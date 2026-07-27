4 conclusiones clave del Tour de Francia de 2026

Tres semanas, 21 etapas y más de 3.300 kilómetros tras la Gran Salida en Barcelona: el Tour de Francia 2026 ha concluido con un sprint final sensacional en los Campos Elíseos. Aunque Tadej Pogačar volvió a demostrar por qué es el ciclista a batir, el Red Bull – BORA – hansgrohe puede marcharse de París con mucho que celebrar: un segundo puesto en la general, dos victorias de etapa gracias a Remco Evenepoel y la creciente convicción de que su proyecto a largo plazo en las Grandes Vueltas va por buen camino.

Desde el impecable debut de Evenepoel con los colores de su nuevo equipo hasta la consolidación de Florian Lipowitz como uno de los talentos más prometedores del ciclismo, aquí tienes lo más destacado de la carrera de este año.

01 Ha llegado la era de Remco

Remco Evenepoel celebrates his stage 16 win © Getty Images/Red Bull Content Pool

Cuando el Red Bull – BORA – hansgrohe fichó a Remco Evenepoel de cara a la temporada 2026, se depositaron grandes expectativas sobre los hombros del belga. Ahora, tras su primer Tour de Francia con el equipo, parece que estaban justificadas.

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Antes incluso de que empezara la carrera, el equipo reveló que estaba construyendo su estrategia para el Tour en torno a las fortalezas complementarias de Evenepoel y Florian Lipowitz , describiendo a la pareja como «compañeros de ataque» que darían al equipo una mayor flexibilidad táctica —una visión que rápidamente se hizo realidad—.

Evenepoel terminó segundo en la general, se llevó dos victorias de etapa memorables y se mostró cómodo al frente de uno de los equipos más importantes del ciclismo durante tres exigentes semanas. Su dominio en las contrarreloj se mantuvo intacto, pero quizás lo más significativo es que también demostró que podía ganar en alta montaña y plantar cara de forma constante a los escaladores más fuertes del deporte.

An emotional finish for Remco Evenepoel © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Ganar una gran etapa de montaña en el Tour de Francia siempre ha sido uno de mis mayores sueños Remco Evenepoel

Su épica victoria en la cima del Plateau de Solaison fue quizás el momento decisivo de su Tour. No contento con limitarse a confiar en su característica fuerza contra el reloj, Evenepoel atacó en una de las llegadas en cima más duras de la carrera para conseguir su primera victoria de etapa de montaña en el Tour.

«Ganar una etapa de alta montaña en el Tour de Francia siempre ha sido uno de mis mayores sueños, así que esto lo es todo para mí», dijo después.

Además, la compenetración entre el ciclista y el equipo parecía estar consolidada desde el primer momento. Ya sea marcando el ritmo en las montañas o protegiéndole en las etapas de transición, el Red Bull – BORA – hansgrohe parece haber formado un equipo capaz de sacar el máximo partido a los puntos fuertes de Evenepoel. Esto no fue solo el inicio de un nuevo proyecto; este Tour se percibió como la llegada de un auténtico aspirante al título.

02 El Red Bull – BORA – hansgrohe se ha convertido en una auténtica potencia en las Grandes Vueltas

Blue sky thinking has reaped rewards for Red Bull – BORA – hansgrohe © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Una gran diferencia respecto a años anteriores fue la solidez del equipo en su conjunto. Ya no se trataba de una plantilla que dependiera de momentos de brillantez individual. En cambio, el Red Bull – BORA – hansgrohe se mostró constantemente como uno de los equipos más fuertes de la carrera.

Una de las imágenes más emblemáticas del Tour fue ver una y otra vez a Evenepoel y Lipowitz subiendo rodeados de compañeros, mientras los equipos rivales se iban quedando atrás poco a poco. Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Mattia Cattaneo y el resto del grupo de montaña estuvieron a la altura cuando más importaba, mientras que Maxim Van Gils también tuvo sus momentos destacados en las escapadas.

Quotation Por encima de todo, quiero destacar el increíble trabajo en equipo Patxi Vila, director deportivo del Red Bull – BORA – hansgrohe

El enfoque de doble liderazgo con Evenepoel y Lipowitz funcionó según lo previsto, al menos hasta que el alemán sufrió, por desgracia, una lesión que le obligó a abandonar en la etapa 16. Contar con dos corredores capaces de amenazar la clasificación general obligó a los rivales a replantearse su estrategia y, sin duda, proporcionó al equipo una valiosa flexibilidad táctica a lo largo de toda la carrera.

Incluso tras la victoria, el equipo no tardó en destacar ese esfuerzo colectivo. Tras el triunfo de Evenepoel en la etapa de montaña, el director deportivo Patxi Vila lo describió como «la guinda del pastel de lo que fue una actuación perfecta del equipo», y añadió: «Por encima de todo, quiero destacar el increíble trabajo en equipo».

En pocas palabras, este ha sido un paso más en la evolución de una plantilla que cada vez parece más capaz de ganar Grandes Vueltas, en lugar de limitarse a competir en ellas.

03 Evenepoel se ha convertido en un corredor de Grandes Vueltas más completo

Durante años, la explosividad de Evenepoel en las contrarreloj ha sido su punto fuerte más característico. A pesar de su complexión menuda y su físico de cabra montesa, el belga es capaz de generar la misma potencia que los grandes ciclistas que suelen dominar esta disciplina. Este Tour, sin embargo, también ha demostrado que su juego integral ha alcanzado otro nivel .

En lugar de limitarte a ganar tiempo contra el reloj para luego defenderlo en las montañas, el belga ha mejorado su rendimiento en las subidas. En la brutal ascensión al Plateau de Solaison, respondió a cada movimiento de Tadej Pogačar antes de superar al cinco veces campeón en un sprint cuesta arriba para hacerse con una de las victorias más destacadas del Tour.

The Evenepoel evolution is attracting plenty of attention © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Su victoria en la contrarreloj de la etapa 16 también sirvió para recordar que su mayor arma sigue tan afilada como siempre . Con una media de más de 48 km/h en un recorrido con muchas ondulaciones, superó cómodamente al resto del pelotón para llevarse otra victoria de etapa en el Tour.

Quizá la mayor diferencia, sin embargo, fue su madurez a lo largo de estas tres semanas. Rara vez se lanzó a perseguir escapadas innecesarias, eligió sus momentos con cuidado y se le vio cada vez más cómodo gestionando una Gran Vuelta en lugar de limitarse a atacarla.

No hay duda de que aún le queda trabajo por hacer si quiere superar a Pogačar de forma constante, pero la diferencia se ha reducido. Evenepoel ya no da la impresión de ser un especialista que intenta ganar el Tour: parece un auténtico ciclista completo de Grandes Vueltas.

04 El futuro de Florian Lipowitz sigue siendo increíblemente prometedor

Florian Lipowitz was in great form before injury cut short his Tour © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Aunque los resultados finales no hagan justicia al Tour de Florian Lipowitz, eso no debería eclipsar lo que han sido unas semanas muy alentadoras.

Antes de su lesión, el joven alemán se había consolidado una vez más entre los corredores más fuertes de la clasificación general de la carrera, escalando con confianza junto a los grandes nombres del ciclismo y demostrando que su gran actuación del año pasado —en la que se hizo con el maillot blanco— no fue solo algo puntual.

Sus actuaciones también han dado la razón al Red Bull – BORA – hansgrohe por apostar por dos líderes auténticos. Contar con otro ciclista capaz de competir en los primeros puestos de la clasificación general alivió la presión sobre Evenepoel y le dio al equipo valiosas opciones tácticas a lo largo de toda la carrera.

Quotation Estoy increíblemente orgulloso de mi equipo por terminar el Tour con un podio y dos victorias de etapa Florian Lipowitz

El ascenso de Lipowitz ha sido una de las historias de éxito más emblemáticas del enfoque a largo plazo del equipo. Tras pasar de ser un aprendiz a subir al podio del Tour antes de firmar una ampliación de contrato a largo plazo, ahora parece estar firmemente consolidado entre la próxima generación de aspirantes a las Grandes Vueltas del ciclismo.

«No hay palabras para describir lo decepcionado que estoy por haberme ido del Tour así. Muchísimas gracias a todos los aficionados por vuestro increíble apoyo», dijo el alemán en una publicación de Instagram. «Estoy increíblemente orgulloso de mi equipo por terminar el Tour con un podio y dos victorias de etapa. ¡Enhorabuena, chicos!»

Su Tour terminó antes de lo que hubiera deseado, claro, pero su trayectoria sigue apuntando claramente al alza. Con más experiencia y otro año de desarrollo, parece que va a seguir siendo uno de los mayores talentos del pelotón en las carreras por etapas.