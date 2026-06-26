Las claves del Gran Premio de Austria 2026

Este fin de semana regresa uno de los Grandes Premios con más acción y emoción de toda la temporada. La prueba de casa de Oracle Red Bull Racing, en el Red Bull Ring, vuelve a reunir todos los ingredientes para ofrecer un gran espectáculo y seguir haciendo honor a su condición de una de las carreras favoritas de los aficionados. Estas son las principales historias que marcarán el fin de semana.

01 El resurgir de Hamilton y la lucha por el campeonato

Lewis Hamilton is starting to build momentum © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

La última carrera, disputada en Barcelona, dejó uno de los grandes titulares de la temporada. Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari y la primera desde el Gran Premio de Bélgica de 2024. Además, el británico se convirtió en el cuarto piloto de mayor edad en ganar una carrera de Fórmula 1.

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Hamilton también ha arrancado el año con fuerza y llega al Gran Premio de Austria situado a solo 41 puntos de Kimi Antonelli en la clasificación del Mundial. El británico buscará confirmar su recuperación y seguir recortando diferencias en el campeonato.

Pero el abandono de Antonelli en el Gran Premio de España no le aparta de la pelea. El piloto de Mercedes buscará recuperar las sensaciones que mostró en Mónaco, ya que su retirada en Barcelona fue consecuencia de un problema de fiabilidad y no de un error de pilotaje. El rendimiento del equipo alemán está siendo muy sólido y una victoria en Austria devolvería el impulso a Mercedes.

George Russell también está firmando una temporada muy regular. Tras cinco finales consecutivos entre los cuatro primeros, ocupa la tercera posición del campeonato, a pocos puntos de Hamilton. Además, ya sabe lo que es ganar en el Red Bull Ring, donde se impuso hace dos temporadas, un precedente que demuestra que sabe cómo sacar el máximo partido a uno de los circuitos más rápidos del calendario.

02 Por qué Austria es una de las grandes citas del año

The Red Bull Ring is always a sea of colour © Lucas Pripfl/Red Bull Ring

El Gran Premio de Austria es una de las pruebas más esperadas por los aficionados. El Red Bull Ring es un circuito corto, muy rápido y con curvas de alta velocidad que exigen el máximo tanto a los pilotos como a los monoplazas. El sector central concentra varias curvas largas que se recorren prácticamente sin levantar el pie del acelerador, poniendo a prueba la carga aerodinámica y el comportamiento de los neumáticos.

Otro de los grandes atractivos del Gran Premio es su escenario. Rodeado por las montañas de Estiria, el Red Bull Ring ofrece uno de los paisajes más espectaculares del calendario. A ello se suma el ambiente de festival que caracteriza la prueba, con conciertos, actividades y miles de aficionados que convierten cada edición en una auténtica celebración del automovilismo.

Aunque el tiempo suele ser imprevisible en esta zona de Austria y la lluvia acostumbra a aparecer sin previo aviso, en esta ocasión el protagonista será el calor. La ola de altas temperaturas que ha afectado al norte de Europa durante toda la semana también llegará al circuito, donde se esperan registros poco habituales para esta época del año.

03 Las opciones de Max Verstappen en Austria

Max Verstappen holds the record for most wins here © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool

Mientras Hamilton busca confirmar su recuperación y Mercedes quiere reforzar su candidatura al título, Max Verstappen afronta uno de los circuitos que mejor se adaptan a su estilo de pilotaje. El neerlandés es el piloto con más victorias en el Gran Premio de Austria durante la última década, con cuatro triunfos en el Red Bull Ring. Aunque no gana allí desde 2023, el escenario parece ideal para regresar a lo más alto del podio.

Después del abandono sufrido en Mónaco y del cuarto puesto logrado en Barcelona, Austria representa una magnífica oportunidad para confirmar esa recuperación y volver a ofrecer un gran resultado ante la afición del equipo. En declaraciones a SpeedWeek , Verstappen recordó que "Austria es, por supuesto, el Gran Premio de casa para el equipo. Es un circuito que siempre se me ha dado bien y guardamos muy buenos recuerdos allí".

Además, Oracle Red Bull Racing estrenará un nuevo paquete de mejoras este fin de semana. Tras los buenos resultados obtenidos con las mejoras introducidas en Miami y Canadá, el equipo espera seguir progresando en una de las carreras más importantes del año.

04 Horarios del Gran Premio de Austria

Max Verstappen will be hoping for a boost from his car's update © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Si vas a seguir toda la acción del fin de semana, estos son los horarios de cada sesión en horario local (CEST).

Entrenamientos Libres 1 – 26 de junio, 13:30

Entrenamientos Libres 2 – 26 de junio, 17:00

Entrenamientos Libres 3 – 27 de junio, 12:30

Clasificación – 27 de junio, 16:00

Carrera – 28 de junio, 15:00

05 Los últimos ganadores del Gran Premio de Austria

Lando Norris won here last time out © Jörg Mitter/Red Bull Ring

La prueba forma parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 desde 1970. Estos han sido los vencedores de las diez ediciones más recientes.

2025 - Lando Norris

2024 - George Russell

2023 - Max Verstappen

2022 - Charles Leclerc

2021 - Max Verstappen

2020 - Valterri Bottas

2019 - Max Verstappen

2018 - Max Verstappen

2017 - Valteri Bottas

2016 - Lewis Hamilton

06 Cómo puede influir el calor en la carrera

It's already extremely hot down in the pit lane © Philip Platzer/Red Bull Ring

La previsión meteorológica apunta a un fin de semana especialmente caluroso, con temperaturas cercanas a los 32 °C tanto para la clasificación como para la carrera. Aunque otros Grandes Premios se disputan habitualmente con más calor, no es habitual alcanzar estos registros en Austria.

Estas condiciones obligarán a los equipos a prestar una atención especial a la gestión de los neumáticos. Las altas temperaturas provocan un aumento de la presión en su interior y aceleran el desgaste del compuesto, por lo que las estrategias podrían variar respecto a otros años. No se descarta un uso diferente de los neumáticos o incluso un mayor número de paradas en boxes.

07 Clasificación del Mundial de pilotos

The Orange Army make sure it feels like a home race for Verstappen © Tim Clarke/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Así llegan los diez primeros clasificados del campeonato al Gran Premio de Austria.

Kimi Antonelli – 156 puntos Lewis Hamilton – 115 puntos George Russell – 106 puntos Charles Leclerc – 76 puntos Lando Norris – 73 puntos Oscar Piastri – 68 puntos Max Verstappen – 55 puntos Pierre Gasly – 41 puntos Isaac Hadjar – 34 puntos Liam Lawson – 28 puntos

El objetivo de Max Verstappen será recortar distancias con los pilotos que le preceden en la clasificación y seguir ampliando el excelente historial de Oracle Red Bull Racing en el Red Bull Ring.

08 Lo que viene después

El Gran Premio de Austria abre una de las fases más intensas de la temporada de Fórmula 1. Tras la cita de Estiria, el campeonato viajará a Silverstone para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña del 2 al 5 de julio. Dos semanas más tarde llegará el Gran Premio de Bélgica, antes de visitar Hungría del 23 al 26 de julio y poner rumbo a Zandvoort, donde Verstappen disputará su carrera de casa tras el parón veraniego.

La segunda mitad del campeonato fue el escenario de la remontada de Verstappen la temporada pasada. Este año intentará llegar a ese momento habiendo reducido la diferencia con sus rivales, empezando por un Gran Premio de Austria que vuelve a reunir todos los ingredientes para ofrecer un fin de semana de máxima intensidad.