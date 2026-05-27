Por qué los mejores surfistas del mundo siguen volviendo a Tenerife

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Durante un reciente viaje a Tenerife, la surfista española Laura Coviella y el británico en ciernes Ben Larg llevaron a la redactora de Red Bulletin Amy Woodyatt en una cautivadora búsqueda de las olas más grandes del norte de Tenerife. He aquí las reflexiones y descubrimientos de Amy tras unos días inolvidables en las Islas Canarias.

El pájaro madrugador toma las olas grandes

Las olas de Punta del Hidalgo me asombran, las oyes mucho antes de verlas: El pulso rítmico del oleaje, interrumpido por el sonido de las rocas que la marea arrastra hasta la orilla en la península septentrional de Tenerife y luego las vuelve a lanzar.

En nuestro tercer día en la mayor de las Islas Canarias, vamos en busca de olas extragrandes. Conducimos por puertos de montaña, pasando por un mosaico de plátanos, aguacates y dragos, hasta las playas de arena negra del norte. Las condiciones son perfectas. Los profesionales del surf Laura Coviella, local, y el escocés Ben Larg, de visita, se lanzan al agua con sus tablas antes de que las olas empiecen a encogerse de nuevo.

Laura Coviella has carved out a niche in the free surfing community © Gines Diaz/Red Bull Content Pool

Sobre Laura Coviella: La surfista suave e intrépida ¿Quién es Laura Coviella? Nacida y criada en las Islas Canarias españolas, Laura Coviella descubrió el surf a los 12 años y rápidamente pasó de las olas locales de Tenerife a competir internacionalmente y surfear grandes olas en Lanzarote. Conocida por su estilo suave y su enfoque intrépido, Laura se ha labrado un nombre en el mundo del surf libre persiguiendo olas potentes por Canarias, Marruecos, Indonesia, Tahití y la portuguesa Nazaré.

A la sombra de los imponentes acantilados de Bajamar, salen remando y pronto se convierten en dos pequeños puntos en el lejano y vasto azul. Laura y Ben están a la caza de barriles, esos tubos que se forman cuando las olas se doblan hacia delante al romper.

Ben on the characteristic black stones in northeastern Tenerife © Peter Laing Quotation Hacía siglos que no iba a un lugar completamente nuevo Ben Larg

La misión de hoy comienza al amanecer. Para Ben, que lleva surfeando toda la vida, madrugar es una rutina. Creció en la isla escocesa de Tiree, empezó a surfear en las frías aguas de su tierra natal a los dos años, y a los 16 ya cabalgaba las olas monstruosas de Nazaré.

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Ahora, con 21 años, viaja por el mundo casi constantemente, siempre en busca de olas ideales para entrenar. Recientemente ha estado en Portugal y Lanzarote. Tenerife, sin embargo, aún ofrece aguas inexploradas. "Hacía años que no iba a un sitio completamente nuevo", dice mientras nos preparamos para la acción.

Ben Larg: El chico que surfeó las olas monstruosas de Nazaré a los 16 años. ¿Quién es Ben Larg? Natural de la isla de Tiree, en las Hébridas Interiores de Escocia, Ben Larg se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes talentos más excitantes del surf de olas grandes. Ex campeón escocés sub-18, Ben hizo historia como el surfista más joven en subir a las famosas tablas de Mullaghmore y más tarde se convirtió en el primer surfista escocés invitado a competir en el prestigioso Desafío de Olas Grandes de Nazaré, donde consiguió subir al podio tanto en las pruebas individuales como por equipos.

Impulsado por la adrenalina

Laura Coviella invitó a Ben Larg a probar los diversos puntos de surf de la isla. La joven de 27 años adquirió su primera experiencia en la ventosa playa de El Médano, en Tenerife, antes de convertirse en profesional. "Siempre me ha gustado la adrenalina", dice con una sonrisa mientras carga su tabla en nuestro monovolumen alquilado. "Cuando me di cuenta de que la adrenalina y el surf iban de la mano, pensé: Vale, esto es exactamente lo mío".

Laura vive ahora en la vecina isla de Lanzarote y lo sabe todo sobre sus numerosos lugares para practicar surf. Gracias al clima cálido durante todo el año, las aguas cristalinas de Tenerife se consideran perfectas para los principiantes. Pero los profesionales también se lo merecen. De vez en cuando, las olas alcanzan hasta seis metros. "En los días buenos, puedes ver las olas desde la orilla", me dice Aki, el novio de Laura, mientras subimos a la furgoneta a primera hora de la mañana y emprendemos el viaje de 45 minutos hasta la rompiente de Punta del Hidalgo.

Surfing off this coast always brings the striking volcanic rocks into view © Peter Laing

Mientras buscamos puntos de surf, tenemos tiempo para experimentar los contrastes de Tenerife. La herencia volcánica de la isla se hace patente de inmediato al conducir por la costa sur y admirar las capas y capas de rocas negras apiladas unas sobre otras. En el norte, podrías confundirla fácilmente con otro país: suculentas, helechos y árboles se elevan desde escarpados acantilados, y los picos de las montañas están envueltos en nubes. "La belleza de la isla es la razón por la que siempre me gusta volver a casa", me dice Laura.

La planificación da sus frutos

Laura había recibido la noticia de que se esperaban prometedoras rompientes al día siguiente en el norte de la isla. Mientras contemplábamos el Atlántico más allá de los dramáticos acantilados de Punta del Hidalgo, supimos que la planificación de Laura Coviella había merecido la pena. Mientras esperaba en el negro promontorio volcánico, con el rocío chocando contra mí, observé a Ben Larg abrirse paso en el agua en su hábitat natural, zambulléndose repetidamente bajo las olas para colocarse en posición. Cuando una ola realmente grande se acercó a él, remó frenéticamente, se puso de pie, desapareció brevemente en un tubo de un metro de altura y luego se deslizó triunfalmente hacia fuera.

Momentos después, salió a la superficie. "¿Lo has visto?", pregunta con una sonrisa socarrona. Aunque no haya sido la ola más grande de su vida, para Ben Larg es igual de satisfactoria. "A veces las sesiones como la de hoy son las más gratificantes", dice. "Sientes que has encontrado y surfeado las mejores olas, lo que significa que lo has hecho todo bien".

The Scotsman was in his element on the enormous waves © Peter Laing

Consejos de viaje para Tenerife

Tenerife, la mayor de las Islas Canarias, se encuentra a unos 300 km de la costa occidental de Marruecos. La isla tiene dos aeropuertos: Tenerife Norte y Tenerife Sur. A quienes les guste la adrenalina pero no les entusiasme el surf, pueden probar el parapente, el kayak o el senderismo. Los que busquen relajarse, no pueden dejar de visitar el casco antiguo de San Cristóbal de La Laguna (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) ni de observar las estrellas por la noche en el Parque Nacional del Teide.

Sobre la autora ¿Quién es Amy Woodyatt? Residente en Europa y el Reino Unido, Amy Woodyatt documenta la resistencia, la valentía y la conexión humana con las actividades al aire libre a través de reportajes profundos y visuales. Con experiencia en logística internacional y coordinación sobre el terreno, combina la experiencia operativa con la profundidad editorial para producir relatos convincentes para marcas de aventura, equipos de élite y medios de comunicación mundiales. Su trabajo ha sido encargado por la CNN, The New York Times y The Red Bulletin, y abarca reportajes por encargo, proyectos de narración integrados y reportajes de investigación en todo el mundo. Más información en amywoodyatt.com .