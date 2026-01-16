Isack Hadjar of France driving the (6) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during F1 Testing at Yas Marina Circuit on December 09, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Oracle Red Bull Racing revelará la decoración de F1 para 2026

Oracle Red Bull Racing está preparado para revelar su decoración de F1 para 2026, mientras Red Bull Ford Powertrains comienza su próximo capítulo. Aquí te contamos cuándo, dónde y qué esperar.
Por Paul Keith
1 minutos leídos

En directo desde el hogar de Ford en Detroit, Michigan, llega un emocionante primer vistazo a la nueva decoración de los coches de Oracle Red Bull Racing para la campaña de Fórmula 1 de 2026, la primera del equipo en la era Red Bull Ford Powertrains. Esto es lo que necesitas saber para verlo entero por la noche.
01

Cómo ver la presentación de los colores de Oracle Red Bull Racing en la F1 2026

2026 Season Launch with Red Bull Ford Powertrains

Red Bull F1 teams unveil liveries for the 2026 season, and the new partnership with Red Bull Ford Powertrains.

Puedes sintonizar Red Bull TV para ver el evento de presentación en directo y en su totalidad, o simplemente haz clic en el reproductor de arriba. Los actos comenzarán a las 22:00, hora de Detroit, del 15 de enero (3:00 UTC / 4:00 CET del 16 de enero).
02

¿Dónde se lanzará la temporada 2026?

Line up of Ford cars photographed in Las Vegas, Nevada, USA on November 18, 2025.

Ford has a rich history in motor racing

© Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing lanzará su temporada 2026 en Detroit, Michigan, en la Estación Central de Michigan. Restaurada por Ford y ahora reimaginada como un hogar para la innovación y la movilidad del futuro, el lugar es un escenario apropiado para el comienzo de la era Red Bull Ford Powertrains, junto con la presentación de la decoración de F1 2026 del equipo antes de una temporada que cambiará el reglamento.

