Verstappen roza la victoria y acaba segundo en Austria

El piloto de Oracle Red Bull Racing pasó de perseguir a defender su posición en las vueltas finales del Red Bull Ring. Allí volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los pilotos más difíciles de adelantar de la parrilla al contener los ataques de Kimi Antonelli, compañero de equipo de Russell y líder del Campeonato del Mundo.

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Su compañero, Isack Hadjar , también firmó una actuación convincente al cruzar la meta en sexta posición, un resultado que confirmó el paso adelante de Red Bull Racing tras estrenar un importante paquete de actualizaciones en el Gran Premio de casa del equipo.

01 Los pilotos desafían el intenso calor del Red Bull Ring

A major upgrade package was introduced by Oracle Red Bull Racing in Austria © Getty Images/Red Bull Content Pool

Con buena parte de Europa inmersa en una ola de calor , las condiciones en Spielberg añadieron un desafío extra para equipos y pilotos. El domingo, la temperatura ambiente alcanzó los 34,5 ºC en el Red Bull Ring, mientras que el asfalto llegó a los 46,8 ºC cuando se apagó el semáforo.

Estas condiciones obligaron a aplicar el protocolo de Riesgo por Calor de la FIA, por lo que todos los equipos tuvieron que instalar un sistema específico de refrigeración para los pilotos.

02 El atractivo del Gran Premio de Austria

Ni siquiera las altas temperaturas restaron atractivo a una de las pruebas más populares del calendario. Las gradas del Red Bull Ring volvieron a presentar un gran ambiente, con una nutrida presencia de seguidores de Oracle Red Bull Racing. Su combinación de curvas rápidas y largas rectas convierte al trazado austríaco en un escenario propicio para los adelantamientos y las luchas rueda con rueda.

The fans were out in force to show their support for Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

También es uno de los circuitos favoritos de Verstappen. El neerlandés es el piloto con más victorias en Spielberg, donde se ha impuesto en cuatro ocasiones durante la última década.

03 El susto de Verstappen en la clasificación

La clasificación del sábado dejó uno de los momentos más delicados del fin de semana. Verstappen perdió el control de su monoplaza en la rápida curva 9 y acabó golpeando las protecciones.

El accidente no solo le impidió pelear por la pole position, sino que también dejó al neerlandés sin una explicación clara sobre lo ocurrido en aquella última vuelta lanzada.

"En esa última vuelta no puedo explicar realmente qué ocurrió. En cuanto giré el volante, la parte trasera se fue por completo y ya no pude controlarlo", explicó Verstappen ante los medios tras la clasificación.

Después de la carrera también reveló que el impacto le había dejado molestias en las rodillas. "Me golpeé las rodillas durante la clasificación y no fue agradable, pero hoy ya me encontraba bien", comentó.

04 Muchas señales positivas para Verstappen y Oracle Red Bull Racing

La remontada comenzó prácticamente desde la salida. Verstappen se encontró muy pronto inmerso en un intenso duelo con Lewis Hamilton que recordó por momentos la rivalidad que ambos protagonizaron durante la lucha por el título de 2021.

Both Isack Hadjar and Max Verstappen excelled at the Red Bull Ring © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tras varios adelantamientos en las primeras vueltas, el neerlandés terminó imponiendo su ritmo y continuó progresando hasta situarse incluso al frente de la carrera.

Finalmente cruzó la meta a solo 1,611 segundos del vencedor, George Russell, para firmar su mejor resultado de la temporada y sumar su segundo podio del año después del tercer puesto logrado en Montreal .

"Ha sido una carrera muy buena para nosotros. Las primeras vueltas fueron muy entretenidas y después tocó gestionar el desgaste de los neumáticos. Terminar segundos y tan cerca de la victoria es un resultado muy positivo", resumió Verstappen.

Hadjar también confirmó la evolución de Oracle Red Bull Racing al defender con éxito la sexta posición frente al vigente campeón del mundo, Lando Norris, completando así uno de los fines de semana más sólidos del equipo en lo que va de temporada.