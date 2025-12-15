Gaming
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Gaming
Známe globálního vítěze Red Bull Tetris®, který v Dubaji napsal historii
Pět minut na časomíře, nad hlavou tisíce dronů a souboj na netradičním herním poli, kde se neodpouští ani ta nejmenší zaváhání. Fehmi Atalar z Turecka se stal prvním šampionem Red Bull Tetris®.
Noc plná premiér měla jednu hlavní hvězdu – a tou byl Fehmi Atalar z Turecka. Právě on ovládl světové finále Red Bull Tetris® a do historie se zapsal jako první globální vítěz. Český reprezentant Vojtěch Novák došel až do TOP 8, kde ho vyřadil právě Atalar.
„Reprezentovat Českou republiku na takové akci byl obrovský zážitek. Byla to moje první cesta do zahraničí a jsem rád, že jsem rovnou mohl navštívit tak krásné místo, jako je Dubaj. Bylo mi ctí potkat se osobně se světovými hráči, třeba zrovna s Atalarem, který je pravděpodobně nejlepším hráčem, který na turnaji byl,“ řekl Vojtěch Novák.
A tečka za turnajem? Dubai Frame a 2 800 dronů, které rozhodující duel již zmiňovaného Atalara proti Peruánci Leu Solórzanovi přenesly přímo na oblohu.
Byla to vůbec první oficiální a živě hratelná hra Tetris na obloze.
„Po semifinále jsem říkal, že pokud vyhraju, bude to obrovský úspěch pro mou zemi i pro mě. A dnes je to fakt šílené, pořád mi to přijde neskutečné,“ řekl Atalar, který do světového finále dorazil s pověstí extrémně rychlého hráče a po nasazovacích kolech šel do pavouka z prvního místa.
Řekl jsem, že pokud vyhraju, bude to obrovský úspěch pro mou zemi i pro mě.
Diváky u monumentálního Dubai Frame čekala show se 4 000 drony, živou hudbou připravenou přímo pro tuto akci i vystoupeními speciálních hostů. Největší napětí ale přišlo ve chvíli, kdy se začalo hrát. Po více než 7 milionech odehraných her v kvalifikacích, národních finále v 60 zemích a celodenním vyřazovacím pavouku světového finále se všechno zúžilo na jediné, velmi intenzivní desetiminutové Grand Finále. Proti sobě stáli dva nejlepší hráči Red Bull Tetris® na světě.
Na rozjezd si to oba rozdali v tříminutové „předehře“. Vítěz získal právo určit pořadí ve finálovém single-player formátu. Atalar tento úvodní souboj vyhrál a v klíčovém rozhodnutí si vybral, že půjde na řadu až jako druhý. Každý z hráčů pak měl přesně pět minut na to, aby uhrál vítězné skóre. A jejich herní pole vznikalo v reálném čase na obloze, kde ho skládala flotila 2 800 dronů, respektive 1 400 pro každého z nich.
Byl to historický moment. Nikdo nikdy neviděl Tetris hraný tímto způsobem. Do pouštního vzduchu duněla hudba, dav ani nedýchal a drony přitom s chirurgickou přesností v reálném čase zobrazovaly každý pád, otočení i dopad jednotlivých dílků.
Solórzano nastavil skóre, které bylo potřeba překonat: 57 164.
A pak, ve chvíli, kdy tíha okamžiku ležela jen a pouze na něm, Atalar s absolutním přehledem potvrdil svou pověst. Drony stoupaly k vrcholu 150 metrů vysokého Dubai Frame a skóre naskakovalo tak rychle, že to skoro nešlo stíhat očima. Když čas vypršel, bylo rozhodnuto: vyhrál s finálním skóre 168 566.
Gradace před velkou nocí
Velkému finále u Dubai Frame předcházel den plný tvrdých soubojů, když se národní vítězové sešli v dechberoucím Terra Solis v arabských dunách. Na programu byla nejdřív nasazovací kola a pak 1on1 vyřazovací pavouk, který nakonec určil dvojici finalistů pro rozhodující zápas u Frame.
Atmosféra mezi hráči na světovém finále je velmi kamarádská. Máme online komunitu, kde se všichni známe, podporujeme se a dáváme si tipy, jak být lepší a lepší.
Už samotný den v Terra Solis byl zážitek, který se člověku poštěstí jednou za život. A pak se areálem rychle rozlétla zpráva, že dorazily dvě největší osobnosti spojené s Tetrisem: jeho vynálezce Alexej Pažitnov a muž, který hru dostal do světa: Henk Rogers. Oba si s hráči povídali, fotili se a pro spoustu z nich to byl moment, kdy se potkali se svými hrdiny.
Poté přišlo na řadu semifinále. Atalar v něm přehrál jihokorejského národního vítěze, zatímco Solórzano vyřadil soupeře z Francie. Oba si tím zajistili místo v historickém Grand Finále.
Red Bull Tetris® World Final v Dubaji byl vyvrcholením úplně nového turnaje, který dává klasické hře pořádnou dávku rychlosti. Hraje se v tříminutových kolech a do toho přicházejí změny gravitace, zrychlení i speciální power-upy. Celý formát navíc urazil neobvyklou cestu „od telefonu až k dronům“. Kvalifikace běžely v 60 zemích přímo na telefonech, národní finále a světový pavouk se pak hrály na PC a nakonec přišel nezapomenutelný vrchol, finálový duel promítaný na oblohu pomocí dronů.
Byl to neopakovatelný zážitek. Něco, co se slovy popisuje jen velmi těžko.
Partnery světového finále Red Bull Tetris® byly Dubai Department of Economy and Tourism, Careem, Worldwide City Sightseeing a X Dubai.
„Za celých pět let, co Tetris hraju, byl toto můj nejlepší moment. Tento event byl jedinečný, něco takového se slovy popisuje hrozně těžko,“ uzavřel Atalar. „Podařilo se mi hrát skoro jako stroj. A byť by se některé věci daly udělat o něco čistěji, zajel jsem bezchybnou jízdu. V žádném zápase jsem neztratil jediný bod, takže mám obrovskou radost.“
Chceš více obsahu ze světa gamingu? Sleduj nás na našem Instagramu a TikToku, ať ti nic neunikne!