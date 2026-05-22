Sprint de F1 2026: Calendario completo y sedes de los fines de semana

Las carreras Sprint seguirán siendo una pieza importante del calendario de la Fórmula 1 en 2026, con seis fechas confirmadas a lo largo de la temporada. La acción arrancará en Shanghai y Miami, mientras que Silverstone volverá a tener un fin de semana Sprint por primera vez desde el debut del formato en 2021. Además, Montreal, Zandvoort y Singapur se sumarán por primera vez a la lista de circuitos con Sprint, llevando este formato a algunos de los escenarios más intensos del campeonato.

Si quieres saber cómo funciona un fin de semana Sprint, puedes ver nuestra guía completa aquí .

01 Calendario Sprint de la F1 2026: todas las fechas de un vistazo

Round Date Grand Prix Venue Country 2 March 13-15, 2026 Chinese Grand Prix Shanghai China 6 May 1-3, 2026 Miami Grand Prix Miami USA 7 May 22-24, 2026 Canadian Grand Prix Montreal Canada 11 July 3-5, 2026 British Grand Prix Silverstone UK 14 August 21-23, 2026 Dutch Grand Prix Zandvoort Netherlands 18 October 9-11, 2026 Singapore Grand Prix Singapore Singapore

02 Shanghai - 13-15 de marzo de 2026

Shanghai is one of the returning venues on the 2026 calendar © Sona Maleterova/Getty Images/Red Bull Content Pool

La primera Sprint de la temporada, en Shanghai, terminó con victoria de George Russell para Mercedes tras un intenso duelo con Lewis Hamilton. Ambos se intercambiaron el liderato varias veces en las primeras vueltas, pero Russell logró abrir ventaja hacia el final. Detrás, Charles Leclerc adelantó a Hamilton en las últimas vueltas para quedarse con el segundo lugar y dejar al británico tercero.

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La aparición del auto de seguridad tras el abandono de Nico Hülkenberg le agregó todavía más dramatismo a la Sprint. Kimi Antonelli logró recuperarse de una penalización en la primera vuelta para terminar quinto, mientras que Max Verstappen, después de una mala largada y una carrera cuesta arriba, se quedó fuera de los puntos en el noveno puesto.

03 Miami - 1-3 de mayo de 2026

Max Verstappen picked up his first Sprint points of the season in Miami © Getty Images/Red Bull Content Pool

El campeón defensor Lando Norris logró la primera victoria de McLaren en la temporada 2026 con un triunfo sólido en la Sprint de Miami. Su compañero Oscar Piastri completó el doblete para la escudería británica tras resistir la presión final de Charles Leclerc, que cerró el podio para Ferrari.

Más atrás, Max Verstappen se repuso de una dura batalla con Lewis Hamilton en la primera vuelta para terminar quinto, subiendo una posición después de que Kimi Antonelli recibiera una penalización de tiempo por reiteradas infracciones de los límites de la pista.

04 Montreal - 22-24 de mayo de 2026

Fans can expect plenty of drama at the Canadian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

22 de mayo - Clasificación Sprint

23 de mayo - Carrera Sprint

El Gran Premio de Canadá es uno de los fines de semana más intensos de la Fórmula 1, y este año debutará como sede de una carrera Sprint. La acción se vivirá en el Circuito Gilles Villeneuve, un trazado famoso por sus fuertes frenadas, los adelantamientos al límite y el icónico “Muro de los Campeones”, escenario de algunos de los momentos más caóticos y memorables de la F1.

Lewis Hamilton comparte el récord de victorias de F1 en Canadá con Michael Schumacher, mientras que Max Verstappen ha dominado la era moderna en el circuito con victorias entre 2022 y 2024.

05 Silverstone - 3-5 de julio de 2026

Max Verstappen won the first-ever Sprint race at Silverstone in 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

3 de julio - Clasificación Sprint

4 de julio - Carrera Sprint

Silverstone se ha convertido en un auténtico campo de batalla para las carreras Sprint, estrenando el formato de la Fórmula 1 en 2021, cuando Max Verstappen venció a Lewis Hamilton en la primera batalla del sábado.

El emblemático circuito británico regresa al calendario de carreras al sprint en 2026, lo que traerá aún más caos a alta velocidad, acción rueda a rueda y una enorme energía del público local a uno de los circuitos más rápidos de la F1.

06 Zandvoort - 21-23 de agosto de 2026

The 'Orange Army' will witness their first home Sprint race in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

21 de agosto - Clasificación Sprint

22 de agosto - Carrera Sprint

Zandvoort acogerá una carrera sprint de F1 por primera vez en 2026, añadiendo aún más intensidad a uno de los fines de semana más ruidosos y eléctricos del calendario. El estrecho y peraltado circuito costero se ha convertido en sinónimo de Max Verstappen y del mar de aficionados vestidos de naranja que inundan cada año el Gran Premio de Holanda, convirtiendo la pista en un festival doméstico a todo gas para el tetracampeón del mundo.

Verstappen dominó el evento tras el regreso de la F1 a Zandvoort en 2021, ganando tres carreras consecutivas de 2021 a 23, mientras que Isack Hadjar se convirtió en el quinto subcampeón más joven de la historia al quedar tercero allí en 2025.

07 Singapur - 9-11 de octubre de 2026

Sparks could fly at the first-ever Sprint in Singapore © Getty Images/Red Bull Content Pool

9 de octubre - Clasificación Sprint

10 de octubre - Carrera Sprint

Singapur es otro debutante en el calendario Sprint de este año. El circuito urbano de Marina Bay ya es legendario por su calor abrasador y el espectacular telón de fondo de las carreras nocturnas, en las que los pilotos suelen llegar al límite físico. Ha producido algunos de los momentos más inolvidables bajo las luces de la Fórmula 1 desde que se unió al calendario en 2008, y este año tendrá el condimento añadido de un Sprint.