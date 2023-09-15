《The Crew》回归：了解赛车系列

在 2013 年的 E3 游戏展上，《The Crew》首次向全世界亮相，这是一款雄心勃勃的驾驶游戏，独一无二。这款游戏结合了一个巨大的开放世界（涵盖美国全部 50 个州）和始终连接的多人在线游戏，为玩家带来了前所未有的身临其境的赛车体验。

请观看上面播放器中的视频，深入了解《The Crew Motorfest》的制作过程。

01 《The Crew》背后的团队

The Crew opened up with plenty of ambition © Ubisoft

我们有充分的理由相信这一崇高目标也能实现。Ivory Tower 是一家开发游戏的工作室，由 Eden Games 的三位前资深成员创建，Eden Games 是《无限试驾》（Test Drive Unlimited）及其续作的开发工作室。该游戏在原型阶段被称为《66 号公路》（Route 66），是该团队在《试驾》（Test Drive）游戏基础上的扩展，是《试驾无限》（Test Drive Unlimited）游戏的精神继承者，该游戏赢得了众多忠实粉丝。

该游戏由育碧反思公司（Ubisoft Reflections）共同开发，该公司之前曾开发过《车手》系列。毋庸置疑，这款游戏是有血统的，人们对它的期望也很高。

次年，游戏正式推出。虽然连接问题略微影响了游戏的推出，但广阔的开放世界仍然给玩家留下了深刻印象，他们可以驾驶大量的汽车在美国的街道和高速公路上驰骋。从西海岸驶向东海岸后，看着太阳升起，这种新奇的感觉真是独一无二，挖掘出了驾驶游戏所提供的独特自由。

02 《The Crew》回归 2

The Crew 2 let you head off-road, soar the skies and even sail the ocean © Ubisoft

有了坚实的基础，象牙塔公司开始着手制作续作，该续作在各方面都将比前作更大更出色。在 2017 年 E3 游戏展上亮相的续作名为《The Crew 2》，将游戏进程带向了越野、天空甚至海洋。游戏中的载具大大增加，增加了飞机、船只和各种越野载具，总数超过 500 种。

这款游戏的独特之处在于，玩家可以随时切换车辆。只需按下一个按钮，玩家就能立即从飞机换到汽车，然后再从桥上驶下，把四轮汽车变成快艇。象牙塔公司抛弃了现实主义，创造了一种前所未有的高速游戏体验，在这种体验中，你唯一的界限就是自己的想象力。

Plenty of terrain was at your disposal in The Crew 2 © Ubisoft

此外，游戏还提供了大量内容。数百场比赛可在各种环境中进行，所有这些都能让您建立自己的粉丝团，成为美国的明星赛车手。所有这些惊险刺激的功能都采用了最先进的图形，真实反映了美国多样的地貌之美，当然，车辆的细节表现也令人惊叹。续作还引入了家庭空间，您可以在此定制车辆，拍摄令人惊叹的照片。

03 准备好迎接《The Crew》的到来吧赛车节

The island of O‘ahu is your motoring playground this time around © Ubisoft

现在，象牙海岸和育碧正在为《The Crew》系列第三部游戏的发布做准备。这一次，游戏将在夏威夷的奥阿胡岛（O'ahu）进行本地化，游戏有大量的游戏列表可供选择，每个列表的主题和车辆都大相径庭，从泥土路冲刺赛、与日本改装车手的街道赛到老式老爷车的狂欢，不一而足。

除了机械方面的多样性，每个游戏列表的视觉效果也大相径庭，代表了赛车界存在的不同亚文化。无论您喜欢哪种类型的赛车，《The Crew》都能满足您的特定口味：赛车节》中一定会有符合您口味的游戏。对于那些对各种类型的赛车都爱不释手的玩家来说，这里一定会有很多值得一玩的内容。

在《The Crew：赛车嘉年华》中，您还可以玩到一些奥地利Red Bull独家车辆：Motorfest.在 2023 年 9 月 11 日推出时，您一定不会错过这一真正的下一代赛车体验。