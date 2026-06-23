Lucy Procter y Sinéad Bent ganan la plata en dobles élite del Mundial HYROX

El dúo británico cruzó la línea de meta en 53 m y 56,24 s tras una gran actuación en la segunda mitad de la carrera, sumando así una medalla de plata del campeonato mundial a un fin de semana ya de por sí exitoso para ambas atletas.

01 Weeks y Tafuto marcaron el ritmo desde el principio

Procter and Bent paced themselves carefully early on © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Lauren Weeks y Vivien Tafuto tomaron el control de la carrera desde el principio, imponiendo un ritmo que apuntaba a un tiempo cercano al récord mundial.

Mientras las líderes intentaban escaparse pronto, Procter y Bent optaron por un enfoque más mesurado. La pareja se mantuvo a tiro durante las primeras pruebas y estaciones, evitando la tentación de seguir el ritmo agresivo del principio.

Esa paciencia empezó a dar sus frutos a medida que avanzaba la carrera.

02 El mejor tiempo en el «Burpee Broad Jump» acorta distancias

Procter and Bent's strongest moment came at the Burpee Broad Jumps © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

A medida que la carrera avanzaba, Procter y Bent empezaron a ganar terreno en las estaciones de entrenamiento.

Su mejor momento llegó en los saltos en largo con burpees, donde registraron el mejor tiempo parcial de todos los equipos participantes. Esa actuación les ayudó a reducir la distancia con los líderes, al tiempo que se distanciaban del grupo perseguidor.

La pareja británica siguió cogiendo impulso en las estaciones restantes, pero Weeks y Tafuto mantuvieron suficiente ventaja de la salida como para hacerse con la victoria en 53 m 31,79 s.

Procter y Bent quedaron segundos con un tiempo de 53m 56,24s, a menos de 25 segundos de los que acabaron siendo campeones.

03 Segunda carrera en menos de 24 horas

Both athletes dug deep in their second elite race of the championships © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

El resultado fue aún más impresionante si tenemos en cuenta que ambas atletas ya habían competido en la final femenina de la categoría Elite 15 del Campeonato del Mundo el jueves por la noche.

Bent protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la carrera, quedando segunda en la clasificación general, mientras que Procter se abrió paso entre un grupo muy competitivo para hacerse con el sexto puesto.

Volver a competir menos de 24 horas después supuso otro reto, pero ninguna de las dos atletas dio muestras de cansancio mientras luchaban por el título mundial por parejas.

04 Otro gran resultado culmina la mejor temporada de Procter hasta la fecha

The result makes this Lucy Procter's most successful HYROX season to date © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Para Procter, la medalla de plata supone la continuación de la que ha sido, hasta ahora, la mejor temporada de su carrera en HYROX.

La británica registró su mejor marca personal, 59 m 03 s, a principios de este año, consolidándose así entre las mejores atletas de la categoría femenina. Luego reafirmó ese rendimiento en el Campeonato del Mundo, quedando sexta en la final de la categoría Elite 15 con un tiempo de 59 m 09 s, un resultado que puso aún más de manifiesto su regularidad al más alto nivel.