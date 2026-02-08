Mit dem klaren Ziel, sich wieder für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, ist RB Leipzig in die Saison 2025/26 gestartet. Unter der Regie von Coach Ole Werner befinden sich die Roten Bullen auf dem richtigen Weg: Auch dank eines sich in Top-Form befindenden Christoph Baumgartner mischt RB Leipzig oben mit und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, 2026/27 wieder mit der Elite des europäischen Fußballs messen zu dürfen.
Der mit Stars wie Kapitän David Raum, Neuzugang Brajan Gruda und Antonio Nusa gespickte Kader der Leipziger begeistert aber nicht nur auf dem realen Fußballplatz. Auch virtuell in FC 26 überzeugen die Roten Bullen und sorgen für Powerfußball. Wir geben dir hier wertvolle Tipps und zeigen dir, welche Formation und Aufstellung sich am besten für das Team von Ole Werner eignen.
Info: Für die RB Leipzig Aufstellung in FC 26 haben wir nur Standardkarten berücksichtigt - keine Spezialkarten aus FC 26 Ultimate Team.
01
RB Leipzig in FC 26: Beste Formation
Bei den Roten Bullen hat sich in der Bundesliga-Saison 2025/26 das 4-3-3 offensiv bewährt. In FC 26 bietet sich für RB Leipzig eine andere Formation noch besser an: Das 4-4-2 Halten. Das liegt nicht nur daran, dass du den Kader der Leipziger damit optimal aufstellst. Das 4-4-2 Halten gehört außerdem zu den Meta-Formationen, die in FC 26 sehr beliebt sind.
02
RB Leipzig in FC 26: Beste Aufstellung
Defensive
Im Tor steht auch in FC 26 wieder Péter Gulácsi. Die ungarische Klublegende der Roten Bullen ist weiterhin ein starker Rückhalt. Beste Ratings: 87 Positioning und 84 Reflexes.
Die Viererkette führen in der Zentrale Lukas Klostermann und Castello Lukeba an. Beide sind physisch stark (jeweils 75) und haben genügend Tempo, um die gegnerischen Angreifer zu stoppen (82 und 72). Auch das Verteidigen-Rating ist bei Klostermann und Lukeba jeweils top (80 und 81). Mit dem Duo schaffst du eine sehr gute Basis für eine stabile Defensive. Rechts und links in der Abwehr stellen wir die beiden deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs und David Raum auf. Während Leipzigs Kapitän David Raum extrem schnell ist (86 Pace), kann sich das Verteidigen-Rating speziell bei Henrichs sehen lassen (78). Dribbeln kannst du mit beiden Außenverteidigern sehr gut (jeweils 79 und 78).
Vereinslegende Willi Orban findet keinen Platz in unserer Top-Formation für RB Leipzig, weil sein Tempo-Wert (57) zu niedrig ist. Die Pace gehört zu den wichtigsten Werten in FC 26 - deshalb haben wir uns in der Innenverteidigung für Klostermann und Lukeba entschieden.
Mittelfeld
Im Mittelfeld ist die Auswahl im Kader der Roten Bullen groß. Das macht die Entscheidung nicht einfach. In der defensiven Zentrale ist unsere Wahl auf das österreichische Duo Xaver Schlager und Nicolas Seiwald gefallen. Beide zeichnet aus, dass sie Allrounder sind und kaum ein Rating im Vergleich zu den anderen Werten negativ auffällt. Das einzige Rating deutlich unter 70 hat Seiwald (62 Schießen). Weil wir Seiwald aber nicht als Torjäger einsetzen, stellt sein niedriger Schusswert kein Problem dar.
Links und rechts im Mittelfeld setzen wir mit Antonio Nusa und Ridle Baku auf zwei explosive und schnelle Flügelspieler. Highlights bei den Ratings von Nusa sind definitiv 89 Pace und 81 Dribbling. Bei Baku sind es ebenfalls das Tempo und das Dribbling (jeweils 81).
Angriff
Für Tore sollen im Angriff Christoph Baumgartner und Romulo sorgen. Beide haben zahlreiche solide Werte und verkörpern den Powerfußball von RB Leipzig auch auf dem virtuellen Platz. Vor allem ist das Sturmduo dribbelstark (79 und 75) und schnell (74 und 82). "Baumi" ist in der laufenden Bundesliga-Saison einer der Erfolgsgaranten der Roten Bullen und hat auch in FC 26 das Potential, dich zu zahlreichen Siegen zu schießen.
Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps.