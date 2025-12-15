Pelotón Takeoff: el equipo estrella del Tour de Francia remolca un avión

Nueve ciclistas del equipo Red Bull - BORA - hansgrohe, liderados por la estrella del Tour de Francia Florian Lipowitz , acaban de lograr en Son Bonet, Mallorca, una hazaña pionera en el mundo: remolcar un planeador en el aire utilizando pura fuerza de pedaleo. Los ciclistas aceleraron a 54 km/h en una pista de 1.500 m, alcanzando un máximo combinado de 6.500 vatios, y una media de 650 vatios sentados durante 90 segundos para elevar en vuelo el planeador del piloto Andy Hediger.

Conectado al parapente por una cuerda de 150 m y un arnés especialmente diseñado, el pelotón demostró un extraordinario trabajo en equipo, fuerza y precisión para hacer historia.

Mira cómo los ciclistas de Red Bull - BORA - hansgrohe ayudan a un planeador a despegar:

"Cuando oí hablar por primera vez de este proyecto, no creí que fuera posible. ¿Lanzar un avión? Parecía imposible. Nunca se había hecho nada parecido en el ciclismo de carretera", dijo Lipowitz, de 25 años, que acabó tercero en el Tour de Francia de 2025.

Los corredores Red Bull - BORA - hansgrohe que hicieron historia en el Despegue del Pelotón

Florian Lipowitz: From the Tour de France to towing a glider up to the sky © Predrag Vuckovic@extreme-photographer.com

¿Cómo colaboraron los ciclistas y el piloto?

El ciclismo suele considerarse un deporte individual, con victorias en solitario, contrarrelojes y un único ganador, pero el Despegue del Pelotón muestra el trabajo en equipo necesario para lograr hazañas tan extraordinarias.

Sin embargo, conseguir que el parapente despegara del suelo y se pusiera en vuelo no fue sólo cuestión de trabajo en equipo entre los ciclistas, sino que también requirió coordinación con el piloto Andy Hediger, ya que los ciclistas no podían ver el parapente y el piloto Hediger perdió de vista al pelotón inmediatamente después del despegue.

Team effort and high-level coordination were required © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Dan Bigham, Jefe de Ingeniería de Red Bull - BORA - hansgrohe, comparó el esfuerzo con el de una jugada ganadora de una carrera. "El esfuerzo fue único, pero igualmente comparable al de un movimiento para ganar una carrera, con la complejidad añadida de equilibrar las fuerzas con tu compañero de equipo para mantener el pelotón unificado".

Para el éxito de la hazaña fue fundamental el arnés personalizado que Bigham y su equipo crearon para permitir a los ciclistas pedalear en perfecta armonía y equilibrar por igual las fuerzas que se ejercían sobre la vela. "El arnés era un elemento crítico, algo que sencillamente no existía antes. Dedicamos incontables horas a desarrollarlo y ese trabajo nos permitió hacer historia con el Despegue del Pelotón.

Volar a una velocidad casi mínima manteniendo la tensión en la cuerda exigía un control preciso y constante, y para Hediger, el proyecto era un sueño hecho realidad. "Ser remolcado por la mano del hombre fue una sensación especial. Estoy muy contento de combinar por fin la aviación con el ciclismo y de ver cómo Red Bull da vida a nuestras nuevas ideas", dijo.

Job well done as the first cyclist-launched glider flies high © Predrag Vuckovic@extreme-photographer.com

Combinar el ciclismo y la aviación abrió nuevas y excitantes posibilidades para la ciencia y la ingeniería. Bigham califica el proyecto de "revolucionario para el deporte" y de oportunidad de utilizar su experiencia en aerodinámica para lograr algo nunca antes hecho.

"A partir de los datos y de nuestros modelos sabíamos que harían falta unos 500 vatios de cada piloto para lanzar el avión, pero no queríamos detenernos ahí: cada vatio de más significaba más altitud para el avión. Ver a Andy alcanzar los 100 m fue muy especial", añadió Bigham.