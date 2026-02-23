Nueva Historia, el documental que celebra los 20 años de Red Bull Batalla, se estrena el 27 de febrero de 2026 . Es un viaje por dos décadas de rimas que comenzaron en plazas y galleras, crecieron en grandes escenarios y hoy conectan a una comunidad global unida por la improvisación.

Nueva Historia: El Documental Póster © Red Bull Batalla

El relato arranca en 2005, en Puerto Rico , donde se celebró la primera Final Internacional y Frescolate se convirtió en el primer campeón internacional. Desde allí, la historia avanza hasta el evento de aniversario celebrado en Buenos Aires en 2025 , un punto de encuentro entre generaciones que miraron al pasado sin dejar de escribir el futuro.

Dieciséis MC’s volvieron a subirse al escenario para celebrar el legado del freestyle en un formato único. No fue solo una competencia: fue una declaración de continuidad. Una forma de recordar de dónde viene el movimiento y de confirmar que todavía está en expansión.

El documental combina escenas de aquella primera gallera en Puerto Rico con entrevistas exclusivas a las y los protagonistas del aniversario y los momentos más intensos vividos en Tecnópolis, ante más de siete mil asistentes. Una celebración irrepetible que marcó dos décadas de cultura urbana en habla hispana.

01 De Puerto Rico a Buenos Aires

Gran parte del documental se grabó durante el evento Red Bull Batalla Nueva Historia, celebrado el 29 de noviembre de 2025 en Buenos Aires . Durante los días previos, las y los participantes compartieron reflexiones íntimas sobre lo que significa formar parte de este movimiento y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.

El relato conecta ese presente con los orígenes en Puerto Rico, donde todo empezó de forma casi artesanal , y muestra cómo el freestyle pasó de ser un fenómeno local a convertirse en un referente cultural que atraviesa países y generaciones.

Club gallístico de Puerto Rico © LCDAL

En Buenos Aires también se registran momentos fuera del escenario y la coronación de Fat N como campeón de Nueva Historia , una señal clara de que el relevo generacional no es promesa, sino realidad.

02 Protagonistas de una cultura en movimiento

El documental reúne a figuras clave del freestyle en español: Chuty, Gazir, Invert, Arkano, Skone, Rapder, Aczino, Bnet, Azuky, Exe, Fat-N, Éxodo Lirical, Hadrian, Frescolate, Noult, Link One, Serko Fu, Queen Mary y Seo2

Frescolate documental Nueva Historia © LCDAL

Distintas generaciones, estilos y trayectorias. Un mismo lenguaje: la improvisación.

03 Buenos Aires, punto de encuentro

Tecnópolis fue el escenario elegido para esta celebración. El espacio recreó el espíritu de la primera gallera de 2005 y se convirtió en un cruce simbólico entre pasado y futuro. Lo que empezó como un formato íntimo volvió a sentirse cercano, incluso en un recinto multitudinario.

Red Bull Batalla Nueva Historia El evento que celebra dos décadas de historia reuniendo a leyendas y nuevas generaciones de MC's en una competencia que conecta el pasado y futuro del freestyle.

04 Más que un aniversario

Nueva Historia no es solo un repaso cronológico. Es el retrato de una comunidad que ha construido identidad a través de la palabra. Es la evolución de una cultura que ha conectado barrios, países y generaciones.

Red Bull Batalla Nueva Historia: 20 años de Rimas no solo cuenta lo que pasó. También señala lo que está por venir.