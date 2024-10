FC 25: Der große Skillmoves Guide

In FC 25 sind traditionell neue Skillmoves hinzugekommen. Im folgenden Video stellen wir dir die Top 3 der neuen Spezialbewegungen vor und erklären außerdem, in welchen Situationen du sie am besten anwendest. Anknüpfend an das Video stellen wir dir drei altbewährte Basic Skillmoves vor, die zum Einstieg in die Welt der Skillmoves zu empfehlen sind. Du lernst sie schnell und sie sind sehr effektiv. Abschließend geben wir dir einen Überblick zu allen FC 25 Skillmoves.