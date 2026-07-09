Assassin's Creed Black Flag Resynced: Die besten Tipps und Tricks

Assassin's Creed Black Flag Resynced bringt den wohl beliebtesten Open-World-Ableger der Reihe endlich auf den Bildschirm zurück. Damit du für Ubisofts Piratenabenteuer von Beginn an gewappnet bist, liefert dir unser Einsteiger-Guide eine Hilfestellung. Mit diesen Tipps sparst du dir stundenlanges Trial-and-Error und bist von der ersten Minute an startklar.

01 Story zuerst: Der Weg zu Great Inagua

Die Schatzkisten auf Cape Bonavista blinken schon zu Beginn verlockend auf der Karte und auch die Nebenaktivitäten in Havana ziehen dich früh in ihren Bann. Widerstehe der Versuchung. Der Großteil der Spielsysteme bleibt gesperrt, bis du Great Inagua freischaltest. Das passiert nach der 15. Hauptmission This Old Cove. Die Jackdaw selbst bekommst du bereits nach der 7. Mission The Treasure Fleet, doch Schiffs-Upgrades, Templerjagden und dein eigenes Versteck folgen erst danach.

Assassin's Creed Black Flag Resynced © Ubisoft

Wer die offene Welt zu früh erkundet, grindet ohne die Werkzeuge, die das Spiel eigentlich für dich vorgesehen hat. Sobald dein Versteck auf Great Inagua verfügbar ist, lohnt sich der Ausbau sofort: Er erhöht dein passives Einkommen und schaltet zusätzliche Upgrade-Optionen für die Jackdaw frei. Eine der besten Investitionen im frühen Spielverlauf.

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02 Die Jackdaw: Dein wichtigstes Werkzeug

Mach dich bereit für eine Schlacht auf offener See © Ubisoft

Seekampf, Erkundung und Fortschritt laufen in Black Flag Resynced über ein Schiff: die Jackdaw . Setze bei deinen ersten Verbesserungen auf Rumpf-Upgrades für mehr Schiffs-HP und Breitseitenkanonen für mehr Schaden. Diese beiden Kategorien bringen dich zuverlässig durch den Großteil der frühen und mittleren Seegefechte.

Manche der besten Upgrades sind an Bauplänen aus Schiffswracks gebunden, die du erst mit der Tauchglocke ab Sequenz 6 erreichst. Die meisten Wracks werden von Haien bewacht. Ein kurzer Tauchgang reicht aber oft, um an die Pläne zu kommen, ohne jedes Sammelobjekt im Wrack mitzunehmen.

03 Crew: Officers rekrutieren und Pistolenhalfter craften

Sobald Great Inagua vollständig freigeschaltet ist, kannst du Officers für deine Crew rekrutieren. Öffne dazu die Karte, ruf über die Quadrat-Taste beziehungsweise X das Auftragsmenü auf und wähle die Officer-Quests aus. Zwei Officers erreichst du schon früh im Spiel: Lucy Baldwin als Shipwright reduziert Schiffsschaden spürbar und der Padre als Master-at-Arms verstärkt den Rammangriff der Jackdaw.

Resynced zaubert eine malerische Kulisse auf den Bildschirm © Ubisoft

Parallel dazu lohnt sich das Crafting weiterer Pistolenhalfter , sobald This Tyro Captain abgeschlossen ist. Insgesamt lassen sich drei zusätzliche Halfter herstellen, sodass Edward am Ende bis zu vier Pistolen gleichzeitig tragen kann. Alle drei Stufen sind bereits vor Ende von Sequenz 4 erreichbar.

Upgrade Material Fundort Effekt Pistolenhalfter I 2x Ozeolotfell Abaco Island Ein zusätzlicher Pistolenplatz Pistolenhalfter II 2x Kaninchenfell Nassau Ein zusätzlicher Pistolenplatz Pistolenhalfter III 4x Bullenhai-Haut Gibara-See, Dry Tortuga Ein zusätzlicher Pistolenplatz

04 Seeschlachten: Lieber entern als versenken

Seeschlachten sind ein wichtiger Teil der Spielerfahrung von Assassin's Creed Black Flag Resynced. Statt gegnerische Schiffe zu versenken, entere sie, sobald sie manövrierunfähig sind. Während des Enterns pausiert die Zeit: Du reparierst die Jackdaw mitten im Gefecht, während andere Gegner unbeweglich zurückbleiben, und kassierst zusätzlich die komplette Ladung statt zuzusehen, wie sie im Meer versinkt.

Bevor du überhaupt angreifst, wirf einen Blick durchs Fernrohr. Es zeigt Frachttyp, Schiffslevel und Stärke des Gegners an. Am lohnendsten sind Ladungen mit Holz und Metall , den wichtigsten Materialien für Jackdaw-Upgrades. Brigs führen meist Metall, Schooner eine Mischung aus Rum, Zucker und Holz. Markiere ein Schiff nach dem Auskundschaften, um es während der Verfolgung im Blick zu behalten.

05 Schnell Geld verdienen

Geld ist wichtig, nicht nur für Piraten. Dein erstes großes Ziel: 21.000 Reales . Damit kaufst du in jedem Gemischtwarenladen das Officer's Rapiers und die Spanish Officer Pistols. Zwei Waffen, die Edward durch einen Großteil des Spiels tragen. Bessere Optionen gibt es erst, wenn du sämtliche Marine- und Assassinen-Aufträge abgeschlossen hast, was deutlich länger dauert. Mit dieser Ausrüstung hast du bereits sehr früh im Spiel einen massiven Vorteil.

Taucher:innen erkunden nun auch die Karibik unter der Wasseroberfläche. © Ubisoft

Die 21.000 Reales sind bereits in Sequenz 3 realistisch, wenn du Assassinen-Aufträge erledigst und Truhen auf früh zugänglichen Inseln wie Nassau, Havana, Cape Bonavista und Salt Key Bank öffnest. Am schnellsten füllst du deine Kasse, indem du überschüssigen Rum und Zucker verkaufst . Beide Güter haben keinen Crafting-Wert für Edwards Ausrüstung, weshalb sich der Verkauf immer lohnt. Brauchst du Tierfelle für Crafting-Upgrades und hast genug Geld, ist der Kauf im Laden oft schneller als die Jagd.

06 Forts erobern und die eigene Flotte aufbauen

Havanna bleibt die größte Stadt in Ubisofts Piratenabenteuer. © Ubisoft

Ab Sequenz 5, Erinnerung 1, kannst du Marine-Forts einnehmen . Eroberte Forts feuern automatisch mit ihren Mörsern auf gegnerische Schiffe und verwandeln so schwierige Mehrfachgefechte in deutlich handlichere Situationen. Locke hartnäckige Verfolger in die Nähe eines eigenen Forts und lass die Artillerie den Rest erledigen. Am besten startest du mit den Forts mit niedrigem Schwierigkeitsgrad rund um Great Inagua, Nassau und Salt Key Bank – die Stufe erkennst du direkt auf der Weltkarte an roten Punkten auf dem Fort-Symbol. Ein eroberter Standort hebt zudem dauerhaft den Nebel des Krieges in der Umgebung auf.

Für Kenways Flotte solltest du gezielt Fregatten und Man o' Wars kapern statt kleinerer Schiffe. Sie bieten die größte Frachtkapazität und die höchsten Kampfwerte. Beides nötig, um gefährliche Handelsrouten abzusichern. Man o' Wars tauchen als Verfolger auf, sobald dein Bekanntheitsgrad Stufe 3 oder 4 erreicht, Fregatten reisen meist im Konvoi.

Ist eine Route erst gesichert, kannst du schnellere Schooner auf weniger riskante Missionen schicken. Ein hoher Bekanntheitsgrad zahlt sich sogar aus: Die dadurch angelockten Jäger transportieren wertvolle Fracht, die sich mehr lohnt als jede Bestechung zur Reduzierung des Levels.

07 Tipps für Kämpfe und Schleichen

Die Kämpfe in Assassin's Creed Black Flag Resynced spielen sich moderner © Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced belohnt kein wildes Button-Mashing, sondern ein taktisches Vorgehen in den Kämpfen. Ein paar Gewohnheiten machen den Unterschied:

Markiere Gegner mit dem Adlerauge , bevor du ein Sperrgebiet betrittst. Markierte Ziele bleiben auch durch Wände sichtbar, sodass du deine Bewegungen präzise timen kannst. Achte bei der Schwertwahl auf die Anzahl möglicher Kettentakedowns, denn damit visierst du sofort den nächsten Gegner an, ohne deine Deckung zu verlassen. Schnelle Pistolenschüsse erledigen gepanzerte Gegner im Nahkampf, ohne dass du in den Zielmodus wechseln musst. Und wenn du umzingelt bist, helfen Rauchbomben und Wurfpfeile zuverlässiger als der Versuch, dich durchzukämpfen. Gegen gepanzerte Gegner hilft ein schneller Pistolenschuss ganz ohne Zielmodus, gehalten über R2/RT und Dreieck/Y auf Controller.

Im Seekampf eröffnest du jedes Gefecht am besten mit dem Mörser aus großer Distanz. Er verursacht soliden Schaden, bevor du überhaupt in Reichweite der gegnerischen Breitseite kommst.

08 Diese Einstellungen solltest du sofort ändern

Ein paar Menüpunkte lohnen sich, bevor du überhaupt richtig loslegst. Aktiviere Area Loot im Gameplay-Menü unter Playstyle: Damit sammelst du nahegelegene Beute mit einem einzigen Tastendruck ein, statt jeden Gegenstand einzeln aufzuheben. Ein deutlicher Zeitgewinn ohne Nachteile.

Resynced bietet das beste Parkours-Gameplay der Reihe. © Ubisoft

Advanced Parkour gibt dir feinere Kontrolle über Sprünge und erlaubt seitliche und rückwärtige Ausweichmanöver aus jeder Höhe. Praktisch für hektische Fluchtsituationen, aber auch riskant, da du dabei in die Tiefe stürzen kannst – ein bisschen Übung vorab zahlt sich aus.

Bist du anfällig für Motion Sickness, schalte Screen Shake und vor allem Ship Camera Sway ab. Beides sorgt für Immersion auf See, kann aber schnell unangenehm werden.

Bei dem Schwierigkeitsgrad lohnt sich ein Blick auf die granularen Regler für Kampf, Stealth, Marine und Aktivitäten. Auf Normal wirkt der Bodenkampf dank der neuen Parry-Mechanik oft zu leicht. Stellst du den Kampfschwierigkeitsgrad auf Hart, bleiben Gegner spürbar bedrohlich, ohne dass es zu anstrengend wird.

09 Bonus-Tipps für Black Flag Resynced

Synchronisiere an jedem neuen Ort zuerst die Aussichtspunkte . Das deckt die Karte auf, schaltet Schnellreise frei und zeigt dir Sammelobjekte, Gegnerpositionen und weitere Punkte von Interesse in der Umgebung. Ein schimmerndes Audiosignal verrät dir außerdem, wenn eine Schatztruhe in der Nähe liegt – aktiviere in dem Moment das Adlerauge, um sie genau zu lokalisieren.

Behalte im Hinterkopf, dass die Jackdaw in die Richtung feuert, in die deine Kamera schaut. Wer die Kamera im Gefecht bewusst steuert, trifft zuverlässiger als mit reiner Auto-Zielhilfe.

Für längere Strecken hilft die Pfadfinder-Linie : Einmal aktiviert und die entsprechende Taste gehalten, folgt dein Schiff der Route automatisch, sodass du freihändig segelst.

Und hör auf deine Crew: Adéwalé kommentiert Schiffe und Sehenswürdigkeiten durch das Fernrohr. Inklusive Warnungen, wenn ein Ziel zu stark für die aktuelle Jackdaw ist.