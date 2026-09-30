Demi Vollering nach Zeitfahr-Rückschlag erstmals Straßen-Weltmeisterin!

Demi Vollering ist Weltmeisterin! Die Niederländerin gewinnt sensationell das Straßenrennen bei den UCI-Straßenweltmeisterschaften in Montreal, Kanada, und krönt damit eine herausragende Saison. Siege bei der Flandern-Rundfahrt, dem Giro d’Italia und der Tour de France Femmes avec Zwift hatten ihre Ausnahmestellung bereits eindrucksvoll unterstrichen – doch der Weg zu ihrem ersten Triumph im Regenbogen-Trikot machte deutlich: Vollerings Stärke ist nicht nur eine Frage der Physis.

01 Enttäuschung im Einzelzeitfahren

Vollering erlebte einen holprigen WM-Start, als sie im Einzelzeitfahren nur auf dem achten Platz landete – fast zwei Minuten hinter der späteren Siegerin Marlen Reusser. Das Ergebnis ließ viele Expert:innen vermuten, dass selbst Vollering an ihre Grenzen gestoßen war – und die Strapazen einer langen Saison nun ihren Tribut forderten.

Vor dem Zeitfahren galt die Top-Fahrerin von FDJ UNITED-SUEZ als eine der Favoritinnen auf der 39 Kilometer langen Strecke, die die längste in der Geschichte des Frauenrennens war. Da sie zu Beginn der Saison sowohl beim Giro d’Italia als auch bei der Tour de France Femmes im Zeitfahren den dritten Platz belegt hatte, schien es unvermeidlich, dass die niederländische Spitzenfahrerin um einen Platz auf dem Podium kämpfen würde.

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Als Vollering jedoch kurz nach 10 km den ersten Zeitmesspunkt passierte, war klar, dass es nicht ihr Tag werden würde, da sie mehr als 30 Sekunden Rückstand auf die Führende Zoe Bäckstedt hatte. Im weiteren Rennverlauf vergrößerte sich der Abstand zu den Führenden weiter, und schließlich wurde sie auf den letzten Kilometern von Reusser ein- und überholt.

Dieser Rückschlag – auch wenn es nicht ganz so war, wie Vollering sich ihren Start bei den Weltmeisterschaften vorgestellt hatte – war nichts, womit sie noch nicht zuvor zu tun gehabt hätte, und ihre Erfolge im Laufe des Jahres 2026 gaben ihr viel Selbstvertrauen für das anstehende Straßenrennen.

02 Eine Saison voller Erfolge

Omloop Nieuwsblad, die Flandern-Rundfahrt, La Flèche Wallonne und Lüttich–Bastogne–Lüttich. Vier der prestigeträchtigsten Eintagesrennen im WorldTour-Kalender – und Vollering gewann sie alle. Jeder einzelne dieser Siege würde ausreichen, um eine ganze Karriere zu definieren, doch für Vollering waren sie lediglich der Auftakt. Sie hatte alle vier – zusammen mit weiteren großen Siegen – bereits vor Ende April errungen.

Vollering gewann 2026 zum zweiten Mal die Tour de France de Femmes. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Springen wir nun zum Anfang Juni und zum Giro d’Italia, der ersten Grand Tour im Kalender. Nur noch eine Etappe zu fahren, lag Vollering auf dem zweiten Gesamtrang, 49 Sekunden hinter der Führenden und vierfachen Giro-Siegerin Anna Van Der Breggen. Vollering hatte bereits zwei Etappen gewonnen, doch auf der letzten Etappe nach Saluzzo fast eine Minute Rückstand aufzuholen, war eine gewaltige Herausforderung.

Doch statt zu taktieren, nahm sie das Rennen selbst in die Hand. Vollering isolierte Van der Breggen, setzte sich mit einer ausgewählten Gruppe von Fahrerinnen ab und baute ihren Vorsprung anschließend weiter aus. Damit machte sie nicht nur den Gesamtsieg perfekt, sondern sicherte sich auch ihren ersten Giro-d’Italia-Titel.

Damit komplettierte Vollering das Grand-Tour-Set und fügte ihrem Titel bei der Tour de France Femmes 2023 sowie ihren beiden Vuelta-Siegen nun auch einen Giro hinzu. Allein diese Bilanz reicht aus, um Vollering als eine der erfolgreichsten Radfahrerinnen der Geschichte zu etablieren – doch damit war sie noch nicht fertig.

Die Tour de France Femmes ist das größte Radrennen der Welt. Vollering gewann das Rennen 2023 und war noch nie schlechter als Zweite geworden. Sie ging als klare Favoritin in das Rennen 2026 und startete mit einem knappen Vorsprung von acht Sekunden vor der stark aufholenden Kasia Niewiadoma in die letzte Etappe.

Die einfache Option wäre gewesen, auf der letzten Etappe rund um Nizza defensiv zu fahren, um ihren Vorsprung zu verteidigen und den Gesamtsieg im Gesamtklassement zu sichern. Doch Vollering wählt selten den einfachen Weg. Nach einem spannenden Duell mit Kasia Niewiadoma beim letzten Anstieg zum Col d’Eze setzte sich die 29-Jährige 16 km vor dem Ziel ab und fuhr im Alleingang zum Sieg – sie gewann die letzte Etappe im legendären gelben Trikot.

Vollering hat dieses Jahr mit FDJ UNITED-SUEZ riesige Erfolge gefeiert. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nach ihrem zweiten Sieg bei der Tour de France Femmes richtete sie ihren Fokus auf das Regenbogentrikot. Der Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, Laurens Ten Dam, sagte gegenüber Cycling News : „Zwei Tage nach der Tour de France bekam ich schon die erste Nachricht von ihr: ‚OK, die Arbeit ist noch nicht erledigt.‘ Ich dachte mir: ‚Alles klar, sie weiß, was zu tun ist‘“.

03 Auf der Suche nach Wiedergutmachung im Straßenrennen

Mit einer Länge von 180 km war die Strecke des Straßenrennens eine der längsten, die das Frauenfeld je bewältigen musste, und mit mehr als 2.500 Höhenmetern gab es auf dem Kurs in Montreal kein Entkommen. Der Plan des niederländischen Teams war von Anfang an klar, und sie legten ein rasantes Tempo vor, das jede gefährliche Ausreißerin daran hinderte, sich abzusetzen. Drei Runden vor Schluss erhöhte Puck Pieterse das Tempo am Hauptanstieg der Strecke und schickte Vollering auf die Reise, die sich im Kampf um den Sieg alleine absetzte.

Doch genau in diesem Moment passierte etwas, was wir die ganze Saison über noch nicht gesehen hatten. Vollering wurde eingeholt. Nachdem sie ihren Vorsprung auf etwa eine halbe Minute ausgebaut hatte, wurde sie knapp über eine Runde vor Schluss nach und nach von Niewiadoma, Elisa Longo Borghini und Juliet Berthet eingeholt.

Longo Borghini griff dann kurz vor der Ziellinie in der letzten Runde an. Anstatt in Panik zu geraten und die Last der Verfolgung allein zu tragen, behielt Vollering einen kühlen Kopf und sorgte dafür, dass Niewiadoma und Berthet bei der Arbeit halfen. In einem Moment, in dem es leicht gewesen wäre, aufzugeben, legte Vollering noch einen Zahn zu und entwickelte einen neuen Plan.

In solchen Situationen kann man ein Rennen verlieren. Bekannt als „Gruppe-zwei-Syndrom“ (wenn Fahrerinnen sich gegenseitig anschauen, wer die Arbeit übernehmen soll, und eine Alleingängerin zum Sieg davonziehen lassen), ist Zögern in einem solchen Moment mit viel Risiko verbunden. Vollering wartete ab und fuhr beim letzten Anstieg des Hauptanstiegs in einem kontrollierten Tempo, um Longo Borghini einzuholen und an der Kuppe anzugreifen – dabei nahm sie Niewiadoma mit.

Mit Vollgas zum Sieg im Straßenrennen. © Tim de Waele/Getty Images

Vollering fuhr die letzten 10 km mit einer Selbstsicherheit, die sie sich durch eine Saison voller Dominanz erarbeitet hatte. Als Niewiadoma wenige Kilometer vor dem Ziel einen letzten verzweifelten Angriff versuchte, konnte Vollering an der Polin dranbleiben und das Rennen in einen Zweier-Sprint münden lassen.

Als Longo Borghini im letzten Kilometer von hinten aufholte, geriet Vollering nicht in Panik. Sie fuhr vorne weg, behielt Niewiadoma genau im Auge und startete im richtigen Moment ihren Sprint, um sich ihren ersten Weltmeistertitel zu sichern. Es war ein Rennen, das von Teamwork, Geduld, Selbstvertrauen und purer Kraft geprägt war.

„Jetzt könnte ich fast schon in den Ruhestand gehen, aber das habe ich ganz sicher nicht vor“, sagte Vollering nach ihrem Sieg. „Ich genieße dieses Jahr. Es ist eine Freude, ein Ziel nach dem anderen, einen Traum nach dem anderen zu erreichen – mit tollen Menschen um mich herum. Es ist unglaublich.“

04 Was machte Vollering 2026 unstoppable?

In dieser Saison hat Vollering die Kopfsteinpflaster und Anstiege Belgiens dominiert, die Berge Italiens und Frankreichs bezwungen und in Kanada die Besten der Welt geschlagen. Doch diese Überlegenheit liegt nicht nur daran, dass sie mehr Kraft in den Beinen hat; sie hat in diesem Jahr eine Entschlossenheit gezeigt, die es ihr ermöglicht hat, in eine neue Dimension vorzustoßen.

Auf die Frage, wie sie so viel aus sich herausholen kann, verwies Vollering auf ihre Kolleginnen im Peloton. „Sie sind unglaubliche Konkurrentinnen. Sie sorgen dafür, dass du dein höchstes Ziel erreichst, und treiben dich an, eine bessere Fahrerin zu werden. Wir alle heben den Frauenradsport gemeinsam auf ein neues Niveau.“

Vollering hat Jahr für Jahr aufs Neue bewiesen, was in ihr steckt. Und auch wenn die Liste der großen Rennen, die sie noch gewinnen kann, immer kürzer wird, ist von nachlassender Motivation nichts zu spüren. Denn ihr Antrieb geht längst über Siege und Titel hinaus: Vollering will den Frauenradsport mitprägen und die nächste Generation von Fahrerinnen inspirieren. Mit ihrem ersten Weltmeistertitel hat sie dafür ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt.