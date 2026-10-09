Robin Goomes gana Red Bull Rampage 2026 y su 3er título consecutivo

Incluso antes de que las participantes de la Red Bull Rampage femenina tomaran la salida, ya se había hecho historia. Por primera vez en la historia del mountain bike, hombres y mujeres descendieron desde la misma puerta de salida, llegando incluso a compartir tramos de su recorrido. Esto representa la próxima ola de evolución en el freeride, con las mujeres llevando el impulso hacia adelante.

El día de la competición femenina fue un auténtico duelo, en el que la última manga decidió quién se llevaría la victoria. Al final, Robin Goomes se llevó la victoria de 2026, convirtiéndose en la primera ciclista de la historia en ganar tres títulos consecutivos. La bajada de Goomes destacó por un recorrido repleto de trucos complejos y saltos arriesgados. La acompañaron en el podio Hannah Bergemann y Kirsten Van Horne.

Goomes, Bergemann and Van Horne share the Red Bull Rampage podium © Bartek Wolinski

«El Red Bull Rampage se diferencia de otros eventos de bicicleta de montaña porque hombres y mujeres construyen el recorrido juntos, y no nos limitamos a recorrer un circuito de slopestyle o algo ya preparado. Sinceramente, eso es lo más bonito de la competición», explica la participante Bergemann, reflexionando sobre el 25.º aniversario del evento.

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Para el director de la competición, Todd Barber, 2026 supone un nuevo capítulo para este deporte. «Veo a Reed Boggs trabajando con Robin Goomes, y a hombres y mujeres formando equipo, ideando cómo lo van a hacer. Trabajan juntos y realmente están al mismo nivel».

El recorrido femenino se celebró en la sede original de la Red Bull Rampage . El recinto combina el recorrido «OG» de 2001-2004 con una nueva sección superior, lo que lo convierte en la sede de la Red Bull Rampage más alta de la historia. Esa altura extra no hizo más que aumentar los retos a la hora de trazar las líneas. «El año pasado teníamos 5 o 6 obstáculos; este año tenemos el doble», explica Janelle Soukop, y eso se notó en sus trazados.

Para el día de la final, la montaña estaba salpicada de nuevos descensos, caídas y saltos. «Pensábamos que excavar había sido duro los dos últimos años, pero esta vez ha sido lo más difícil», reflexiona Goomes.

01 Robin Goomes gana el Red Bull Rampage femenino de 2026

Robin Goomes pushes progression with a step-down backflip © Katie Lozancich

De cara a 2026, el legado de Goomes ya está consolidado en la historia del freeride con dos victorias en el Red Bull Rampage en su haber. Aun así, volvió al desierto con la misma determinación y tenacidad que la han llevado al éxito desde 2024. Nunca le ha interesado repetir lo de antes, sino que siempre ha mirado hacia adelante. En los entrenamientos, ya dejó claro lo que se traía entre manos al hacer un backflip en uno de sus saltos con escalón —una hazaña nunca vista en la historia del Red Bull Rampage femenino—.

El backflip en el salto escalonado formaba parte del plan mucho antes de que pusiera un pie en el desierto. En su casa, en Nueva Zelanda, Goomes construyó un salto de entrenamiento para grabar el truco en la memoria muscular. Pero Goomes no es una ciclista de un solo truco, y la noche antes de la final también adelantó un «flat spin 360» en su salto superior, otra primicia en la categoría femenina.

Gracias a un sorteo aleatorio, Goomes fue la última en lanzarse, viendo cómo sus rivales realizaban recorridos dignos de podio antes de que le tocara a ella. Sin inmutarse, la neozelandesa bajó la montaña, empezando con un «no footer» desde el primer momento. A continuación, pasó a la parte técnica, completando esa sección de su recorrido con una serie de rampas y saltos. Luego volvió a los trucos, y Goomes arrancó con un giro plano de 360. A continuación vino un «suicide no-hander» y los saltos mortales hacia atrás. «El salto con escalón fue, con diferencia, el saliente más pequeño y el escalón más alto desde el que he saltado nunca, así que sin duda me estoy exigiendo al máximo», reflexiona.

Robin Goomes suicide no-hander © Paris Gore

La manga, sin embargo, no fue impecable, con un par de aterrizajes un poco descoordinados en sus trucos, y los jueces lo tuvieron en cuenta. La puntuación de Goomes la dejó 0,63 puntos por detrás de la de Bergemann, lo que la situó en segunda posición. El destino de su tercera victoria dependería de su segunda manga.

Sin dejarse intimidar, la joven de 29 años se lanzó a la pista y atacó su recorrido. Se lanzó con fuerza, añadiendo más estilo y puliendo sus trucos. Para cuando Goomes llegó a la zona de meta, su dominio era innegable. Los jueces mejoraron su puntuación, lo que la aupó al primer puesto. «Lo único que tenía claro este año era que, si volvía a competir, iba a esforzarme más que nunca, así que ese era el objetivo», reflexiona. Además de conseguir su tercera victoria, Goomes se llevó el premio al Mejor Truco de la Comisión Deportiva de Utah por su flat spin 360. Este galardón es una prueba de su tenacidad, ya que acababa de aprender el truco y decidió incluirlo en su recorrido.

02 Hannah Bergemann queda segunda en la Red Bull Rampage femenina

Hannah Bergemann charges through one of Red Bull Rampage’s toughest lines © Christian Pondella Hannah Bergemann secures second with a standout Red Bull Rampage run © Katie Lozancich

Los estilos de conducción entre la primera y la segunda clasificada no podrían ser más diferentes. Mientras que Goomes es una especialista en trucos, siempre atenta a las oportunidades para añadir tiempo en el aire y estilo, Bergemann es una auténtica luchadora de la montaña. Se crece en terrenos técnicos, habiendo recorrido canales y laderas de pedregal por todo el mundo. Si a esto le sumas su pasión por los saltos y los descensos, esta ciclista de 29 años tiene todo lo necesario para llevarse la victoria.

El año pasado quedó segunda en su debut en el Red Bull Rampage . Aprovechando esa experiencia, Bergemann estaba deseando incluir un canal en su recorrido de 2026, ya que el año pasado no lo tenía. Además, compartió parte de su trazado con los competidores masculinos. «De hecho, gran parte de mi recorrido lo comparto con muchos de los chicos… así que ha sido genial trabajar con los excavadores del equipo masculino y con esos corredores para dar forma a los obstáculos. Ha sido una experiencia increíble», explica Bergemann.

Llegar a la final no fue fácil. Tenía pensado hacer un enorme «step down» al final de su recorrido con su amiga Cami Noguiera. Pero después de que Noguiera se cayera en ese obstáculo, Bergemann lo rediseñó, haciendo cambios la noche antes de la final. Luego, durante una sesión de entrenamiento en el salto «Big Lebowski» de 40 pies, Bergemann se cayó y dio varias vueltas de campana al aterrizar. Aunque la mayoría habría dado por terminado el día tras una caída tan fuerte, la estadounidense se levantó de un salto, se sacudió el polvo y volvió a subir. Con su característico estilo tranquilo y zen, lo volvió a intentar y superó el obstáculo a la perfección. Impresionó tanto a sus compañeras de competición que se llevó el premio BFGoodrich Tires Toughness Award por esa remontada.

03 Kirsten Van Horne representa a la próxima generación de riders de freeride

Kirsten Van Horne’s podium run showcased the future of freeride © Christian Pondella

Antes de competir en el Red Bull Rampage, Kirsten Van Horne trabajó como excavadora en el evento Red Bull Formation de 2022. Esa experiencia le cambió la vida y le dio la confianza necesaria para lanzarse al freeride. Más tarde, en el Red Bull Rampage de 2024, Vaea Verbeeck la llevó como excavadora, lo que la inspiró para competir algún día. En 2025, compitió como novata y dejó a todo el mundo boquiabierto con un valiente «suicide no-hander» en su salto más grande. Esa maniobra le valió el premio al Mejor Truco y terminó en quinta posición.

De vuelta al desierto, Van Horne pasó de ser una novata a convertirse en una seria aspirante al podio. En los entrenamientos, montó siempre con precisión y con una actitud tranquila y calculada. Su trazada combinó el estilo «big mountain» con cuatro trucos impresionantes, entre los que destacó su «suicide no-hander» en su salto más grande. Su recorrido la situó en tercera posición, completando el podio. «Ver a Georgia Astle subir al podio ha sido una gran inspiración, y yo he estado buscando superarme», explica Van Horne. «Me parece de otra dimensión estar en el podio con Hannah y Robin».

04 Resultados del Red Bull Rampage femenino 2026

Red Bull Rampage 2026 - Resultados femeninos 1 93,50 2 92,75 3 86,50 4 82,75 5 82,51 Show all results Puesto Participante Resultado 1 93,50 2 92,75 3 86,50 4 82,75 5 82,51 6 81,87 7 81,75 8 80,37 9 76,00 10 73,50

Más allá del podio, la jornada nos dejó momentos emocionantes de las diez ciclistas que compitieron. Chelsea Kimball se llevó el «Anker Moment of the Day» por clavar su «bottom drop» —el más grande del circuito— tras caerse en él en su primer intento. El «Kelly McGarry Spirit Award», votado por los propios riders, fue para Janelle Soukup por su actitud positiva y su gran entusiasmo durante el evento.

Hannah Bergemann received the BFGoodrich Tires Toughness Award © Bartek Wolinski Robin Goomes received the Utah Sports Commission Best Trick Award © Bartek Wolinski Janelle Soukup received the Kelly McGarry Spirit Award © Bartek Wolinski Vinny Armstrong received The Oakley Meta Best Style Award © Bartek Wolinski Georgia Astle and her team received The Cat Compact Digger Award © Bartek Wolinski

El premio «Cat Compact Digger» fue para el equipo de la canadiense Georgia Astle, que se marcó una línea ambiciosa y se esforzó sin descanso para completarla a lo largo de siete días. El premio «Oakley Meta Best Style» fue para la neozelandesa Vinny Armstrong, que aportó su estilo característico al evento, levantando polvo y haciendo sus típicos «whips» durante su recorrido.

Repetición de la retransmisión en directo de la categoría femenina: Red Bull Rampage

Momentos clave del Red Bull Rampage

Primer evento con una línea de salida compartida para hombres y mujeres

Primer ganador por tercera vez consecutiva

El recinto más alto de la historia del Red Bull Rampage

Varias acrobacias innovadoras conseguidas

Ahora que se ha calmado el revuelo del 25.º aniversario del Red Bull Rampage, está claro que tanto las ciclistas veteranas como las recién llegadas han dejado huella en esta jornada. «Las líneas que han trazado hoy las chicas les habrían valido un puesto en el podio masculino en años anteriores. Es increíble ver lo mucho que han progresado en tan poco tiempo», comenta el excompetidor del Red Bull Rampage Darren Berrecloth, y las chicas apenas están empezando.