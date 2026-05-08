Arda Saatçi läuft mehr als 14 Marathons in 4 Tagen - bei einem 600 km Ultra

Vom Death Valley bis zur Pazifikküste versucht Arda Saatçi , 600 km in weniger als 96 Stunden zurückzulegen. Die Strecke führt ihn vom Badwater Basin, dem tiefsten Punkt der Vereinigten Staaten, zum Santa Monica Pier in Los Angeles und wird per Livestream übertragen .

Die Challenge, bekannt als Red Bull Cyborg Season - Ultra 600 , ist ein mehrtägiges Ausdauerprojekt, bei dem es um Hitze, Ermüdung und Langstreckenleistung geht. Die Temperaturen im Death Valley können tagsüber auf bis zu 50°C ansteigen, und die Straßenoberfläche selbst strahlt zusätzliche Wärme in den Körper zurück. Schau dir im Player unten an, wie es ihm gerade geht:

Allein die Entfernung ist extrem. Aber die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, die Bewegung, die Erholung, die Flüssigkeitszufuhr und die Entscheidungsfindung über vier Tage hinweg zu managen, an denen man sich kaum ausruhen kann. Hier sind die wichtigsten Fragen rund um den Lauf - und wie Saatçi an sie herangeht.

01 Wie schläft Arda Saatçi?

Arda Saatçi gönnt sich ein paar kurze Momente der Ruhe. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Bei einem mehrtägigen Ultralauf wie diesem wird der Schlaf zu einem Leistungsfaktor. Das Ziel ist nicht die richtige Erholung im herkömmlichen Sinne, sondern gerade genug Ruhe, um den Körper funktionsfähig zu halten und das Risiko von Fehlern aufgrund von Erschöpfung zu verringern.

Arda Saatçi setzt auf kurze, geplante Schlafblöcke statt auf ganze Nächte der Ruhe. Diese Pausen sollen Körper und Geist gerade so weit regenerieren, dass er sicher und effizient weitermachen kann.

Dieses Gleichgewicht ist wichtig, denn starker Schlafmangel wirkt sich auf die Reaktionszeit, das Tempo und die Regulierung der Körpertemperatur aus. Bei extremer Hitze können selbst kleine Konzentrationsschwächen gefährlich werden. Sein Betreuerteam nutzt die Pausen auch für medizinische Untersuchungen, Nahrungsaufnahme und Ausrüstungswechsel.

02 Welche Pace muss Arda Saatçi laufen?

Arda Saatçi muss schnell genug laufen, um sich Zeit zum Ausruhen zu gönnen. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Auf dem Papier sieht die Rechnung einfach aus. Um 600 km in 96 Stunden ohne Unterbrechung zurückzulegen, müsste Arda Saatçi einen Durchschnitt von 9:36 Minuten pro Kilometer erreichen.

Aber bei der Ultradistanz geht es selten darum, eine konstante Geschwindigkeit zu halten. Jeder Stopp für Verpflegung, Flüssigkeitszufuhr, medizinische Untersuchungen oder kurze Schlafpausen verringert die Bewegungszeit. Das bedeutet, dass sein tatsächliches Lauftempo deutlich schneller sein muss, wenn er auf der Straße unterwegs ist.

Die beste Schätzung ist, dass sein effektives Lauftempo eher bei 6m 30s - 7m 30s pro Kilometer liegen muss, um genügend Puffer für Erholungspausen zu haben.

03 Wie viele Kalorien verbrennt Arda Saatçi - und wie ernährt er sich beim Laufen?

Arda Saatçi erreicht die 100-km-Marke © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

Während einer solchen Herausforderung ist der Energiebedarf konstant. Der Körper arbeitet vier Tage lang fast ununterbrochen und versucht gleichzeitig, die Temperatur unter den extremen Wüstenbedingungen zu regulieren.

Es wird geschätzt, dass Arda Saatçi alle 24 Stunden zwischen 15.000 und 20.000 Kalorien verbrennen könnte. Das ist weit mehr, als die meisten Menschen durch normale Mahlzeiten ersetzen können. Feste Nahrung ist bei längerer Anstrengung in großer Hitze auch schwerer zu verdauen.

Stattdessen verlässt er sich hauptsächlich auf flüssige Kalorien, Energiegels und kalorienreiche Shakes, die er während der Bewegung zu sich nehmen kann. Dabei geht es weniger darum, normal zu essen, sondern vielmehr darum, einen konstanten Fluss an Kohlenhydraten, Natrium und Kalorien zu liefern, ohne den Magen zu verärgern.

04 Wie viel trinkt Arda Saatçi?

Arda Saatçi muss Wasser ersetzen und auf seinen Elektrolyt-Haushalt achten © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Die Flüssigkeitszufuhr ist eines der größten Risiken bei dem ganzen Versuch. Bei Temperaturen um die 50°C kann der Körper jede Stunde enorme Mengen an Flüssigkeit durch Schweiß verlieren.

Die Herausforderung besteht nicht nur darin, Wasser zu ersetzen, sondern gleichzeitig das Elektrolytgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Große Mengen reinen Wassers zu trinken, ohne Natrium und Mineralien zu ersetzen, kann bei Ultra-Ausdauerbelastungen zu medizinischen Problemen führen.

Saatçis Betreuungsteam mischt seinen Getränken je nach Schweißverlust und Umgebungsbedingungen genaue Mengen an Natrium, Kalium und Magnesium bei. Außerdem überwacht das Team seine Vitalwerte während der gesamten Strecke. Bei mehrtägigen Wüsten-Ultraläufen wirkt sich Dehydrierung nicht nur auf die Leistung aus - sie kann auch die Nieren, das Herz-Kreislauf-System und die Regulierung der Körpertemperatur stark belasten.

05 Welche Laufausrüstung benutzt Saatçi?

Arda Saatçi variiert seine Laufkleidung im Laufe des Tages. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

In dieser Art von Umgebung geht es bei der Wahl der Ausrüstung um Effizienz und Wärmemanagement und nicht nur um Komfort oder Geschwindigkeit.

Die Strecke kombiniert exponierte Wüstenstraßen, Kletterpassagen und lange Stunden auf Asphalt. Die Kleidung muss den Hitzestau reduzieren und gleichzeitig die Haut vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Über vier Tage hinweg werden auch kleine Details wichtig. Er wird auch Hüte, Sonnenbrillen, Socken und Schichten wechseln, je nach Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Jeder Ausrüstungsfehler, der normalerweise unbedeutend wäre, kann nach Hunderten von Kilometern zu einem ernsten Problem werden.

06 Welche Schuhe trägt Arda Saatçi?

Arda Saatçi wird seine Schuhe wechseln, wenn seine Füße anschwellen. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Der Umgang mit den Füßen ist bei Langstreckenläufen in der Wüste besonders wichtig, da die Hitze und die ständigen Stöße mit der Zeit zu erheblichen Schwellungen führen.

Arda Saatçi hat mehrere Paar Schuhe zur Verfügung, darunter auch solche, die mehrere Größen größer sind als seine Standardschuhe. Der zusätzliche Platz hilft, den Druck zu verringern, der durch die Ausdehnung der Füße bei anhaltender Hitze und wiederholter Bewegung auf dem Asphalt entsteht. Wenn die Schuhe nicht angepasst werden, können Schwellungen zu Blasen, Nervenkompression und Zehennagelschäden führen.

Die Rotation des Schuhs hilft außerdem, Feuchtigkeit, Reibung und wechselnde Geländebedingungen auf der Strecke zu bewältigen.

07 Warum läuft Saatçi durch das Death Valley?

Die Bedingungen im Death Valley sind eine Herausforderung für sich. © Daniel Gracanin/Red Bull Content Pool

Das Death Valley gilt als einer der heißesten Orte der Welt. Es geht also weniger um die Landschaft als um die Umweltbelastung.

Die Strecke wurde gewählt, weil die Bedingungen jeden Teil der Herausforderung verstärken. Die Hitze wirkt sich auf die Flüssigkeitszufuhr, das Tempo, den Schlaf, die Verdauung und die geistige Konzentration aus - alles auf einmal. Selbst einfache Bewegungen werden nach Stunden der Belastung schwieriger.

Lange Wüstenstraßen stellen auch eine psychologische Herausforderung dar. Es gibt wenig Schatten, wenig Abwechslung und lange Zeiträume ohne Ablenkung. Bei Ultra-Distanz-Wettkämpfen kann diese Art von Monotonie genauso schwierig werden wie die körperliche Anstrengung selbst.

Für Arda Saatçi geht es bei dem Projekt darum, die Ausdauer unter kontrollierten, aber extremen Bedingungen zu testen, anstatt einfach nur eine Strecke zurückzulegen.

08 Wo beginnt und endet die Strecke?

Arda Saatçi startet im Badwater Basin. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Die Strecke beginnt am Badwater Basin, dem tiefsten Punkt der Vereinigten Staaten, und endet am Santa Monica Pier an der Pazifikküste.

Zwischen diesen Punkten läuft Saatçi durch das Death Valley, über Wüstenautobahnen und entlang von Abschnitten der historischen Route 66, bevor er Los Angeles erreicht. Auf der Strecke sind außerdem rund 5.700-6.000 Höhenmeter zu überwinden.

Der Kontrast zwischen Start und Ziel ist Teil der Struktur der Herausforderung. Sie beginnt unterhalb des Meeresspiegels in einer der rauesten Gegenden Nordamerikas und endet nach vier Tagen kontinuierlicher Vorwärtsbewegung am Meer.

09 Wo kann ich Arda Saatçis Lauf verfolgen?

Schalte einfach den Livestream auf Red Bull TV ein, um zu sehen, was vor seiner geplanten Ankunftszeit am Santa Monica Pier um 19 Uhr deutsche Ortszeit am Samstag, den 9. Mai, passiert.