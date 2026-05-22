Max Verstappen on track during Sprint Qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 01, 2026 in Miami, Florida.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Sprint de F1 2026: Calendario completo y sedes de los fines de semana

Las carreras Sprint de Fórmula 1 no suelen definir un campeonato, pero sí pueden cambiar por completo un fin de semana. Más acción, menos margen de error y dos días donde cada vuelta importa
Por Thomas Peeters
5 minutos leídosPublished on

Parte de esta historia

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

FranciaFrancia

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

United KingdomUnited Kingdom

Resumen

  1. 1
    Calendario Sprint de la F1 2026: todas las fechas de un vistazo
  2. 2
    Shanghai - 13-15 de marzo de 2026
  3. 3
    Miami - 1-3 de mayo de 2026
  4. 4
    Montreal - 22-24 de mayo de 2026
  5. 5
    Silverstone - 3-5 de julio de 2026
  6. 6
    Zandvoort - 21-23 de agosto de 2026
  7. 7
    Singapur - 9-11 de octubre de 2026
Las carreras Sprint seguirán siendo una pieza importante del calendario de la Fórmula 1 en 2026, con seis fechas confirmadas a lo largo de la temporada. La acción arrancará en Shanghai y Miami, mientras que Silverstone volverá a tener un fin de semana Sprint por primera vez desde el debut del formato en 2021. Además, Montreal, Zandvoort y Singapur se sumarán por primera vez a la lista de circuitos con Sprint, llevando este formato a algunos de los escenarios más intensos del campeonato.
Si quieres saber cómo funciona un fin de semana Sprint, puedes ver nuestra guía completa aquí.
01

Calendario Sprint de la F1 2026: todas las fechas de un vistazo

Round

Date

Grand Prix

Venue

Country

2

March 13-15, 2026

Chinese Grand Prix

Shanghai

China

6

May 1-3, 2026

Miami Grand Prix

Miami

USA

7

May 22-24, 2026

Canadian Grand Prix

Montreal

Canada

11

July 3-5, 2026

British Grand Prix

Silverstone

UK

14

August 21-23, 2026

Dutch Grand Prix

Zandvoort

Netherlands

18

October 9-11, 2026

Singapore Grand Prix

Singapore

Singapore

02

Shanghai - 13-15 de marzo de 2026

Arvid Lindblad driving during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit in March 2026

Shanghai is one of the returning venues on the 2026 calendar

© Sona Maleterova/Getty Images/Red Bull Content Pool

La primera Sprint de la temporada, en Shanghai, terminó con victoria de George Russell para Mercedes tras un intenso duelo con Lewis Hamilton. Ambos se intercambiaron el liderato varias veces en las primeras vueltas, pero Russell logró abrir ventaja hacia el final. Detrás, Charles Leclerc adelantó a Hamilton en las últimas vueltas para quedarse con el segundo lugar y dejar al británico tercero.

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La aparición del auto de seguridad tras el abandono de Nico Hülkenberg le agregó todavía más dramatismo a la Sprint. Kimi Antonelli logró recuperarse de una penalización en la primera vuelta para terminar quinto, mientras que Max Verstappen, después de una mala largada y una carrera cuesta arriba, se quedó fuera de los puntos en el noveno puesto.
03

Miami - 1-3 de mayo de 2026

Max Verstappen on track during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 02, 2026 in Miami, Florida.

Max Verstappen picked up his first Sprint points of the season in Miami

© Getty Images/Red Bull Content Pool

El campeón defensor Lando Norris logró la primera victoria de McLaren en la temporada 2026 con un triunfo sólido en la Sprint de Miami. Su compañero Oscar Piastri completó el doblete para la escudería británica tras resistir la presión final de Charles Leclerc, que cerró el podio para Ferrari.
Más atrás, Max Verstappen se repuso de una dura batalla con Lewis Hamilton en la primera vuelta para terminar quinto, subiendo una posición después de que Kimi Antonelli recibiera una penalización de tiempo por reiteradas infracciones de los límites de la pista.
04

Montreal - 22-24 de mayo de 2026

Yuki Tsunoda leads Lance Stroll on track during the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on June 15, 2025 in Montreal, Quebec.

Fans can expect plenty of drama at the Canadian Grand Prix

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 22 de mayo - Clasificación Sprint
  • 23 de mayo - Carrera Sprint
El Gran Premio de Canadá es uno de los fines de semana más intensos de la Fórmula 1, y este año debutará como sede de una carrera Sprint. La acción se vivirá en el Circuito Gilles Villeneuve, un trazado famoso por sus fuertes frenadas, los adelantamientos al límite y el icónico “Muro de los Campeones”, escenario de algunos de los momentos más caóticos y memorables de la F1.
Lewis Hamilton comparte el récord de victorias de F1 en Canadá con Michael Schumacher, mientras que Max Verstappen ha dominado la era moderna en el circuito con victorias entre 2022 y 2024.
05

Silverstone - 3-5 de julio de 2026

Max Verstappen celebrates in parc ferme during the Sprint for the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone on July 17, 2021 in Northampton, England.

Max Verstappen won the first-ever Sprint race at Silverstone in 2021

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 3 de julio - Clasificación Sprint
  • 4 de julio - Carrera Sprint
Silverstone se ha convertido en un auténtico campo de batalla para las carreras Sprint, estrenando el formato de la Fórmula 1 en 2021, cuando Max Verstappen venció a Lewis Hamilton en la primera batalla del sábado.
El emblemático circuito británico regresa al calendario de carreras al sprint en 2026, lo que traerá aún más caos a alta velocidad, acción rueda a rueda y una enorme energía del público local a uno de los circuitos más rápidos de la F1.
06

Zandvoort - 21-23 de agosto de 2026

Third placed Isack Hadjar celebrates on his way to parc ferme during the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 31, 2025 in Zandvoort, Netherlands.

The 'Orange Army' will witness their first home Sprint race in 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 21 de agosto - Clasificación Sprint
  • 22 de agosto - Carrera Sprint
Zandvoort acogerá una carrera sprint de F1 por primera vez en 2026, añadiendo aún más intensidad a uno de los fines de semana más ruidosos y eléctricos del calendario. El estrecho y peraltado circuito costero se ha convertido en sinónimo de Max Verstappen y del mar de aficionados vestidos de naranja que inundan cada año el Gran Premio de Holanda, convirtiendo la pista en un festival doméstico a todo gas para el tetracampeón del mundo.
Verstappen dominó el evento tras el regreso de la F1 a Zandvoort en 2021, ganando tres carreras consecutivas de 2021 a 23, mientras que Isack Hadjar se convirtió en el quinto subcampeón más joven de la historia al quedar tercero allí en 2025.
07

Singapur - 9-11 de octubre de 2026

Oscar Piastri leads Isack Hadjar during the F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit on October 05, 2025 in Singapore.

Sparks could fly at the first-ever Sprint in Singapore

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 9 de octubre - Clasificación Sprint
  • 10 de octubre - Carrera Sprint
Singapur es otro debutante en el calendario Sprint de este año. El circuito urbano de Marina Bay ya es legendario por su calor abrasador y el espectacular telón de fondo de las carreras nocturnas, en las que los pilotos suelen llegar al límite físico. Ha producido algunos de los momentos más inolvidables bajo las luces de la Fórmula 1 desde que se unió al calendario en 2008, y este año tendrá el condimento añadido de un Sprint.

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