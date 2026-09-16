Jason en GTA 6: te contamos su historia, sus rasgos y su papel

Cuando Grand Theft Auto VI salga a la venta en noviembre, este juego tan esperado contará con dos protagonistas principales. Una es Lucía, la primera protagonista femenina de GTA , y el otro es su compañero, Jason Duval. Su relación se ha inspirado claramente en las historias de Bonnie y Clyde, pero en esta versión, Lucía es la que lleva las riendas y es Jason quien quiere una vida sencilla. Sin embargo, las circunstancias no se lo permitirán. Hemos recopilado todos los datos confirmados sobre Jason para que veas qué lugar ocupa en la historia de los protagonistas de GTA.

01 ¿Quién es Jason Duval en GTA 6?

Jason Duval in GTA 6 © Rockstar Games

Jason Duval es uno de los dos personajes principales jugables de GTA 6 , junto a Lucía Caminos. En la web oficial de GTA VI, Rockstar lo describe con una sola frase que resume todo su personaje: «Jason quiere una vida sencilla, pero cada vez se le hace más difícil». Esto sugiere que se ha visto arrastrado a una vida de crimen en contra de su voluntad.

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A diferencia de Lucía, que se rebela activamente contra sus circunstancias, Jason da la impresión desde el principio de ser alguien que, en realidad, no quiere tener nada que ver con el crimen, pero que no deja de verse arrastrado a él. Es precisamente este conflicto interno entre su deseo de una vida tranquila y la realidad de ser un delincuente en Leonida lo que impulsa su personaje.

Datos Detalle Nombre completo Jason Duval Juego GTA 6 Rol Protagonista Locación Leonida / Ciudad Vice Historia Una juventud difícil antes de unirse al Ejército de Estados Unidos y, posteriormente, dedicarse al tráfico de drogas en los Cayos de Florida. Contactos importantes Brian Heder (jefe), Cal Hampton (amigo)

02 El recorrido de Jason desde el ejército hasta las calles

Según la descripción oficial de Rockstar, Jason creció rodeado de estafadores y delincuentes. Tras una infancia difícil, se alistó en el ejército de EE. UU., al parecer en parte para escapar de su pasado. Pero su antigua vida seguiría persiguiéndole.

Tras dejar el ejército, Jason volvió a encontrarse en un entorno que le resultaba familiar, esta vez en los Cayos de Leonida. Trabaja para traficantes de drogas locales, entre ellos un camello mayor llamado Brian Heder. Brian incluso deja que Jason viva gratis en una de sus propiedades, a cambio de que Jason le eche una mano con pequeños trabajos de intimidación. En el círculo más cercano de Jason también está su amigo Cal Hampton, que prefiere quedarse en casa, donde se pasa el tiempo libre escuchando las comunicaciones por radio de la Guardia Costera.

Cal Hampton and Jason Duval are best friends in GTA 6 © Rockstar Games

Rockstar aún no ha dado más detalles sobre cuándo ocurrió exactamente la transición del ejército a la vida delictiva, ni sobre qué vivió Jason concretamente en su juventud.

03 Jason y Lucía: una pareja al estilo Bonnie y Clyde

Según Rockstar, conocer a Lucía podría ser lo mejor o lo peor que le ha pasado a Jason. Esa incertidumbre marca su actitud hacia ella durante gran parte de la historia. Y, como sabemos por los detalles del juego, tú decides qué tipo de relación tienen Jason y Lucía.

It’s up to you to decide whether Lucia and Jason will become a couple © Rockstar Games

Así es como se desarrolla la historia: cuando un atraco aparentemente sencillo sale mal, Jason y Lucía se ven envueltos en una conspiración criminal que abarca todo el estado de Leonida. A partir de ahí, tienen que confiar el uno en el otro para sobrevivir.

La lealtad de Jason está clara. En un momento dado, le dice a Lucía: «Si pasa algo, estaré a tu lado». Sin embargo, que su relación se convierta en un romance depende de ti. Su vínculo se fortalece a través de mensajes, actividades compartidas y trabajos, pero desarrollar un romance sigue siendo totalmente opcional.

04 El aspecto, la personalización y la personalidad de Jason

Mientras que Lucía se muestra impulsiva, combativa y dispuesta a correr riesgos, Jason es bastante más reservado en las imágenes mostradas hasta ahora. El exdesarrollador de Rockstar Mike York, que ha analizado el «Extended Look», describe los movimientos de Jason como metódicos, deliberados y notablemente lentos. Esto refleja el entrenamiento militar de Jason. No actúa por impulso, sino con deliberación.

Lucia and Jason enjoying the view of Vice City © Rockstar Games

Este lado controlado e introvertido de Jason también se nota en sus conversaciones con Lucía. En una escena en el ascensor, él da a entender que se siente más cómodo usando un arma que hablando. Lucía le responde diciéndole que simplemente utilice su encanto. Estos contrastes —la naturaleza tranquila y controlada de Jason frente a la personalidad más impulsiva y arriesgada de Lucía— parecen ser deliberados, lo que permite que los dos personajes se complementen tanto en la jugabilidad como a lo largo de la historia.

La elección de la música en el «Extended Look» también resalta esta diferencia. Las escenas de Jason van acompañadas de «People Are People», de Depeche Mode, una canción que plantea preguntas sobre la ira y la falta de entendimiento entre las personas. Las escenas de Lucía, por el contrario, van acompañadas de «Devil Woman», un tema bastante más agresivo.

Jason Duval takes aim © Rockstar Games

Otro detalle curioso: el nombre Lucía viene del latín «lux», que significa «luz», mientras que el nombre griego Jason se asocia tradicionalmente con el verbo «iaomai», que significa «curar». Rockstar no ha confirmado ningún significado simbólico detrás de los nombres de los personajes, así que cualquier conexión sigue siendo pura especulación entre los fans. Aunque, desde luego, encajaría perfectamente.

05 El actor de doblaje de Jason: los últimos rumores

Rockstar Games aún no ha confirmado oficialmente quién es el actor de voz o el intérprete de captura de movimiento de Jason. La comunidad ha relacionado varios nombres con el papel, aunque ninguno se ha confirmado. El actor Troy Baker negó públicamente que prestara su voz a Jason, mientras que una entrada en su currículum despertó posteriormente especulaciones en torno a Gregory Joseph Connors. El nombre de Dylan Rourke también se ha mencionado en algunos círculos de la comunidad, pero por ahora no hay confirmación oficial de que ninguno de estos actores participe en el proyecto.

06 Jason en el juego de GTA 6

Lucia and Jason don’t hold back © Rockstar Games

En el juego, puedes cambiar entre Jason y Lucía en cualquier momento mientras juegas a Grand Theft Auto VI. Si van en el mismo coche, puedes cambiar directamente entre el asiento del conductor y el del copiloto, lo que te permite alternar entre conducir y disparar durante una persecución en coche. Si viajan por separado, el cambio se produce mediante una breve animación de transición, similar a la de GTA 5, independientemente de dónde se encuentre cada personaje en Leonida.

Una curiosidad: también se dice que Jason y Lucía tienen estilos de lucha notablemente diferentes. Según el creador de contenido italiano MikeShowSha y los detalles que, al parecer, se compartieron durante una presentación sin manos en Rockstar North, Lucía lucha con un estilo más técnico, basándose en elementos del kickboxing y las artes marciales mixtas. Jason, por su parte, parece que se basa más en la fuerza física bruta.

Si esto es cierto, los combates cuerpo a cuerpo podrían resultar bastante diferentes dependiendo del personaje con el que juegues.

07 Cómo se compara Jason con otros protagonistas de la serie GTA

Jason destaca sobre todo por su carácter reservado. Personajes como Tommy Vercetti, de GTA Vice City, y Niko Bellic, de GTA 4, tenían una presencia mucho más atrevida, con frases lapidarias que los caracterizaban desde el principio. CJ, de San Andreas, por su parte, aportaba calidez y un fuerte sentido de la familia a su historia. De momento, Jason da la impresión de ser más bien un observador silencioso, alguien que prefiere actuar en lugar de hablar.

Queda por ver si esta valoración resulta acertada tras el lanzamiento del juego. Solo en el juego completo se verá claramente cuánta profundidad le ha dado Rockstar a su personaje más allá de su papel puramente orientado a la acción.

08 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente ha trabajado como editor para varias páginas web y revistas especializadas en videojuegos.