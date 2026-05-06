Diese 6 Künstler:innen pushen Electronic Music auf neue Höhen

Wenn du auf Live-Musik stehst - vor allem, wenn sie mit einer pulsierenden Bassline daherkommt - wirst du Red Bull Midsummer lieben, ein eintägiges, 28-stündiges, globales Zusammentreffen einiger der besten DJs der Welt, das am 20. Juni stattfinden wird. Die Veranstaltung beginnt in Tokio und bietet eine große Auswahl an internationalen Headlinern und lokalen Künstler:innen, die das Beste aus dem vielfältigsten Genre der Welt repräsentieren. In Wien wird der australische DJ und Produzent FISHER an den Decks stehen, in Berlin wird der schwedische Party-Star DJ Seinfeld die Massen begeistern und in New York wird der LINK UP!-Gründer Andre Power für Furore sorgen!

Ja, es wird wirklich episch werden, aber elektronische Musik ist größer als jedes noch so große Event. Sie ist reichhaltiger, tiefgründiger, geschichtsträchtiger und innovativer, als ein einziges Festival, ein einziger DJ oder auch nur ein einziger Fan es fassen kann. Deshalb haben wir diese Liste mit einigen der aufregendsten elektronischen Künstler:innen erstellt. Von einigen wirst du schon gehört haben, bei anderen wirst du dich vielleicht gleich auf Spotify klicken, um mehr zu erfahren. Sie alle treiben das Genre (und seine vielen Subgenres und Nischenszenen) auf unzählige Arten voran. Egal, ob sie einen geliebten Sound wiederbeleben, einen neuen kreieren oder die Musik eines ganzen Subkontinents in den Vordergrund rücken - sie alle haben einen Platz in deiner Playlist verdient.

01 Fred Again...

Oder fredagainagainagainagainagain, wie sein Instagram-Handle scherzhaft lautet. Mit seinen 32 Jahren ist Frederick John Philip Gibson wohl der Grund dafür, dass eine ganze Generation junger Menschen zu Festivals strömt und dabei eine lebenslange Liebe zur elektronischen Musik entwickelt. Für viele ist er die erste Berührung mit dem Genre. Ja, wir wissen, dass Popularität nicht unbedingt gleichbedeutend mit Talent ist, aber er ist weit davon entfernt, eine Eintagsfliege zu sein: Mr. Again ist ein echter Multi-Instrumentalist, Songwriter und Produzent und außerdem ein weltbekannter DJ. Dank dieser Allround-Fähigkeiten hat er sich den Respekt einiger der größten Namen im Geschäft erworben und mit allen möglichen Leuten zusammengearbeitet, von Skrillex über Anderson .Paak bis hin zu Lil Yachty. Und das alles, nachdem er erst vor vier Jahren, 2022, mit Auftritten im Boiler Room seinen Durchbruch hatte. Seitdem hat er zwei wichtige Meilensteine erreicht: 2024 gewann er einen GRAMMY für das beste Dance/Electronic-Album und das beste Recording und 2023 war er Headliner in Glastonbury. Ob du ihn liebst oder nicht, sein Einfluss auf die Szene wird wohl noch viele, viele Jahre anhalten.

02 Sara Landry

Es wäre töricht, über Electro zu sprechen, ohne die "Hohepriesterin des Hard Techno" zu erwähnen. Mit ihren 32 Jahren hat die mexikanisch-amerikanische DJane Sara Landry vielleicht mehr als jeder andere dazu beigetragen, die schwarze Gothic-Party-Girl-Ästhetik des Genres zu popularisieren. Aber sie ist nicht nur eine Trendsetterin, Landry treibt das Genre wirklich voran. Sie hat satte 1,4 Millionen Instagram-Follower und wird häufig für das Wiederaufleben von Hard Techno in Europa und Nordamerika verantwortlich gemacht. Die Auszeichnungen, die sie erhalten hat, beweisen das. In der DJ Magazine-Umfrage 2025 belegte sie Platz 1 unter den Hard-DJs und ist mit Songs wie GIRLBOSS, Heaven und Because They Want Our Seat eine feste Größe in den Festival-Sets anderer DJs. Auch wenn Landry eine Legende hinter den Plattentellern der Festivals ist, so ist es ihr doch ein Anliegen, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und andere mitzunehmen. Dies geschieht über ihr in Austin ansässiges Plattenlabel Hekate Records, auf dem aufstrebende Künstler:innen wie CARV und SIKOTI vertreten sind.

03 Black Coffee

Black Coffee ist eine Legende des Afro-House © Jonathan Ferreira/Red Bull Content Pool

Afro-House erlebt derzeit einen echten Aufschwung. DJ Black Coffee inspirierte sogar den Produzenten Travis Barker auf dem letzten Album der Pop-Punk-Pioniere von blink-182. Mehr Mainstream geht nicht. Erstaunlich ist, dass das Genre erst seit 2023 wirklich auf dem Vormarsch ist. Seitdem hat es Mainstream-Stars wie den bereits erwähnten Black Coffee (von seiner Mutter Nkosinathi Innocent Maphumulo genannt) aus Südafrika hervorgebracht. Zu seinen Erfolgen zählen acht South African Music Awards und ein Grammy Award für das beste Dance/Electronic-Album. Aber was ist das Beste am Aufstieg von Afro House? Dass er auch andere afrikanische Genres aus Subsahara-Afrika wie Amapiano und Gqom beflügelt und ein wichtiges Gegengewicht zur eurozentrischen elektronischen Musik bildet.

04 Sammy Virji

Mit nur 29 Jahren treibt DJ Virji aus dem Nordosten Englands die neue Welle des UK Garage voran, ein Genre, das nach seinem Höhepunkt in den 1990er und frühen 2000er Jahren ein bedeutendes Comeback erlebt. Damit erweist Virji der Musik, die ihn geprägt hat, die Ehre. Indem er Garage wieder populär macht, sorgt er dafür, dass das Genre im Rahmen des UKG-Revivals einen neuen Zustrom von jüngeren Fans erhält. Auch wenn Garage nicht ganz so einflussreich für die britische Musik ist wie z. B. der Rock 'n' Roll in den 60er Jahren, ist es immer noch ein wichtiger Bestandteil der britischen Rave-Kultur und einer der größten Musikexporte Großbritanniens. Aber nicht nur Garage erlebt ein Comeback, auch Jungle, Speed Garage, Bassline und Breakbeat sind zurück in den Dance-Charts. Zeit, die Trillerpfeife und den Eimerhut wieder hervorzuholen.

05 Polygonia

Laut dem Clash-Magazin ist die Münchner Multidisziplinär-Künstlerin Lindsey Wang derzeit eine der besten elektronischen Live-Acts der Welt. Sie tritt als Polygonia auf und ist so talentiert, dass man es kaum glauben mag. Neben ihrer Arbeit als Grafikdesignerin, Fotografin und Illustratorin ist es vor allem ihre Performance als DJ, Instrumentalistin und Produzentin, die sie an die Spitze der elektronischen Musik katapultiert hat. Ihre Songs sind eine Mischung aus Techno, Ambient und Downtempo, die sich in einer Art Klangwelt mit mystischen und natürlichen Einflüssen zusammenfügen. Das würde ausreichen, um sie als den aufregendsten Bestandteil der nächsten Generation elektronischer DJs zu bezeichnen, aber Polygonia lässt sich in diesem Sinne nicht labeln. Nein, als Gründerin von QEONE Records geht sie ihren eigenen Weg und ist der Kopf hinter dem immersiven Live-Erlebnis ihres Albums Dream Horizons, das darauf abzielt, die Performance des Lebens in 12 verschiedene "Traumszenarien" zu verwandeln. Das ist Electro auf dem nächsten Level und ein Blick in die Zukunft.

06 Kordhell, INTERWORLD, DXRK ダーク

Triff die inoffiziellen Aushängeschilder des spannendsten Genres der elektronischen Musik. Nicht House, Electronica oder Techno haben die größte Spotify-Wiedergabeliste, sondern Phonk mit über 11,5 Mio. Saves. Drift Phonk ist ein sich ständig veränderndes Genre der elektronischen Musik, das seine Wurzeln ausgerechnet im Memphis-Rap der 1990er Jahre hat. Man denke an Halftime-Beats, melodische Samples und Lo-Fi-Halftime-Rhythmen. Das Genre zeichnet sich durch eine unwiderstehliche DIY-Ästhetik aus, auch wenn es inzwischen neben House und EDM auch Teile der Hip-Hop-Szene umfasst. Drift Phonk, ursprünglich eine russische Variante des Genres, hat sich zu einem kulturübergreifenden Phänomen entwickelt, wobei die Videos von Anime und Autorennen inspiriert sind. Das Schöne daran ist, dass es sich um ein amorphes, sich ständig veränderndes Genre handelt, mit aufstrebenden Szenen in Argentinien, Brasilien, Indien und darüber hinaus, die alle ihre eigene Note einbringen. Der britische Produzent Kordhell, der russische Produzent INTERWORLD und der algerische Künstler DXRK ダーク sind dein Einstieg.