La temporada 2025 de F1 llegó a su fin tras una emocionante lucha a tres bandas por el título de pilotos, en la que el cuatro veces campeón Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) se quedó a tan solo dos puntos de conquistar su quinta corona consecutiva. No habrá que esperar mucho para volver a ver a Verstappen y al resto del Mundial en acción, ya que la temporada 2026 arrancará el próximo 6 de marzo con el Gran Premio de Australia. Y vaya temporada la que se avecina.

Con un nuevo reglamento que obliga a los equipos a desarrollar coches completamente nuevos, la entrada de dos nuevas escuderías, pilotos por descubrir y el regreso de un par de veteranos muy queridos por los aficionados, hay muchísimos motivos para ilusionarse. Para ponerte al día antes de que empiece la acción, aquí tienes nuestra guía completa de todos los equipos y pilotos que competirán en 2026.

01 Oracle Red Bull Racing

Big changes are coming for F1 and Oracle Red Bull Racing in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 417 Campeonato de Constructores 6 Campeonato de Pilotos 8 Carreras ganadas 130 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 3rd (451 puntos) Coche Red Bull RB22 Motor Ford Red Bull Powertrains

Oracle Red Bull Racing afrontará su 21ª temporada en la Fórmula 1 con un objetivo claro: volver a conquistar los títulos de Constructores y Pilotos tras haber finalizado tercero en el campeonato de equipos en 2025 y ver cómo Max Verstappen se quedaba a las puertas de su quinto título mundial.

Sin embargo, la nueva temporada supondrá una auténtica revolución para el equipo, tanto en lo que respecta a la alineación de pilotos como al monoplaza. El anterior proveedor de motores, Honda, deja el proyecto y el nuevo RB22 se desarrollará en colaboración con Ford en la propia fábrica de Red Bull Powertrains .

El nuevo coche se presentará por primera vez al público el 15 de enero en el acto oficial del equipo en Detroit, ciudad natal de Ford, y poco después se podrá comprobar su rendimiento en pista.

Max Verstappen

Max Verstappen did everything he could in the final race of 2025 F1 seaon © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Holanda Salidas 233 Victorias 71 Pole positions 48 Títulos Campeonato de Pilotos 4 Puntos totales Campeonato del Mundo 3.444.5

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo y del increíble cambio que hemos logrado. Nunca nos rendimos y siempre creímos que podíamos darle la vuelta a la situación”, afirmó Max Verstappen tras el final del Mundial 2025 , en el que el neerlandés logró su octava victoria del año, más que ningún otro piloto.

No fue suficiente para alcanzar su quinto título consecutivo, ya que terminó a solo dos puntos del nuevo campeón, Lando Norris. En 2026, el objetivo de Verstappen es claro: volver al ataque y convertirse en cinco veces campeón del mundo.

Isack Hadjar

After a stellar debut season, Isack Hadjar is moving up to Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Francia Salidas 23 Victorias 0 Podios 1 Títulos Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato el Mundo 51

Isack Hadjar es el nuevo nombre en Oracle Red Bull Racing para 2026, ocupando el asiento que deja Yuki Tsunoda. El joven francés debutó en Fórmula 1 en 2025 y firmó una temporada de novato impresionante con Visa Cash App Racing Bulls , que incluyó su primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, donde terminó tercero tras una actuación brillante.

Gracias a sus destacadas actuaciones en 2025, Hadjar ha recibido ahora la oportunidad soñada de convertirse en compañero de Verstappen en Oracle Red Bull Racing . Talento y velocidad no le faltan para medirse con el campeón y su objetivo es seguir sumando podios para consolidarse como uno de los jóvenes más prometedores de la Fórmula 1.

“Me siento preparado para dar el salto a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo vean así” Isack Hadjar

02 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Visa Cash App Racing Bulls British GP livery for Lawson and Hadjar © VCARB/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 398 Campeonato de Constructores 0 Campeonato de Pilotos 0 Victorias 2 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 6º posición Coche Racing Bulls VCARB 03 Motor Ford Red Bull Powertrains

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team compite bajo esta denominación desde la temporada 2024. El equipo con sede en Faenza, Italia, participó anteriormente en la Fórmula 1 como Scuderia AlphaTauri (2020–23) y Scuderia Toro Rosso (2006–19).

La escudería júnior de Red Bull es considerada una auténtica cantera de talento y a lo largo de los años ha impulsado las carreras de pilotos que acabarían siendo campeones del mundo, como Sebastian Vettel y Max Verstappen. En 2026, Racing Bulls competirá con el nuevo motor Ford Red Bull Powertrains y el monoplaza VCARB03 será pilotado por una nueva dupla formada por Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad .

Liam Lawson

Liam Lawson is back with the Racing Bulls for 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Nueva Zelanda Salidas 35 Victorias 0 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 44

El carismático neozelandés es un auténtico todoterreno del automovilismo. Antes de llegar a la Fórmula 1, donde compite desde 2023, Lawson participó en el DTM con el equipo AF Corse, logrando el subcampeonato en 2021, y también fue tercero en el Campeonato del Mundo de Fórmula 2. Debutó en F1 en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023 como piloto reserva.

Lawson ascendió a Oracle Red Bull Racing en 2025, aunque regresó a Racing Bulls tras dos carreras. Allí sumó finalmente 38 puntos y acabó 14º en el campeonato. En 2026, su objetivo será, como mínimo, entrar en el top 10.

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad arrives for his first day as a Racing Bulls driver © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Gran Bretaña Salidas 0 Victorias 0 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 0

Arvid Lindblad es la gran novedad de Racing Bulls y el único debutante de la parrilla 2026, aunque llega con una enorme reputación tras una brillante temporada 2025 en Fórmula 2 con Campos Racing. Con solo 17 años y 243 días, se convirtió en el ganador más joven de una carrera de F2 al imponerse en el sprint de Arabia Saudí en Yeda.

El talento de Lindblad es incuestionable. En 2024 logró más victorias que ningún otro piloto en F3 y fue reconocido con el premio Aramco Best Performance por su actuación en la F2 2025. El salto a la Fórmula 1 será su tercera categoría distinta en tres años y un gran reto, pero tanto él como el equipo confían en que sabrá adaptarse al máximo nivel.

03 McLaren Formula 1

Red Bull Racing versus McLaren: The duel for the title in 2026 as well? © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 994 Campeonato de Constructores 10 Campeonato de Pilotos 13 Victorias 203 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 1º posición Coches McLaren MCL40A Motor Mercedes

La histórica escudería británica McLaren Formula 1 no solo es una de las más veteranas del paddock, sino también una de las más exitosas. Los ‘Papaya’ han disputado 994 grandes premios, conquistando 10 títulos de Constructores —incluidos los de 2024 y 2025— y 13 campeonatos de pilotos.

El equipo fundado por Bruce McLaren y con sede en Woking iniciará la temporada 2026 como vigente campeón de Constructores y contará, además, con el actual campeón del mundo de pilotos gracias a la continuidad de su alineación.

Lando Norris

Lando Norris © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Gran Bretaña Salidas 152 Victorias 11 Pole positions 16 Campeonato de Pilotos 1 Puntos totales Campeonato del Mundo 1.430

Con 423 puntos, Lando Norris se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en 2025, asegurando el título con un tercer puesto en el decisivo Gran Premio de Abu Dabi.

Activo en la F1 desde 2019 y ganador de siete carreras la pasada temporada, Norris volverá a arrancar 2026 como uno de los grandes favoritos al título.

“Esto es algo muy especial para Lando y espero que lo disfrute de verdad. El primer campeonato es el más emotivo y el que sueñas ganar desde niño”

Oscar Piastri

Oscar Piastri © GEPA pictures

Nacionalidad Australia Salidas 70 Victorias 9 Pole positions 6 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 799

Oscar Piastri firmó una temporada 2025 sobresaliente, con siete victorias, un tercer puesto muy ajustado en el campeonato y opciones al título hasta el final. El australiano, nacido en Melbourne, continuará en McLaren en 2026, completando su cuarta temporada en la categoría reina.

Al igual que su compañero, Piastri ganó siete carreras en 2025, lo que convierte al joven piloto, tutelado por Mark Webber, en uno de los principales aspirantes al título mundial de 2026.

04 Mercedes-AMG

Isack Hadjar in a duel with Mercedes team leader George Russell © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 341 Campeonato de Constructores 8 Campeonato de Pilotos 9 Victorias 131 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 2º posición Coches W18 Motor Mercedes

El equipo oficial de Mercedes-Benz debutó en la Fórmula 1 en 1954 y logró dos títulos consecutivos de pilotos con Juan Manuel Fangio antes de retirarse poco después. Treinta y ocho años más tarde, la marca regresó como suministrador de motores y, desde 2010, compite con su propia escudería.

Entre 2014 y 2020, Mercedes dominó la Fórmula 1 con siete títulos consecutivos de Constructores y Pilotos. Para 2026, el equipo dirigido por Toto Wolff mantiene la misma pareja de pilotos que en 2025: George Russell y Kimi Antonelli.

George Russell

Max Verstappen, Lando Norris and George Russell on the podium in Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Gran Bretaña Salidas 152 Victorias 5 Pole positions 7 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 1.033

Tras ganar el campeonato de Fórmula 2, George Russell debutó en la F1 con Williams en 2019, donde permaneció tres temporadas. En 2022 dio el salto a Mercedes, logrando su primera victoria en su primer año en el Gran Premio de Brasil.

En 2025, Russell subió ocho veces al podio y ganó dos carreras, en Canadá y Singapur, finalizando cuarto en el campeonato.

Andrea Kimi Antonelli

Yuki Tsunoda leading of Kimi Antonelli at the Brazilian GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Italia Salidas 24 Victorias 0 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 150

El joven prodigio italiano Kimi Antonelli afrontó en 2025 el reto de sustituir a Lewis Hamilton, traspasado a Ferrari. El joven piloto respondió con actuaciones convincentes, logrando un segundo puesto en Brasil y dos terceros en Canadá y Las Vegas.

En Japón, con 18 años y 225 días, se convirtió en el piloto más joven en liderar una carrera de F1 y también en el más joven en marcar la vuelta rápida.

05 Scuderia Ferrari

Max Verstappen and Lewis Hamilton in a duel at the 2025 Mexican GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 1.121 Campeonato de Constructores 16 Campeonato de Pilotos 15 Victorias 248 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 4º posición Coche - Motor Ferrari

Con 16 títulos de Constructores, 15 campeonatos de pilotos y presencia ininterrumpida en la parrilla desde 1950, Ferrari es el equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, su último título data de 2008.

La llegada de Lewis Hamilton en 2025 no dio los frutos esperados y Ferrari terminó cuarto en Constructores, con Charles Leclerc y Hamilton quinto y sexto respectivamente, sin lograr victorias. En 2026, confían en que el nuevo reglamento les acerque de nuevo a la lucha por el título manteniendo a los mismos pilotos.

Charles Leclerc

Charles Leclerc © Philip Platzer/Red Bull Ring

Nacionalidad Mónaco Salidas 171 Victorias 8 Pole positions 27 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 1.672

Leclerc debutó en la F1 en 2019, suma ocho victorias y fue subcampeón del mundo en 2022. En 2025 logró siete podios y espera volver a pelear por el campeonato.

Lewis Hamilton

Max Verstappen and Lewis Hamilton duel in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Gran Bretaña Salidas 380 Victorias 105 Pole positions 104 Campeonato de Pilotos 7 Puntos totales Campeonato del Mundo 5.018,5

Con siete títulos mundiales y numerosos récords, Lewis Hamilton es una de las grandes leyendas de la Fórmula 1 y uno de los pilotos más veteranos de la parrilla 2026, solo superado por Fernando Alonso. Tras un año complicado en Ferrari sin podios, el británico buscará resarcirse.

06 Williams F1 Team

Max Verstappen leaves the pits ahead of Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 850 Campeonato de Constructores 9 Campeonato de Pilotos 7 Victorias 114 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 5º posición Coche Williams FW48 Motor Mercedes

El histórico equipo británico Williams compite en la Fórmula 1 desde 1977 y es uno de los constructores más exitosos de la historia, con 114 victorias, siete títulos de pilotos y nueve de Constructores. En los años 90 dominó la categoría con figuras como Nigel Mansell, Alain Prost y Jacques Villeneuve.

En 2026, Williams mantiene a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quienes lograron el primer podio del equipo desde 2017 en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Alex Albon

Alex Albon got his start in the Red Bull Junior Team © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Tailandia Salidas 128 Victorias 0 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 313

Alex Albon debutó en la F1 en 2019 con Toro Rosso y posteriormente corrió para Red Bull Racing. Desde 2022 es una pieza clave en Williams y seguirá aportando estabilidad al equipo en 2026.

Carlos Sainz Jr.

Father and son: Carlos Sainz and Carlos Sainz Jr. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Nacionalidad España Salidas 229 Victorias 4 Pole positions 6 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 1.336,5

Carlos Sainz Jr., ex piloto de Toro Rosso y Ferrari, formará pareja con Albon en 2026. El hijo del legendario piloto de rally, Carlos Sainz , logró dos podios muy celebrados para Williams en Azerbaiyán y Catar durante la pasada temporada.

07 Aston Martin Formula One Team

Liam Lawson ahead of Fernando Alonso at Silverstone © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 161 Campeonato de Constructores 0 Campeonato de Pilotos 0 Victorias 1 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 7º posición Coche Aston Martin AMR26 Motor Honda

El fabricante británico Aston Martin compite en la Fórmula 1 desde 2018 y lo hace bajo su propio nombre desde 2021. Su mejor resultado fue el cuarto puesto en el campeonato de Constructores en 2020, año en el que logró su única victoria con Sergio Pérez en Baréin.

Fernando Alonso

Fernando Alonso and Max Verstappen have a chat © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad España Salidas 425 Victorias 32 Pole positions 22 Campeonato de Pilotos 2 Puntos totales Campeonato del Mundo 2.393

Con más de 40 años, Fernando Alonso no muestra señales de retirada. El piloto con más salidas en la historia de la F1 y doble campeón del mundo seguirá en Aston Martin en 2026, en su cuarta temporada con el equipo y la 23ª en la categoría.

Lance Stroll

Contact between Lance Stroll and Yuki Tsunoda © Zak Mauger/LAT Images

Nacionalidad Canadá Salidas 189 Victorias 0 Pole positions 1 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 325

Lance Stroll debutó en la Fórmula 1 en 2017 y corre para Aston Martin desde 2022. Su mejor resultado llegó en su temporada de debut, con un tercer puesto en Azerbaiyán, y en 2025 terminó en los puntos en seis ocasiones.

08 Haas F1 Team

Liam Lawson keeps Oliver Bearman at bay © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 214 Campeonato de Constructores 0 Campeonato de Pilotos 0 Victorias 0 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 8º posición Coche Haas VF-26 Motor Ferrari

El equipo estadounidense Haas compite en Fórmula 1 desde 2016 y alcanzó su mejor resultado en 2018, con el quinto puesto en Constructores. Aún no ha ganado ninguna carrera, aunque Toyota Gazoo Racing será su patrocinador principal en 2026, lo que genera grandes expectativas. El equipo mantiene a Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Esteban Ocon

Nacionalidad Francia Salidas 180 Victorias 1 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 483

Esteban Ocon comenzó su carrera en el karting en 2006 y debutó en la F1 en 2016. Su victoria en el Gran Premio de Hungría 2021 sigue siendo su mayor logro en la categoría.

Oliver Bearman

Liam Lawson battling Oliver Bearman © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Gran Bretaña Salidas 27 Victorias 0 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 48

El joven británico Oliver Bearman debutó en F1 en 2024 sustituyendo a Carlos Sainz en Ferrari y posteriormente ocupó el asiento de Kevin Magnussen en Haas. Desde 2025 es piloto titular y continuará en 2026 tras convencer al equipo.

09 Alpine F1 Team

Max Verstappen and Pierre Gasly battle in Brazil © Getty Images/Red Bull Content Pool

Carreras completadas 473 Campeonato de Constructores 2 Campeonato de Pilotos 2 Victorias 36 Posición en el Campeonato de Constructores 2025 10º posición Coche - Motor Mercedes

Alpine sustituyó a Renault en 2021, aunque la marca ya había desarrollado un monoplaza en 1968. Tras ganar una carrera en su debut, el equipo se consolidó en la zona media, pero terminó 10º en 2025. Para 2026, confía en Pierre Gasly y Franco Colapinto para mejorar resultados.

Pierre Gasly

Pierre Gasly hizo historia en Italia © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Francia Salidas 177 Victorias 1 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 458

Pierre Gasly afronta su novena temporada en Fórmula 1. Debutó en 2017 y logró su mayor éxito con la victoria en el Gran Premio de Italia 2020. Pilota para Alpine desde 2023.

Franco Colapinto

Yuki Tsunoda and Franco Colapinto in conversation © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Argentina Salidas 26 Victorias 0 Pole positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 5

El argentino Franco Colapinto, tras participaciones parciales en 2024 y 2025, disputará su primera temporada completa como piloto titular en 2026.

10 Audi F1 Team

Carreras completadas 0 Campeonato de Constructores 0 Campeonato de Pilotos 0 Victorias 0 Coche Audi R26 Motor Audi

Audi será uno de los dos nuevos equipos en 2026. El fabricante alemán ha desarrollado un motor propio para su monoplaza R26 y sustituirá a Sauber. La presentación oficial está prevista para enero y el equipo estará dirigido por Jonathan Wheatley.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto gets tips from world champion Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Brasil Salidas 24 Victorias 0 Pole-Positions 0 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 19

El brasileño Gabriel Bortoleto impresionó en 2025, sumando 19 puntos en su temporada de debut. Campeón de F3 en 2023 y F2 en 2024, afronta en 2026 el reto de pilotar para una de las marcas más prestigiosas del mundo.

Nico Hülkenberg

Max Verstappen and Nico Hülkenberg in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nacionalidad Alemania Salidas 250 Victorias 0 Pole positions 1 Campeonato de Pilotos 0 Puntos totales Campeonato del Mundo 622

Nico Hülkenberg volverá a representar a Alemania en su 15ª temporada en Fórmula 1. Tras lograr su primer podio en 2025, liderará el proyecto de Audi en su debut.

11 Cadillac F1 Team

Carreras completadas 0 Campeonato de Constructores 0 Campeonato de Pilotos 0 Victorias 0 Coche - Motor Ferrari

La parrilla volverá a contar con 11 equipos en 2026 con la llegada de Cadillac. El equipo de General Motors usará motores Ferrari y contará con dos pilotos experimentados: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. El coche se presentará el 8 de febrero de 2026 durante la Super Bowl.

Sergio Pérez

Sergio Pérez © Getty Images/Red Bull Content Pool