F1-Saison 2026: 5 Gründe, warum die neue Formel 1 explosiv wird

Nach einem teilweise spektakulären, spannenden und ärgerlichen Großen Preis von Australien ist eine neue Ära der Formel 1 angebrochen. Die Formel 1 hat ein neues Regelwerk eingeführt, um den Sport für die Automobilindustrie so relevant wie möglich zu machen und gleichzeitig die Konkurrenz aufzumischen. Hat es funktioniert? Nun, auf jeden Fall hat es die Dinge kräftig aufgewühlt.

01 Max Verstappen macht das Beste daraus

Es ist kein Geheimnis, dass Max Verstappen kein Fan der neuen Regeln ist, und seine Befürchtungen wurden bestätigt, als ein bizarres technisches Problem dazu führte, dass das Heck seines RB22 blockierte und ihn aus dem Qualifying warf, als er seine erste fliegende Runde begann.

Das bedeutete, dass er von Platz 20 gestartet war, aber er machte am Start fünf Plätze gut und arbeitete sich durch das Feld wie ein heißes Messer durch Butter, um schließlich als Sechster ins Ziel zu kommen und dabei die schnellste Runde zu fahren. "Die ersten Runden waren ziemlich hektisch und wir mussten uns einfach aus Schwierigkeiten heraushalten", sagte er im Ziel. "Insgesamt hat das Team trotzdem einen tollen Job gemacht: Es war ein gutes Comeback von P20 und wir werden als Team daran arbeiten, die Lücke weiter zu schließen."

Der drittplatzierte Qualifikant Isack Hadjar von Oracle Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ein weiteres ermutigendes Zeichen war, dass Isack Hadjar mit seinem RB22 im Qualifying die drittschnellste Zeit fuhr. Obwohl das Rennen des jungen Franzosen durch einen mechanischen Defekt kaputtgemacht wurde, schien er sich hinter dem Steuer wohl zu fühlen und ein vielversprechender Teamkollege für Verstappen zu sein.

Und obwohl der vierfache Weltmeister unzufrieden ist, wird er trotzdem so viel Leistung wie möglich aus der Maschine herausholen. "Ich will es nicht zu kompliziert machen. Egal, ob ich dieses Auto fahren muss oder das vom letzten Jahr oder ob ich mit einem Einkaufswagen fahren muss, ich werde ihn bis an die Grenze dessen fahren, was ein Einkaufswagen leisten kann. So einfach ist das." Einkaufswagen-Rennen? Bring die FIA nicht auf dumme Gedanken.

02 Die Silberpfeile fliegen

Mercedes und George Russell gingen als heißer Favorit in das erste Rennen und er verlässt den Albert Park mit dem Siegerpokal in der Hand. Mit dem Doppelsieg durch Kimi Antonelli haben die Silberpfeile die maximale Punktzahl erreicht und Toto Wolff sieht nicht mehr wie ein Mann aus, der vom Ground-Effekt belastet wird.

Der Mercedes sieht auch sehr reifenschonend aus und schien im Qualifying eine gute Pace zu haben. Mercedes hatt fünf Jahre damit zu kämpfen, dass ihre Autos auf der Strecke herumhüpften. Aber sie sehen im Moment sehr komfortabel aus und die Leistungsunterschiede könnten in China enorm sein.

Isack Hadjar und Arvid Lindblad legen einen fulminanten Start hin. © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Arvid Lindblad scheint ein Naturtalent zu sein

Der Brite hatte ein fantastisches Debüt: Nach einem starken Qualifying folgte er den Ferraris in der ersten Runde an die Spitze und lag sogar auf P3 (für ein paar Kurven), bevor er von Lewis Hamilton und Hadjar wieder überholt wurde. Später im Rennen war er froh, dass er seine Ellbogen ausfahren konnte, als er mit Ollie Bearman um die Position kämpfte und Achter wurde.

"Ich habe eine Menge Respekt vor den Älteren in diesem Sport, aber ich werde mich auch nicht umdrehen und ihnen den Platz überlassen", sagte Lindblad. "Ich bin hier, um zu kämpfen. Wenn ich im Auto sitze, bin ich ein gnadenloser Konkurrent und werde jeden Zentimeter ausnutzen, den ich bekommen kann, und ich denke, das habe ich in der ersten Runde gezeigt."

Arvid Lindblad und Liam Lawson von Racing Bulls bei der Fahrerparade © Getty Images / Red Bull Content Pool

Der VCARB03 ist vielleicht nicht so schnell wie der Audi oder der Haas, aber beide Autos haben das Ziel erreicht und haben sehr fähige Fahrer hinter dem Lenkrad. Das könnte eine starke Saison für das Team aus Faenza werden.

In der Zwischenzeit werden sich Williams und Alpine zu McLaren in die Schlange vor Mercedes gesellen, um herauszufinden, warum der Motor ihres Teams so viel stärker zu sein scheint als die Motoren, die sie an die Kunden geliefert haben.

Schnelle Fakten aus dem Albert Park Wusstest du schon... Der Rookie Arvid Lindblad von Racing Bulls, wurde 2007 geboren - im selben Jahr, in dem Lewis Hamilton sein Debüt gab. Anlässlich des Internationalen Frauentags Turn 6 beim Großen Preis von Australien wurde nach Hannah Schmitz von Red Bull und Laura Müller von Haas benannt.

04 Das Rennen fühlt sich an "wie Mario Kart"

Verstappen kämpfte sich von hinten heran und holte wichtige Punkte © Getty Images/Red Bull Content Pool

Die Fahrer machen derzeit eine steile Lernkurve mit den neuen Autos durch, aber die Fans lieben die Unterhaltung, denn die Autos sind sehr viel handlicher. Letztes Jahr hatten die Fahrer so viel Grip, dass sie die kniffligsten Abschnitte der Formel 1, wie die Eau Rouge in Spa, mit Vollgas nehmen konnten. In dieser Saison ist bisher alles eine neue Herausforderung.

Die Autos haben weniger Grip und einen großen Schub an elektrischer Leistung, wodurch sie viel schwieriger zu handhaben sind. "Die neuen Modi bedeuten, dass du eine Menge anderer Probleme hast", sagt Lando Norris . "Du bremst vor den Kurven so stark ab, um den Akku aufzuladen. Und wenn die Akkuladung zu hoch ist, bist du auch aufgeschmissen."

Das ist wie der Pilz in Mario Kart. Charles Leclerc

Verstappen hofft, dass der Weltverband FIA und der Veranstalter der Formel 1 einen Kompromiss für die neuen Regeln finden können, der sowohl den Fahrern als auch den Zuschauern gefällt: "Lass uns sehen, was wir tun können. Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr ein paar andere Lösungen finden können, damit es für alle angenehmer wird."

Wenn du nicht hinter dem Lenkrad sitzt, sieht das alles natürlich großartig aus. Die ersten 20 Runden des Großen Preises von Australien waren phänomenal unterhaltsam, denn die Autos kämpften in der gesamten Startaufstellung um die Plätze. Der frisch verheiratete Charles Leclerc ließ Russell in seinem Staub zurück, als er an den beiden Mercs vorbeiging und seinem Team funkte: "Das ist wie der Pilz in Mario Kart". Sie überholten sich gegenseitig, während Russell Mühe hatte, einen Überholvorgang durchzuziehen.

Max Verstappen und Isack Hadjar bei der Fahrerparade © Getty Images / Red Bull Content Pool

Auch am Start schien Antonelli mehrere Sekunden lang stillzustehen, als er von Hadjar, Hamilton, Norris und Lindblad überholt wurde - was die Sache noch spannender machte. Weiter hinten flog Fernando Alonso durch das Feld und in eine punktebringende Position, bevor sein Aston Martin den Geist aufgab.

Und dann war da natürlich noch Verstappen, der sich in nur wenigen Runden von hinten durch das Feld mähte. Mit dem neuen Überholmodus und einem großen Boost-Knopf, der das DRS ersetzt, ist das Rennen auch ein bisschen einfacher zu verfolgen. Es mag nicht perfekt sein, aber diese neue Ära der F1 bietet mehr Rad-an-Rad-Rennen.

05 Chaos regiert

Max Verstappen in der Garage beim Großen Preis von Australien © Getty Images / Red Bull Content Pool

Mechanische Probleme und sogar Unfälle waren in der Formel 1 ziemlich selten geworden, da die Autos eine Mischung aus großer Zuverlässigkeit und phänomenalem Grip boten. Aber in der Formel 1 dreht sich alles um neue Technologien und Ausfälle sind ein Indikator für einen wettbewerbsfähigen Sport.

In manchen Jahren ähneln die Garagen beim Großen Preis von Australien einem Schrottplatz, weil die glänzenden neuen Rennmaschinen schon beim ersten harten Einsatz auf der Strecke kaputt gehen. Im Jahr 2008 erreichten nur sechs Autos die Ziellinie, was die sechs Nichtteilnehmer vom Sonntag relativiert.

Noch besser ist, dass es acht Teams gab, die Punkte sammelten. Von den Teams, die nicht in den Top 10 landeten, brachte Williams beide Autos ins Ziel, obwohl sie die meiste Zeit der Testfahrten abwesend waren, und Sergio Pérez kam für Cadillac ins Ziel - keine schlechte Leistung für das jüngste Team der Formel 1.

Aston Martin gelang es zwar nicht, das Rennen zu beenden, aber Alonso zeigte einen Hauch von Tempo, was für Adrian Neweys Team nach so vielen schlaflosen Nächten, in denen es versucht hat, das Auto für den Renneinsatz vorzubereiten, ein kleiner Trost sein muss.

06 Was bringt die Zukunft?

Noch mehr Spannung und Unvorhersehbarkeit für die Fans, denn die nächste Runde ist der Große Preis von China und es ist ein Sprintrennen. Das bedeutet, dass das Team nur eine Trainingssitzung hat, um Fehler auszubügeln, und davon gibt es eine ganze Menge.

Mercedes wird vor Selbstvertrauen strotzen, aber der Albert Park ist keine typische Formel-1-Strecke, was der Shanghai International Circuit ganz sicher ist. Mit seinen langen Geraden und größeren Bremszonen sollte das Sammeln von Energie ein geringerer Faktor sein - und das könnte für die Autos einfacher sein. Die breiten Auslaufzonen in Shanghai sind auch nachsichtiger.

Da es sich um eine schnellere Strecke handelt, könnte die 107-Prozent-Regel der Formel 1 in Kraft treten, was für Neulinge wie Cadillac und den anfälligen Aston Martin eine schlechte Nachricht sein könnte. Die Regel besagt, dass die beste Rundenzeit eines jeden Autos innerhalb von 107 Prozent der schnellsten Zeit aus Q1 liegen muss.

Es ist mehr als zehn Jahre her, dass diese Regel das letzte Mal angewandt wurde, als die HRT-Fahrer Pedro de la Rosa und Narain Karthikeyan sich nicht für den Großen Preis von Australien 2012 qualifizieren konnten, aber schnellere Rundenzeiten werden zu größeren Lücken im Feld führen und das könnte für die Teams auf den hinteren Plätzen Probleme bedeuten. Die Teams haben eine Menge Arbeit vor sich und nur wenig Zeit dafür.