimos a la violencia innecesariamente. Y, a diferencia del nivel de búsqueda policial, no desaparecerá simplemente con el tiempo.

04 El mundo abierto de Leonida

Aquí es donde queda claro que GTA 6 quiere ser mucho más que "GTA 5 con mejores gráficos". La cantidad de actividades secundarias es enorme. Podremos jugar al baloncesto, salir en kayak, cazar caimanes o simplemente tumbarnos en la playa de Vice City mientras navegamos por las redes sociales. Incluso podremos acariciar a los perros que encontremos por la calle o, si nos apetece más, echarles una bronca.

Scuba diving is one of many distractions you’ll find in Leonida county © Rockstar Games

Esta variedad de actividades deja clara una de las grandes ambiciones de Rockstar con GTA 6: crear un mundo abierto que parezca realmente vivo y que continúe funcionando a nuestro alrededor incluso cuando nosotros no estamos jugando.

05 Fecha de lanzamiento, duración y tamaño del mapa de GTA 6

La buena noticia es que GTA 6 mantiene su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X/S. Rob Nelson, desarrollador de Rockstar North, calcula que completar una partida centrada en la historia principal y en el contenido secundario relacionado con la narrativa podría llevar unas 80 horas.

GTA 6 is due to be released on November 19, 2026 © Rockstar Games

También conocemos algunas estimaciones sobre el tamaño del mapa. Según estas cifras, será aproximadamente tres veces más grande que el de Red Dead Redemption 2, que ya está considerado uno de los mundos abiertos más grandes jamás creados.

06 Gráficos y puesta en escena de GTA 6

Las primeras reacciones a los gráficos han sido abrumadoramente positivas. Los rostros fotorrealistas y las animaciones más naturales llevan a los personajes a un nivel de detalle nunca visto en la saga, mientras que los escenarios muestran una enorme riqueza, desde el interior de apartamentos hasta bares en azoteas y clubes subterráneos con una iluminación muy cuidada. También ha sorprendido la variedad de cuerpos entre los personajes secundarios, un detalle que pocos videojuegos reproducen con tanta consistencia.

Este espectacular apartado visual está directamente relacionado con el enorme presupuesto y el tiempo dedicado al desarrollo. Según diferentes informaciones, GTA 6 está llamado a ser uno de los videojuegos más caros jamás producidos.

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07 Tu cuerpo, tu estilo: GTA 6 permite personalizar a Jason y Lucia

Ya conocíamos uno de los detalles más interesantes sobre la evolución de los protagonistas, pero ahora sabemos hasta dónde llegará. GTA 6 permitirá desarrollar físicamente a Lucia y Jason de una manera mucho más profunda que cualquier entrega anterior. GTA San Andreas ya introdujo la posibilidad de modificar el cuerpo del protagonista, pero esta sexta entrega llevará el concepto mucho más lejos. Lo que comamos, cuánto ejercicio hagamos y cómo pasemos nuestras noches terminará reflejándose en el aspecto de ambos personajes.

The ability to customise your properties with pools and more is a must © Rockstar Games/Take-Two

Dieta: abusar de la comida rápida y del alcohol hará que ganemos peso de forma visible.

Ejercicio: entrenar con regularidad permitirá desarrollar musculatura.

Sueño: pasar noches enteras jugando y vivir sometidos al estrés tendrá consecuencias visibles en nuestro rostro.

Estilo de vida: pasar demasiado tiempo huyendo de la policía hará que nuestro aspecto sea más cansado y demacrado.

Para Rockstar Games, esto es mucho más que un simple detalle llamativo. Leonida pretende sentirse como un mundo real en el que nuestras decisiones dejan huella y afectan a la experiencia de juego. Tanto si decidimos interpretar a un delincuente en plena forma y alejado de los excesos como si nos entregamos a la vida descontrolada de Vice City, nuestras decisiones tendrán consecuencias en GTA 6.

El equipo de desarrollo apuesta así por un nivel de inmersión y realismo mayor que nunca en la saga. Al mismo tiempo, esta nueva entrega conservará los elementos que forman parte del ADN clásico de GTA.

08 El lanzamiento de GTA Online sigue siendo una incógnita

Tan interesante como todo lo que Rockstar ha decidido mostrar es aquello que ha preferido mantener en silencio. La campaña para un jugador de GTA 6 llegará sin micropagos y Rockstar asegura además que durante su desarrollo no se ha utilizado inteligencia artificial generativa.

La compañía también mantiene su particular manera de abordar determinados temas. GTA 6 volverá a utilizar la sátira para tratar cuestiones sociales y políticas, pero no incluirá directamente a figuras políticas ni acontecimientos reales.

Y queda una ausencia especialmente importante: el Extended Look no ha aportado ninguna información nueva sobre GTA Online. Rockstar ya ha confirmado que GTA 6 será una experiencia exclusivamente para un jugador en su lanzamiento, por lo que todo apunta a que el modo multijugador llegará más adelante.

Después de 13 años de espera, este Extended Look ha servido para responder por fin a algunas de las grandes preguntas que rodeaban a GTA 6. Ahora solo falta que Rockstar demuestre el 19 de noviembre que todos estos sistemas funcionan juntos con la misma precisión en el juego definitivo.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil fue jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente trabajó como editor para diferentes páginas web y revistas especializadas en videojuegos.