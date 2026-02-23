Nueva Historia, el documental que celebra los 20 años de Red Bull Batalla, se estrena el 27 de febrero de 2026. Es un viaje por dos décadas de rimas que comenzaron en plazas y galleras, crecieron en grandes escenarios y hoy conectan a una comunidad global unida por la improvisación.
El relato arranca en 2005, en Puerto Rico, donde se celebró la primera Final Internacional y Frescolate se convirtió en el primer campeón internacional. Desde allí, la historia avanza hasta el evento de aniversario celebrado en Buenos Aires en 2025, un punto de encuentro entre generaciones que miraron al pasado sin dejar de escribir el futuro.
Dieciséis MC’s volvieron a subirse al escenario para celebrar el legado del freestyle en un formato único. No fue solo una competencia: fue una declaración de continuidad. Una forma de recordar de dónde viene el movimiento y de confirmar que todavía está en expansión.
El documental combina escenas de aquella primera gallera en Puerto Rico con entrevistas exclusivas a las y los protagonistas del aniversario y los momentos más intensos vividos en Tecnópolis, ante más de siete mil asistentes. Una celebración irrepetible que marcó dos décadas de cultura urbana en habla hispana.
1 minutos
Red Bull Batalla Nueva Historia - Trailer
Nueva Historia, el documental que celebra los 20 años de Red Bull Batalla, se estrena el 27 de febrero de 2026.
01
De Puerto Rico a Buenos Aires
Gran parte del documental se grabó durante el evento Red Bull Batalla Nueva Historia, celebrado el 29 de noviembre de 2025 en Buenos Aires. Durante los días previos, las y los participantes compartieron reflexiones íntimas sobre lo que significa formar parte de este movimiento y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
El relato conecta ese presente con los orígenes en Puerto Rico, donde todo empezó de forma casi artesanal, y muestra cómo el freestyle pasó de ser un fenómeno local a convertirse en un referente cultural que atraviesa países y generaciones.
En Buenos Aires también se registran momentos fuera del escenario y la coronación de Fat N como campeón de Nueva Historia, una señal clara de que el relevo generacional no es promesa, sino realidad.
02
Protagonistas de una cultura en movimiento
El documental reúne a figuras clave del freestyle en español: Chuty, Gazir, Invert, Arkano, Skone, Rapder, Aczino, Bnet, Azuky, Exe, Fat-N, Éxodo Lirical, Hadrian, Frescolate, Noult, Link One, Serko Fu, Queen Mary y Seo2
Distintas generaciones, estilos y trayectorias. Un mismo lenguaje: la improvisación.
03
Buenos Aires, punto de encuentro
Tecnópolis fue el escenario elegido para esta celebración. El espacio recreó el espíritu de la primera gallera de 2005 y se convirtió en un cruce simbólico entre pasado y futuro. Lo que empezó como un formato íntimo volvió a sentirse cercano, incluso en un recinto multitudinario.
Red Bull Batalla Nueva Historia
El evento que celebra dos décadas de historia reuniendo a leyendas y nuevas generaciones de MC's en una competencia que conecta el pasado y futuro del freestyle.
04
Más que un aniversario
Nueva Historia no es solo un repaso cronológico. Es el retrato de una comunidad que ha construido identidad a través de la palabra. Es la evolución de una cultura que ha conectado barrios, países y generaciones.
Red Bull Batalla Nueva Historia: 20 años de Rimas no solo cuenta lo que pasó. También señala lo que está por venir.