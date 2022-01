Domenico Tedesco: Musterschüler und Menschenfänger

Hier hätten viele Taktik-Nerds gerne mal Mäuschen gespielt. Auf dem Weg zum Fußball-Lehrer-Lehrgang in Hennef bildeten Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco über viele Wochen und Monate eine Fahrgemeinschaft. Sprich: DIE Musterschüler des 62. Jahrgangs! „Es waren nicht nur Monologe im Auto, wo Julian erklärt hat, wie er über Fußball denkt. Ich habe da auch ein bisschen was verraten“, sagt Tedesco rückblickend auf die damalige Ausbildungszeit.

