Los mejores jugadores de VALORANT: 10 leyendas que debes conocer

01 Chronicle

Agentes: Neon, Harbor, Chamber

Rol: Flex (controller, initiator, sentinel)

Equipo: Team Vitality

Palmarés: VCT Masters Berlín 2021, VCT LOCK//IN São Paulo 2023 y VCT Masters Tokio 2023. Subcampeón de Champions en 2021, 2025 y 2026.

Chronicle has won almost every VALORANT trophy going © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Tres títulos internacionales, una versatilidad difícil de igualar y varias finales que se le han escapado. Timofey "Chronicle" Khromov ostenta el récord de títulos internacionales de la VCT, con tres, conseguidos con dos equipos diferentes: Gambit y Fnatic. Puede adaptarse a casi cualquier rol, desde lanzar smokes para bloquear el acceso a una zona hasta dirigir las jugadas del equipo. Además, mantiene la calma cuando la presión aumenta.

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Solo le falta un trofeo: Champions . Chronicle ha disputado tres grandes finales del torneo, en 2021 con Gambit, en 2025 con Fnatic y en 2026 con Vitality, y ha perdido las tres. En Shanghái , LOUD puso fin a sus opciones tras una serie de cuatro mapas. Pero una cosa está clara: Chronicle volverá en 2027.

02 Ethan

Agentes: KAY/O, Phoenix, Omen

Rol: IGL, flex

Equipo: NRG

Palmarés: VCT Champions 2023 con Evil Geniuses y VCT Champions 2025 con NRG.

Ethan (bottom left) has been with NRG since 2024 © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

Ningún otro jugador ha ganado dos títulos de Champions. Ethan Cole "Ethan" Arnold se ha consolidado entre los profesionales más laureados de VALORANT desde que llegó procedente de CS:GO en 2021 y evolucionó hasta convertirse en uno de los in-game leaders más completos del juego. Levantó el trofeo en 2023 con Evil Geniuses y volvió a hacerlo en 2025 con NRG. También fue el primer jugador en superar los 500.000 dólares en premios acumulados durante su carrera.

Ethan sabe encontrar la llamada adecuada, resolver un clutch o dar la asistencia necesaria cuando una ronda empieza a complicarse. También ostenta el récord de asistencias en la liga americana de la VCT y es una pieza clave de NRG desde su incorporación en 2024.

Ha renovado con la organización hasta 2027, por lo que ya va a por su tercer título. Sin embargo, la participación de NRG en Shanghái terminó antes de lo esperado: 100 Thieves lo eliminó en el lower bracket.

03 aspas

Agentes: Sova, Raze, Reyna

Rol: Duelist

Equipo: MIBR

Palmarés: VCT Champions 2022 con LOUD; tercer puesto en Champions 2023 y 2024.

Algunos consideran que Erick "aspas" Santos es el mejor jugador del mundo o, como mínimo, el mejor duelist de VALORANT. Cuando se habla de talento puro, su nombre aparece entre los primeros. Combina una puntería excepcional, entradas agresivas y una regularidad poco habitual, hasta el punto de poder sacar adelante un partido prácticamente por su cuenta. El brasileño es un rival temible cuando juega con agentes como Reyna, Raze o Sova y utiliza un rifle de francotirador.

Con LOUD ganó Champions 2022 y terminó tercero en 2023. Después fichó por Leviatán, con el que volvió a ocupar la tercera posición en Champions 2024. En 2026 llegó el giro inesperado: LOUD eliminó a MIBR en los playoffs de las Américas y aspas se perdió Champions por primera vez desde 2022, mientras que su antiguo equipo acabó conquistando el título. No hay que descartarlo. El duelist sigue apareciendo en casi todos los debates sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

04 TenZ

Agentes: Jett, Reyna, Raze, Chamber

Rol: Duelist

Equipo: T1 (creador de contenido)

Palmarés: VCT Masters Reikiavik 2021 y VCT Masters Madrid 2024.

TenZ: VALORANT's first superstar © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Tyson "TenZ" Ngo es un antiguo jugador de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) con un talento fuera de lo común . Es conocido por su precisión con las armas y por lo poco que falla sus disparos. El canadiense fue la primera gran superestrella de VALORANT . Procedente de CS:GO, fue uno de los primeros jugadores contratados para competir en el nuevo título y su puntería sigue siendo una referencia. Millones de jugadores se interesaron por el shooter de Riot gracias a él.

TenZ sabe ofrecer espectáculo a sus seguidores y sumar un gran número de kills gracias a unos reflejos de los más rápidos del juego. También destaca por su estilo agresivo, capaz de cautivar al público y, al mismo tiempo, intimidar a sus rivales.

Ganó Masters Reikiavik 2021 y Masters Madrid 2024 con Sentinels. Tras dejar el equipo, centró su actividad en la creación de contenido, aunque los aficionados siguen conectándose para verlo jugar con Jett, Reyna y Chamber a toda velocidad.

Descubre en el siguiente vídeo cómo TenZ ascendió hasta convertirse en el "rey" de VALORANT.

05 f0rsakeN

Agentes: Yoru, Omen, Astra

Rol: Flex, in-game leader

Equipo: Paper Rex

Palmarés: MVP de VCT Masters Toronto 2025; campeón de VCT Pacific Stage 1 2026; subcampeón de Masters Santiago y Masters Londres 2026.

Jason "f0rsakeN" Susanto es el motor de Paper Rex y uno de los jugadores más versátiles de VALORANT. En julio de 2026 se convirtió en el primer profesional en jugar con los 29 agentes en partidos oficiales, aunque Yoru sigue siendo su elección más característica. Forma parte de Paper Rex desde su debut en 2021 y todavía tiene mucho camino por delante.

Su gran salto llegó en Masters Toronto 2025, donde Paper Rex derrotó a Fnatic en la gran final y f0rsakeN fue elegido MVP. En 2026 conquistó el título de Pacific Stage 1 y sufrió dos derrotas dolorosas en las finales de Masters Santiago y Masters Londres. Después, el equipo cayó ante T1 en Shanghái y quedó eliminado antes de lo previsto.

06 Meteor

Agentes: Chamber, Yoru, Killjoy

Rol: Flex (duelist, sentinel, controller)

Equipo: T1 (anteriormente Gen.G)

Palmarés: VCT Masters Shanghái 2024 y VCT Masters Bangkok 2025, donde fue elegido MVP.

Kim "Meteor" Tae-oh es el primer jugador de la región del Pacífico que ha ganado varios títulos de Masters: Shanghái 2024 y Bangkok 2025, torneo en el que también recibió el premio al MVP. Comenzó como un duelist explosivo en Gen.G Esports y ha evolucionado hasta convertirse en un jugador híbrido, capaz de asumir funciones de sentinel o controller.

Su repertorio incluye agentes como Chamber, Iso, Viper, Vyse y Killjoy. Cambia de rol con la misma facilidad con la que cambia de zona. En 2026 ayudó a T1 a conseguir su mejor resultado hasta la fecha en Champions.

En 2024 fichó por T1 y debutó con el equipo en Red Bull Home Ground, en Berlín, donde ganó la final contra Cloud9. Meteor y sus compañeros volverán a competir cuando Red Bull Home Ground 2026 regrese a Los Ángeles el 10 de diciembre de 2026.

07 Boaster

Rol: IGL, controller

Equipo: Fnatic

Palmarés: VCT LOCK//IN São Paulo 2023 y VCT Masters Tokio 2023; subcampeón de Champions 2025.

Known for being a nice guy, Boaster never loses his cool © Lee Aiksoon/Riot Games

Jake "Boaster" Howlett sabe mucho de estrategia y planificación, cualidades que han ayudado a Fnatic a conseguir numerosos triunfos. Como TenZ, Boaster también procede de CS:GO. A menudo se le ve controlando el campo de batalla y dirigiendo el desarrollo de las rondas, como si tuviera una visión global de todo lo que sucede en VALORANT.

Pero incluso los mejores estrategas deben adaptarse sobre la marcha, y Boaster también destaca en ese aspecto. Cambia el planteamiento en cuestión de segundos si eso ayuda a su equipo a ganar. Además, rara vez pierde la calma. Es conocido por su buen carácter, por mantener la moral del equipo durante las partidas y por entretener al público al mismo tiempo.

08 tarik

Tarik 'tarik' Çelik: 'The Content King' © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Antiguo campeón del mundo, Tarik "tarik" Çelik se ha convertido en uno de los streamers de VALORANT más populares del mundo gracias a su habilidad y a su carisma. No le importa que lo llamen "The Content King", uno de sus apodos más conocidos.

Como otros jugadores de esta lista, Tarik desarrolló sus habilidades en CS:GO. Ya entonces destacaba por sus retransmisiones entretenidas y su talento. Tras dar el salto a VALORANT, sus watch parties —retransmisiones en las que ve y comenta las partidas junto a su audiencia— se convirtieron en un fenómeno y batieron récords de audiencia.

09 Jawgemo

Agentes: Neon, Raze, Yoru

Rol: Duelist

Equipo: G2 Esports

Palmarés: VCT Champions 2023 con Evil Geniuses; VCT Americas 2025 (Kickoff, Stage 1 y Stage 2); Red Bull Home Ground 2025; subcampeón de Masters Tokio 2023 y Masters Bangkok 2025; premio Esports Play of the Year 2024.

G2 Esports player jawgemo is a star duelist © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Alexander "jawgemo" Mor es el duelist que convirtió una trayectoria inesperada en un título mundial. En Champions 2023 ayudó a Evil Geniuses a derrotar a Paper Rex por 3-1 y levantar el trofeo, después de terminar segundo en Masters Tokio 2023. Está considerado uno de los duelists más versátiles del juego y se dio a conocer por su dominio de Raze.

Desde octubre de 2024 es el duelist principal de G2 Esports, y 2025 fue su gran año. Ganó el Kickoff, Stage 1 y Stage 2 de las Américas, llegó a la gran final de Masters Bangkok y conquistó Red Bull Home Ground 2025. En 2024 también recibió el premio Esports Play of the Year de los Esports Awards.

En 2026, jawgemo y G2 Esports ganaron VCT Americas Stage 1 y viajaron a Shanghái con grandes aspiraciones para disputar VALORANT Champions 2026. El equipo terminó en cuarta posición.

10 Alfajer

Rol: Flex (sentinel, duelist)

Equipo: Fnatic

Palmarés: VCT LOCK//IN São Paulo 2023 y VCT Masters Tokio 2023; subcampeón de Champions 2025.

Emir "Alfajer" Beder es el jugador turco que se ha consolidado como uno de los nombres más regulares de Europa. Muchos aficionados lo consideran el mejor sentinel de la historia del juego por su posicionamiento, la colocación de la mira y su sangre fría a la hora de resolver los clutches. Se incorporó a Fnatic en 2022 y se convirtió en una pieza clave para que sus compañeros más agresivos pudieran destacar.

Ganó VCT LOCK//IN São Paulo y Masters Tokio en 2023, y alcanzó la final de Champions 2025. Según varias informaciones, podría fichar por Gentle Mates en 2027, lo que pondría fin a una etapa de casi cinco años en Fnatic.

11 La nueva generación: los campeones del mundo de LOUD

El capítulo más reciente de la historia de VALORANT se escribió el 18 de octubre de 2026. LOUD derrotó a Team Vitality por 3-1 en la final de Champions Shanghái y se convirtió en la primera organización en ganar dos veces el título mundial. Sin embargo, ninguno de los jugadores de la plantilla de 2022 formaba parte del equipo. Esta nueva alineación nunca había levantado el trofeo y fue la más joven del torneo disputado en Shanghái.

Roberto "erde" Lobos fue elegido MVP. Enzo "tkzin" Zimiani terminó como el jugador con más kills de la serie, con 77, incluido su rendimiento con Neon en el decisivo mapa de Haven. Por su parte, Lucca "lukxo" Travaioli consiguió la última kill de la final con Chamber. Recuerda estos nombres. Puede que aparezcan en la próxima versión de esta lista.

Sobre los autores ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y clima para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y The Sunday Times. Es autor de las novelas TIN CAT y The Lion and The Unicorn. ¿Quién es Phil Briel? Phil Briel es el creador de contenidos detrás de @nophilterde y exjugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. También ha trabajado como editor en diferentes webs y revistas especializadas en videojuegos.