5 cosas destacables de la etapa inaugural del Tour de Francia en Barcelona

La 113.ª edición del Tour de Francia arrancó el sábado por la tarde, cuando comenzó la lucha por la clasificación general en Barcelona con la primera contrarreloj por equipos de la carrera desde 2019. Remco Evenepoel lideró al Red Bull – BORA – hansgrohe , llevando al equipo a un quinto puesto en la primera etapa, mientras que Jonas Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, se hizo finalmente con el primer maillot amarillo. Aquí tienes lo más destacado del Grand Départ de este año.

01 ¿Cómo le fue al Red Bull – BORA – hansgrohe en la primera etapa?

La etapa inaugural de este año sumergió a los equipos de lleno en una contrarreloj por equipos rápida y técnica de 19,6 km por las calles de Barcelona, donde cada segundo contaba desde la rampa de salida. Aunque al final no conseguimos la victoria de etapa, el Red Bull – BORA – hansgrohe realizó una carrera fluida y controlada que nos valió el quinto puesto del día.

Quotation Podemos estar totalmente satisfechos con nuestro rendimiento de hoy Klaas Lodewyck – director deportivo del Red Bull – BORA – hansgrohe

Con sus maillots con el número 13 al revés , el equipo pasó a toda velocidad por lugares emblemáticos como la icónica Sagrada Família en sus nuevas bicicletas Specialized S-Works Tarmac SL9 , pero no pudo seguir el ritmo de equipos rivales como Visma-Lease a Bike y UAE Team Emirates XRG.

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«Podemos estar totalmente satisfechos con nuestro rendimiento de hoy», dijo el director deportivo del equipo, Klaas Lodewyck. «En un día como este, simplemente hay más que perder que ganar. Remco ha hecho un trabajo enorme hoy y se siente de maravilla».

A falta de 20 etapas , la misión en esta primera jornada tan calurosa en Barcelona era sencilla: seguir en la lucha. Misión cumplida.

02 Comienza la batalla de Remco Evenepoel por el maillot amarillo

Nadie gana el Tour en la primera etapa, pero los aspirantes pueden perderlo. Evenepoel, que se aseguró el tercer puesto en la general del Tour de 2024, ofreció una actuación sólida en una etapa que se adaptaba a sus puntos fuertes. Su potencia de clase mundial se hizo notar y, aunque el resultado no le permitió sacar ventaja de tiempo sobre sus principales rivales, Vingegaard o Tadej Pogačar, le dejó bien situado tras la primera sacudida en la clasificación general.

Remco Evenepoel was happy with his first day's work in Barcelona © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Quotation No creo que pudiéramos haber rodado más rápido. Ha sido un primer día todo un éxito Remco Evenepoel

La diferencia con Vingegaard puede ser de 19 segundos, pero un margen así no basta para cambiar el rumbo de su Tour, y solo siete segundos le separan del favorito de la carrera, Pogačar, que terminó tercero en la primera jornada. No hay duda de que el belga sigue en plena lucha de cara a las primeras etapas en ruta.

«Este es más o menos el resultado que esperábamos», declaró Evenepoel a VTM NIEUWS. «Ha ido bastante bien. No creo que pudiéramos haber rodado más rápido. Ha sido una primera jornada satisfactoria».

03 Florian Lipowitz supera la primera prueba del Tour en Barcelona

Para Florian Lipowitz, esta primera jornada se centró en mantener la calma, protegerse y evitar daños innecesarios. El alemán, que el año pasado quedó tercero y se hizo con el maillot blanco, terminó la etapa a 35 segundos de Vingegaard, a 23 de Pogačar y a 16 de Evenepoel: una diferencia manejable que mantiene vivas sus opciones en la general.

Florian Lipowitz (R) and Remco Evenepoel are co-leaders this year © Conny Mirbach/Red Bull Content Pool

Y lo que es igual de importante, el Red Bull – BORA – hansgrohe mantuvo intacta su estrategia de colíderes . Evenepoel sigue siendo claramente la baza más fuerte contra el reloj, pero Lipowitz sale de la primera etapa bien posicionado para las batallas de montaña que están por venir.

04 Jonas Vingegaard se hace con el maillot amarillo tras la primera etapa

A pesar de la ausencia del lesionado Wout van Aert , el Visma-Lease a Bike fue el claro ganador del día, con la mejor actuación colectiva, mientras que el dos veces ganador del Tour, Vingegaard, asestaba el primer golpe psicológico de la carrera.

Pogačar y el UAE Team Emirates XRG también salieron de esta primera prueba en una posición sólida. Al quedar tercero en la etapa, el vigente campeón se situó a 12 segundos de Vingegaard, lo suficientemente cerca como para mantener la presión ahora que la carrera se adentra en un terreno más adecuado para sus cualidades generales.

Clasificación de la 1.ª etapa

Team Visma | Lease a Bike (21m 47s) Netcompany Ineos (+8 s) UAE Team Emirates-XRG (+12 s) Lidl-Trek (+15 s) Red Bull – BORA – hansgrohe (+19 s)

Principales aspirantes a la clasificación general

Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike Líder (21m 47s)

Tadej Pogačar – UAE Team Emirates-XRG (+12 s)

Remco Evenepoel – Red Bull – BORA – hansgrohe (+19 s)

Florian Lipowitz – Red Bull – BORA – hansgrohe (+35 s)

05 Te lo explicamos: el nuevo formato de contrarreloj por equipos del Tour

Por primera vez desde 1971, el Tour de Francia arrancó con una contrarreloj por equipos en la etapa 1. Y no solo eso, sino que un giro en el formato tradicional garantizó que la jornada inaugural deparara algunas tácticas interesantes, ya que los equipos tuvieron que adaptarse a una nueva forma de competir juntos.

Nico Denz gets some much needed hydration on a hot day in Barcelona © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Con el formato anterior, el tiempo de cada equipo se registraba cuando el cuarto ciclista cruzaba la línea de meta, por lo que los equipos tenían que mantener juntos al menos a cuatro ciclistas, a menudo sacrificando velocidad para proteger a sus compañeros y limitar las pérdidas de tiempo. Este año, la clasificación por equipos se basó en el primer ciclista en llegar, mientras que cada ciclista sumaba su propio tiempo para la general, lo que permitió a los aspirantes seguir apretando sin esperar a los compañeros que se quedaban atrás.