Todo lo que necesitas saber sobre el Tour de Francia Femenino

Aunque aún no se ha calmado el revuelo tras un Tour de Francia que ha batido récords, la competición aún no ha terminado: el sábado 1 de agosto da comienzo el Tour de France Femmes avec Zwift.

Esta carrera por etapas de nueve días es la quinta edición de la prueba femenina en su formato actual y, si nos basamos en la edición del año pasado, es algo que no te querrás perder.

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Desde el recorrido hasta las etapas clave y las ciclistas a las que seguir, aquí tienes toda la información importante que necesitas antes de la edición de 2026 del Tour de France Femmes avec Zwift.

01 ¿Cuántas etapas hay?

The peloton heads towards Geneva on stage 2 of 2026 © Tim de Waele/Getty Images

Con salida en Lausana, el recorrido del Tour de France Femmes avec Zwift pasará tres días en Suiza antes de cruzar la frontera con Francia a mitad de la 3.ª etapa, entre Ginebra y Plogny. La Gran Salida suiza es la segunda salida en el extranjero para la edición femenina, tras la de Róterdam, en los Países Bajos, en 2024.

Tras cruzar a Francia, el recorrido se adentra en el extremo noreste del país antes de atravesar la región de Auvernia-Ródano-Alpes —donde se encuentran numerosas subidas emblemáticas— para terminar en la Costa Azul.

Las ciclistas recorrerán 1.175 km a lo largo de las nueve etapas, que se dividen en tres etapas llanas, tres etapas con subidas, dos etapas de montaña y una contrarreloj individual, con llegada a Niza el 9 de agosto.

Etapa 1: sábado, 1 de agosto, de Lausana a Lausana – 138 km – llana

Etapa 2: domingo, 2 de agosto, de Aigle a Ginebra – 147,9 km – llana

Etapa 3: lunes, 3 de agosto, de Ginebra a Poligny – 156,5 km – con colinas

Etapa 4: martes, 4 de agosto, de Gevrey-Chambertin a Dijon – 21 km – contrarreloj individual

Etapa 5: miércoles, 5 de agosto, de Mâcon a Belleville-en-Beaujolais – 140 km – con subidas

Etapa 6: jueves, 6 de agosto, de Montbrison a Tournon-sur-Rhône – 153,4 km – con subidas

Etapa 7: viernes, 7 de agosto, de La Voulte-sur-Rhône a Mont Ventoux – 146,8 km – de montaña

Etapa 8: sábado, 8 de agosto, de Sisteron a Niza – 171,9 km – llano

Etapa 9: domingo, 9 de agosto, de Niza a Niza – 99,2 km – de montaña

02 ¿Cuáles son las etapas clave que no te puedes perder?

Célia Gery of FDJ UNITED-SUEZ © Tim de Waele/Getty Images

Aunque los nueve días prometen un ciclismo espectacular de la mano de las mejores ciclistas del mundo, hay tres etapas decisivas que no te puedes perder.

Etapa 3 – 7 de agosto

Ginebra - Poligny, 156,5 km, con subidas

¿Qué está en juego? Tras dos días con etapas centradas en el sprint para dar el pistoletazo de salida al Tour de France Femmes, es probable que la clasificación general la lidere una sprinter cuando la carrera se disponga a salir de Suiza hacia Francia en la 3.ª etapa.

Esta primera jornada con relieve incluye cuatro ascensos categorizados, empezando por el Col de la Faucille, de categoría 1 (11,4 km al 6,3 %), así que los aficionados pueden esperar un gran revuelo en la clasificación, con las aspirantes al maillot amarillo subiendo a los primeros puestos.

Con una contrarreloj individual en la etapa 4, el recorrido de 156,5 km ofrece a las favoritas la oportunidad de intentar sacar ventaja en este terreno accidentado antes de que la carrera se adentre en los Alpes.

Etapa 7 - 7 de agosto

Mont Ventoux is always a compelling challenge © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La Voultre-Sur-Rhône - Mont Ventoux, 146,8 km, montaña

¿Qué está en juego? La primera aparición del Mont Ventoux en el Tour de Francia Femenino ya merece la pena por sí sola, pero el ascenso a una de las subidas más emblemáticas de este deporte es donde probablemente se consolidará o se echará por tierra la lucha por la clasificación general.

La etapa de 146,8 km cuenta con tres ascensos categorizados antes incluso de llegar a las faldas de este monstruo de 15,7 km con una pendiente media del 8,8 %; si no calculas bien el ritmo, las diferencias de tiempo podrían ser enormes.

Etapa 9 - 9 de agosto

Niza - Niza, 99,2 km, montaña

¿Qué está en juego? A diferencia de la edición masculina, la última etapa del Tour de France Femmes no tendrá nada de ceremonial: se trata de un circuito que arranca en el centro de Niza antes de subir al Col d’Eze.

El circuito se recorre cuatro veces antes de terminar en la Promenade des Anglais; si la clasificación general sigue reñida, los aficionados pueden esperar un espectáculo en la Costa Azul mientras las ciclistas se disputan el maillot amarillo.

03 ¿Qué equipos participan?

FDJ UNITED-SUEZ prepare to contest cycling's biggest race © Anouk Flesch/Red Bull Content Pool

Hay 21 equipos, formados por siete ciclistas cada uno, que compiten en el Tour de Francia Femenino de 2026. Son menos que en ediciones anteriores, aunque este año participan 14 equipos del Women’s WorldTour junto con siete equipos del ProTour Femenino.

AG Insurance - Soudal Team

CANYON//SRAM

EF Education-Oatly

FDJ UNITED - SUEZ

Fenix-Premier Tech

Human Powered Health

Lidl - Trek

Liv AlUla Jayco

Movistar Team

Equipo Picnic PostNL

Equipo SD Worx - Protime

Equipo Visma | Lease a Bike

Equipo L’IMAD de los Emiratos Árabes Unidos

Uno-X Mobility

Equipo femenino Cofidis

Laboral Kutxa - Fundación Euskadi

Lotto Intermarché Ladies

Ma Petite Entreprise

Mayenne Monbana My Pie

St Michel - Preference Home - Auber93

Equipo ciclista VolkerWessels

04 ¿Quiénes son las principales favoritas a las que seguir?

Young British rider Zoe Bäckstedt is worth watching © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Las cuatro primeras ediciones del Tour de Francia Femenino han tenido cuatro ganadoras diferentes en la clasificación general, siendo Pauline Ferrand-Prévot la actual campeona. Las anteriores ganadoras, Kasia Niewiadoma y Demi Vollering , figuran ambas en la lista de participantes, por lo que la carrera de 2026 podría depararnos la primera bicampeona.

Otras que aspiran a pasar a la historia son la bicampeona del Giro d’Italia Femenino, Elisa Longo Borghini; la bicampeona del mundo, Anna van der Breggen; la ganadora de la Vuelta a España Femenina de 2026, Paula Blasi; y la especialista en contrarreloj de 21 años, Zoe Bäckstedt .

El ajetreo de un final al sprint puede hacer que sea difícil predecir quién ganará el Tour de Francia Femenino, como se ha visto en sus cuatro ediciones, en las que solo ocho ciclistas han conseguido más de una victoria de etapa; pero el maillot de puntos premia a la más regular entre las mujeres rápidas, y hay tres que destacan de inmediato.

Marianne Vos ha ganado dos veces el maillot verde y confía en sumar un tercero, sobre todo tras la decepción de tener que retirarse de la Vuelta a España Femenina por una fractura de clavícula. La ganadora de la clasificación por puntos de 2023, Lotte Kopecky, se llevó el maillot verde en la Vuelta a España Femenina en mayo y esperará sumar otra victoria de etapa al único triunfo que ya tiene en el Tour de Francia Femenino, mientras que la ciclista más exitosa a la hora de ganar etapas en esta carrera, Lorena Wiebes, vuelve para sumar a sus cinco victorias de etapa y defender la clasificación por puntos que dominó en 2025.

05 ¿De qué colores son los maillots de las líderes?

El maillot amarillo:

Lorena Wiebes in the yellow jersey after Stage 2 © Alex Broadway/Getty Images

La clasificación general es la principal competición del Tour de Francia Femenino, y a su líder se le entrega el famoso maillot amarillo.

Cómo conseguir el maillot amarillo: Se entrega a la ciclista con el mejor tiempo acumulado, y la clasificación general la disputan las ciclistas más completas, que suelen destacar en las etapas de montaña y minimizar las pérdidas de tiempo en las contrarreloj individuales. Pauline Ferrand-Prévot es la última ganadora y este año busca su segundo título.

El maillot blanco:

La clasificación juvenil sigue el mismo formato que la general, pero está limitada a las ciclistas que tengan 25 años o menos a finales de 2026.

Cómo conseguir el maillot blanco: El maillot blanco es el distintivo de una ciclista prometedora y con potencial. Nienke Vinke es la última ganadora, pero la holandesa no estará en la salida para defender su título en Francia.

El maillot verde:

El maillot de puntos es de color verde y lo lleva la ciclista que haya acumulado más puntos.

Cómo conseguir el maillot verde: Se otorgan puntos a los 15 primeros clasificados de cada etapa, aunque la cantidad de puntos varía según el tipo de etapa: se dan 50 por ganar una etapa llana, mientras que solo se dan 20 por quedar primero en una etapa de montaña. Cada etapa también incluye un sprint intermedio en el que se otorgan puntos a los 15 primeros ciclistas. Aunque suele ser cosa de los sprinters puros, a veces pueden ganar la clasificación ciclistas que se cuelan en la escapada del día y son capaces de disputar las llegadas con subidas.

El maillot de lunares rojos y blancos:

El líder de la clasificación de la montaña lleva el maillot de lunares rojos y blancos, y por él compiten los escaladores puros de la carrera. Aunque funciona con un formato similar al de la clasificación por puntos, se otorgan puntos específicos de «KOM» a los ciclistas que lideran la etapa de ese día al cruzar las cimas de las subidas categorizadas.

Cómo conseguir el maillot de lunares: La mayor cantidad de puntos (15) se obtiene por liderar una subida de categoría especial (HC), mientras que liderar una subida de cuarta categoría solo te da dos puntos.

06 ¿En qué se diferencia del Tour masculino?

Three former champions climb towards the Col de Joux Plane in 2025 © Tim de Waele/Getty Images

Hay varias cosas que diferencian el Tour de Francia Femenino de la versión masculina.

Lo más evidente es el número de etapas y, por lo tanto, la duración total de la carrera. El Tour de Francia Femenino consta de nueve etapas, mientras que el Tour de Francia cuenta con 21.

Además de tener menos etapas, los recorridos suelen ser más cortos, lo que da una distancia total de 1.175 km con 18.795 m de desnivel positivo, frente a los 3.321,2 km con 54.450 m de desnivel positivo del Tour de Francia masculino de 2026.

Aunque las etapas son más cortas, esto suele dar lugar a una carrera más agresiva, ya que las ciclistas tienen menos kilómetros para lanzar su ataque. Además, no hay días de descanso, por lo que el cansancio puede empezar a pasar factura a medida que la carrera llega a su fin.

Por último, en el Tour de Francia Femenino compiten 37 ciclistas menos que en el masculino, con un total de 21 equipos formados por siete ciclistas, frente a los 23 equipos de ocho del masculino. El premio total por el que compiten también es menor, con un total de 250 000 € en juego, de los cuales 50 000 € son para la ganadora del maillot amarillo. Los hombres, por su parte, compiten por unos 2 300 000 €, de los cuales 500 000 € son para el primer puesto de la clasificación general.

07 ¿Cómo ha evolucionado el Tour de Francia Femenino?

The Tour de France Femmes avec Zwift has been running since 2022 © Tim de Waele/Getty Images

Aunque el Tour de Francia Femenino de 2026 es la quinta edición de la carrera, ha habido un Tour de Francia femenino de forma intermitente durante más de 70 años.

La primera edición se celebró en 1955 y constó de cinco etapas, aunque fue un evento puntual y las ciclistas y los aficionados tuvieron que esperar 29 años hasta que se organizara otra carrera de este tipo.

A partir de 1984, se celebró un Tour de Francia femenino junto con la prueba masculina, y las ciclistas recorrían versiones acortadas de las mismas etapas que la carrera masculina. Se celebró durante seis años, y la francesa Jeanie Longo lo ganó tres veces entre 1987 y 1989.

Los años 90 y principios de los 2000 fueron una época de vacas flacas para la edición femenina hasta que ASO, la organizadora del Tour de Francia, lanzó «La Course» en 2014. Se trataba de una prueba de un solo día que se celebraba junto con la carrera masculina y que se mantuvo hasta que se anunció el Tour de Francia Femenino en 2021.

La primera edición del Tour de Francia Femenino se celebró en 2022 y constó de ocho etapas. Fue un éxito inmediato y volvió al año siguiente con la victoria de la ciclista holandesa Demi Vollering (que este año corre para el FDJ Suez), mientras que en 2024 tuvo lugar el primer «Grand Départ» en el extranjero, en Róterdam, Países Bajos. Fue una edición emblemática: Kasia Niewiadoma se llevó la clasificación general por solo cuatro segundos en las laderas de Alpe d’Huez, reduciendo a la mitad el margen de victoria más ajustado de la historia del Tour de Francia, el que logró Greg Lemond al vencer a Laurent Fignon en 1989.

El año pasado, la carrera pasó de ocho a nueve etapas, y la ganó una dominante Pauline Ferrand-Prévot : la francesa, que volvió al ciclismo de carretera tras su etapa en el ciclismo de montaña, se convirtió en la primera ganadora nacional de cualquiera de los dos Tours de Francia desde Jeanie Longo en 1989, o Bernard Hinault en 1985 en la categoría masculina.

08 Preguntas frecuentes: Todo lo que necesitas saber sobre el Tour de Francia Femenino con Zwift 2026

Pauline Ferrand-Prévot is the reigning champion © Szymon Gruchalski/Getty Images

¿En qué canal se retransmite el Tour de Francia Femenino? En Francia, el Tour de Francia Femenino se retransmite en directo por France 2 (y por France 3 en algunas etapas). Fuera de Francia, la carrera la retransmiten los canales miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y, en muchos países, por Eurosport. ¿Cuál es la última etapa del Tour de Francia Femenino de 2026? La edición de 2026 termina el 9 de agosto en Niza, con llegada al Col d’Eze, una subida emblemática que también será decisiva para la clasificación general. La etapa reina de la carrera de este año es la subida al Mont Ventoux, lo que supone la primera aparición del gigante provenzal en el Tour de Francia Femenino. ¿A cuánto asciende la bolsa de premios del Tour de Francia Femenino? El Tour de Francia Femenino cuenta con una dotación total de 250 000 €, lo que lo convierte en la carrera femenina con mayor dotación del calendario mundial. ¿Quién ha ganado el Tour de Francia Femenino? Desde que se relanzó la carrera en 2022, esta es la lista completa de ganadoras: 2022 - Annemiek van Vleuten (NL)

2023 - Demi Vollering (NL)

2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL)

2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FR) ¿Desde cuándo se celebra el Tour de Francia Femenino? La primera edición de la carrera tal y como la conocemos hoy se celebró en 2022, con salida en los Campos Elíseos, pero la historia del ciclismo femenino en los recorridos del Tour se remonta mucho más atrás. Hubo un primer intento en 1955 (cinco etapas, organizadas por Jean Leulliot), seguido de un Tour de Francia Femenino oficial de 1984 a 1989 (seis ediciones). Posteriormente se celebraron varias carreras alternativas con distintos nombres —la Grande Boucle Féminine Internationale (1992-2009), la Route de France Féminine (2006-2016)— antes del relanzamiento definitivo bajo el paraguas de ASO en 2022.

Sobre el autor ¿Quién es Charlie Allenby? Charlie es un colaborador independiente afincado en Londres, Reino Unido. Cubre diversas disciplinas sobre dos ruedas, como el ciclismo de carretera, el de montaña y el BMX, y también escribe sobre ciclismo para publicaciones como Rouleur, Bike Radar y The Guardian. Cuando no está escribiendo sobre ello, es un apasionado del ciclismo y del running, y ha completado pruebas emblemáticas como la marcha ciclista Paris-Roubaix Challenge y la Maratón de Londres.