Las mejores formaciones y tácticas para dominar FC 26 online

Si juegas a EA FC, habrás oído utilizar mucho la palabra "meta". Establecer las mejores formaciones y tácticas para usar en Ultimate Team o en el modo Carrera depende de las preferencias personales, pero hay estrategias concretas que resultan populares en toda la comunidad.

Tanto si quieres configurar tu equipo para explotar la jugabilidad rápida y sensible de Ultimate Team, como si intentas abrirte camino a través de la jugabilidad auténtica y más lenta del modo Carrera, te tenemos cubierto.

Con la ayuda del jugador profesional de FC RedLac, puedes utilizar nuestra guía sobre las mejores formaciones y tácticas para dominar de verdad cada vez que saltes al campo en el juego de este año.

01 Las mejores formaciones en EA Sports FC 26

La mejor formación en EA Sports FC 26 es el 4-2-3-1. Al menos, eso dice RedLac. Obviamente, estas afirmaciones son subjetivas, pero hay muchas razones por las que esta formación te coloca en la mejor posición para dominar en Ultimate Team.

Con cuatro atrás, tienes una sólida base defensiva sobre la que construir. Esto es importante, y las tácticas que acompañan a estos defensas son igualmente cruciales para evitar que dejes amplios espacios abiertos que tu rival pueda explotar.

RB Leipzig set up to play 4-2-3-1 Wide © EA Sports

Los dos centrocampistas defensivos del doble pivote también son clave, ya que proporcionan cobertura defensiva y cortan de raíz cualquier contraataque. Al igual que tu defensa, tienen un papel clave que desempeñar, ¡pero puede que no sea glamuroso!

El cuarteto atacante de tu equipo se encargará de la mayor parte del juego ofensivo. Como siempre, necesitarás velocidad, preferiblemente en los cuatro jugadores, pero al menos tus dos extremos y tu delantero centro tendrán que ser explosivos.

02 Las mejores tácticas en EA Sports FC 26

Ahora entramos en el meollo de la cuestión. Así es como debes configurar tu 4-2-3-1 Amplio en Ultimate Team. En la pantalla de tácticas, deberás configurar lo siguiente (más adelante explicaremos por qué):

Estilo de construcción - Equilibrado

Planteamiento defensivo - Personalizado 60 - (pulsa triángulo/Y para ajustar)

Adjusting your defensive approach © EA Sports

El estilo de acumulación Equilibrado te permitirá jugar con lo que ves. Tus jugadores no cargarán hacia delante como en un contraataque, lo que posiblemente te deje con pocas opciones de pase. En los pases cortos, la falta de corredores por detrás puede resultar fácil de defender.

El ajuste personalizado 60 para el planteamiento defensivo es el más alto que puede tener tu línea defensiva sin asumir riesgos innecesarios. Esto significa que limitarás el espacio que tu oponente tiene en el centro del campo, al tiempo que seguirás a los corredores que vayan más allá en lugar de intentar un fuera de juego y posiblemente permitir una carrera fácil hacia la portería.

03 Los mejores papeles de los jugadores en EA Sports FC 26

Ahora que ya tienes la táctica y la formación configuradas como necesitas, pasemos a los roles específicos de los jugadores. Los roles de los jugadores siguen siendo una característica relativamente nueva del juego, así que intenta entenderlos lo mejor que puedas. Estos son los roles de jugador preferidos para Red Bull pro RedLac:

GK - Portero - Defender

RB - Lateral - Defender

RCB - Defensa - Defender

LCB - Defensa - Defender

LB - Lateral - Defensa

RDM - Mediapunta - Construcción

LDM - Mediapunta - Construir

RM - Delantero interior - Equilibrado

CAM - Delantero en la sombra - Ataque

LM - Delantero interior - Equilibrado

ST - Delantero avanzado - Ataque

Esta configuración puede parecer negativa si tus defensas se quedan atrás, pero es necesaria. Si a los jugadores profesionales como RedLac les preocupan los espacios que aprovechan sus rivales cuando intentan ser más expansivos, deberíamos tomar nota.

Assigning player roles © EA Sports

Para los centrocampistas defensivos, el papel de creador de juego en profundidad es el más popular. Disciplinados posicionalmente para frenar los ataques, se adelantarán ligeramente para continuar los ataques, pero nunca se alejarán demasiado como para quedar fuera de posición.

Para tu CAM, el mediapunta es una buena opción, pero se sitúa mucho más profundo que un delantero en la sombra. Si quieres que tu CAM esté justo al lado de tu delantero, éste es tu papel. Con los extremos colocados como delanteros interiores, deberías acabar con cuatro jugadores de ataque en zonas peligrosas. Esto te permitirá enlazar y destrozar a tus oponentes.

04 Las mejores tácticas para el modo Carrera

Lo que hemos aprendido en los modos fuera de línea es intentar hacer el campo lo más grande posible. Podemos ser un poco más expansivos, con nuestros jugadores de banda configurados como extremos. Estos pueden incluso ser apoyados por laterales, o si confías en mantener la posesión, por laterales atacantes.

Aparte de cómo utilices las bandas, los papeles de los jugadores en las zonas centrales son prácticamente los mismos en los modos de juego online y offline. Te conviene utilizar el papel de defensa para tus centrales, ya que ha demostrado ser el más popular entre los jugadores.

A nosotros nos gusta ceñirnos a un 4-2-3-1 o a una variante de cuatro atrás con tres centrocampistas centrales. Esto proporciona al equipo el mejor equilibrio para recuperar el balón, contraatacar rápidamente o ralentizar el juego y dominar la posesión.