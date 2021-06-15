在法国圣拉斐尔举行的Red Bull悬崖跳水全球系列赛开幕战中，男子组冠军出人意料，而卫冕女子组冠军的Rhiannan Iffland则再次称霸夺冠。

继21 个月无法举行赛事之后，Red Bull悬崖跳水全球系列赛本周末在法国圣拉斐尔以戏剧般的方式再次回归。罗马尼亚籍外卡跳水选手 Catalin Preda 从 27公尺高台一跃而下，以优异的表现，首次在男子组比赛中赢得胜利，而4座冠军 Rhiannan Iffland 在女子组比赛依旧技冠群英。

Preda 自 2018 年首次出赛以来，这仅是他的第6场赛事，在周五的前两轮比赛后，他以第3名成绩开始最后一天的跳水动作。在法国蔚蓝海岸、阳光普照，波光粼粼的海平面上，他进行了两次完美的跳水动作，不仅纵身跃入地中海，还深深刺伤了Gary Hunt的心，这也是他在法国家乡本土的第1次参赛。

欢迎点击观赏2021 Red Bull悬崖跳水全球系列赛法国开幕站全程赛事内容：

决赛 – 法国站

总在寻找强而有力的竞争者，这位 37 岁的冠军纪录保持人，终于感受到了罗马尼亚籍跳水运动员的威胁，Constantin Popovici 终场以第3名完赛，并夺得今年第1次男子组颁奖台上的荣耀。

Preda 表示：感觉真的太好了。漫长的等待及所有的准备，终于得偿回报。我从波西尼亚的第３名开始，3年后，我们来到了南法，设法爬上了梯子，那感觉非常好，感谢圣拉斐尔。

Catalin Preda u letu do iznenađujuće prve pobjede u Cap Dramontu © Dean Treml/Red Bull Content Pool

对Iffland来说，尽管是这项运动史上停赛最长的时间，但一切都照旧。 回到 2019 年，这位澳大利亚籍选手创造了有史以来第一个完美赛季，7场赛事拿下全胜战绩。如果有的话，她可能在停赛期间已迈进了另一个阶段。这是自 2009 年在法国拉罗谢尔举办以来的第 80 届世界大赛，优秀的澳大利亚籍选手破了纪录，在3个赛季中连续拿下9场胜利。

Iffland表示：我对这项赛事感到非常激动，我希望在本赛季后续时间里仍保持这样节奏。原没意识到我已经接近个人最好的成绩，但我实际上是打破了高分。站在高台的顶端，向外看，感受到每个人向我的欢呼声，那一刻我真正意识到，不错，我太想念这个时刻了，这就是我在这里的原因，这就是我参赛的原因。

This was Gary Hunt's first appearance as a French diver © Dean Treml/Red Bull Content Pool Fans enjoyed the drama on the Mediterranean Sea © Dean Treml/Red Bull Content Pool The perfect viewing spot for the five judges © Dean Treml/Red Bull Content Pool A little stretch for Alessandro De Rose before the final round © Dean Treml/Red Bull Content Pool Constantin Popovici takes flight at Cap Dramont © Dean Treml/Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland was simply too good once again © Dean Treml/Red Bull Content Pool Celebration time on the women's podium © Romina Amato/Red Bull Content Pool Catalin Preda stunned the champion Gary Hunt © Dean Treml/Red Bull Content Pool Pure delight for the Romanian wildcard © Dean Treml/Red Bull Content Pool A good time to make a splash © Romina Amato/Red Bull Content Pool What a day for the two winners © Romina Amato / Red Bull Content Pool

在与最强劲对手 Molly Carlson四次跳水竞争后，她以 63 分的成绩赢得领先，Carlson正庆祝她在世界大赛处女秀中，令人印象深刻颁奖台上的殊荣。其加拿大同胞 Jessica Macaulay 这回在法国水域的首次女子比赛中进入前3名的荣耀。

Red Bull悬崖跳水全球系列赛重启后，12位男子、12 位女子在整场赛事中精湛的表现，突显了参赛选手在停赛期间恢复后，强劲的决心与爆发力。

Iffland slavi na pobjedničkom podiju sa Carlson (lijevo) i Macaulay (desno) © Romina Amato/Red Bull Content Pool

女子组中，首次亮相的外卡选手赢得第2名，而受邀的运动员也在男子组拿下第4名佳绩——西班牙选手 Carlos Gimeno在选择回合中，进行了两次世界首次倒立跳水技巧——这位崭露头角的天才型选手也预示着光明未来的潜力。

在法国里维埃拉这个全新场地的强劲表现，本赛季评委的前两个 10 分是给了Gary Hunt和 29 岁的Iffland的最佳绩，Red Bull悬崖跳水全球系列赛的 24 位运动员8周后将重返高台中央，于 8 月 14 日在新据点挪威奥斯陆首次亮相。

关于Red Bull Cliff Diving 悬崖跳水全球系列赛

247 CHARACTERS

每小时85公里的极速、充满力与美的艺术展现，并将自由落体竞技发挥至极致- Red Bull悬崖跳水全球系列赛，自2009年5月首次举办后，即成为全世界最令人惊奇与期待的极限运动之一。来自全球最顶尖的悬崖跳水高手，在无任何防护之下，自27米高台，疾速下降跃入水中，选手需在落水前3秒内，表现各式翻转及花式动作，并且双脚先入水，考验选手在重力加速度之下，高度专注力、技巧及对身体掌握度的全然展现。每年精选全球独特的比赛地点，更吸引全世界成千上万的观众争相关注这项惊险刺激且震撼人心的极限跳水运动。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！