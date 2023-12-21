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超级马拉松
费尔南达-马西埃尔的冥想方法我们都可以学习和应用
超级长跑运动员费尔南达-马基尔（Fernanda Maciel）认为冥想帮助她达到了巅峰状态，在本期《赢在心态》节目中，我们将学习如何将这一宝贵技能融入自己的日常活动中。
费尔南达-马西埃尔 是最新一位在Mind SetWin 播客中分享她的心理战术的高水平运动员，本周的主题是主持人塞德里克-杜蒙特（Cédric Dumont）和约克-彼得-克洛普尔（York-Peter Klöppel）迫不及待想要进一步探索和改变人们对这个主题的看法。
冥想，尤其是毘婆奢那（Vipassana）禅修技术，在 2006 年首次成为 Maciel 日常生活的一部分，当时她刚开始参加超长距离山地跑，距离超过 100 公里。
在她体验到的众多好处中，能够有效自动过滤消极和积极情绪才真正帮助她成为最好的自己。
自从将冥想融入训练以来，这位巴西人已成为世界上最著名的耐力运动员之一，并完成了许多非凡的挑战，包括在 24 小时内攀登大天堂和马特宏峰，成为第一位在 阿根廷海拔 6962 米的阿空加瓜山 上下奔跑的女性，以及以创纪录的时间征服南极洲最高峰 。
冥想对我了解自己的身体有很大帮助
"马西埃尔说："冥想对我了解自己的身体有很大帮助。我学到的第一件事就是如何观察自己的思想。我学会了这一点，然后把它运用到跑步中。"
通过专注于呼吸，从头顶一直到脚趾深刻地意识到自己的身体，马西埃尔把对自己思想的亲密观察比作有能力看到自己的心脏是如何跳动的，肺是如何鼓动的。
她说："跑步时，你有很多时间思考。如果你能过滤自己的想法，把注意力集中在积极的方面，那就是最好的方法。"
正如你训练跑得更远更快一样，你也可以训练积极思考，不让消极情绪控制你
本集练习
在本集的收获部分，杜蒙特和克洛普尔旨在改变人们对冥想的一些看法。
杜蒙说："我经常听到同样的评论。人们一听到冥想，就会想到一个人坐下来几个小时什么都不想。"
奥地利Red Bull运动员表现中心心理表现主管克洛普尔很快强调，冥想有四种类型，强度和持续时间各不相同。让我们一起来了解一下。
- 冥想有时是偶然发生的。我们在做某件事时进入一种流动状态，比如跑步或在家里锄地，这就成了一种冥想。
- 这是一种更有意识的冥想形式，但一天中只有短暂的片刻。这里或那里几分钟。
- 非常有意识地，在一天中保留特定的时间进行冥想。很多人喜欢在早上冥想，时间长达两个小时。
- 这种类型的冥想需要您参加静修营或课程，花上 7-10 天或更长的时间，专门进行冥想。
为了帮助我们踏上冥想之路，克洛普尔还解释说，如果我们想让冥想成为一种技能，自动帮助我们过滤促进和削弱我们的想法，就需要定期练习。
保持当下的状态，将冥想引入我们的日常活动中，哪怕每次只有几分钟，也能帮助我们开始与自己建立更紧密的联系。
如上所述，2016 年，马西埃尔成为第一位在 22 小时内成功跑上跑下美洲最高峰--海拔 6962 米的阿根廷阿空加瓜山的女性。
费尔南达-马希尔称这是一项 "疯狂 "的挑战，这位前环境律师在前两次挑战中都因疾病和高原反应而未能成功，这次是第三次尝试征服这座高山。
在她之前，许多专业的超级跑者都曾尝试过，这位 43 岁的女士认为，冥想帮助她保持冷静，做出正确的决定，并在充满挑战的时刻保持身体的运动，从而为她的成功做出了贡献。
Maciel 回忆说："我记得到达终点时，我不相信自己做到了。"我认为这是可能的，但同时也是不可能的，因为赛程太长了，山顶和山脚的条件差别太大了。“
"在海拔如此之高的岩石地形上奔跑，我真的感觉到我所做的所有冥想、所有祈祷以及我在山上所学到的所有知识都是我完成这项任务的学校教育。"
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