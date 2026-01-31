FC 26 Ultimate Team: Diese 7 PlayStyles machen den Unterschied

PlayStyles haben sich seit FC 24 in Ultimate Team etabliert. Vor allem FC Pros wie RBLZ_Umut und RBLZ_Levyfinn von RBLZ Gaming sind sich dessen Relevanz bewusst. Hier erklären wir dir das Wichtigste zu PlayStyles und zeigen dir unsere Top 7 PlayStyles in FC 26 Ultimate Team.
PlayStyles in FC 26 Ultimate Team: All you need to know
Besitzt eine Karte in FC 26 Ultimate Team einen bestimmten PlayStyle, verleiht dieser ihr besondere Fähigkeiten. Overall existieren 36 Playstyles, die in sechs Kategorien gegliedert sind:
Playstyle-Kategorie
Playstyles
Torhüter-Spiel
Beinarbeit, Deflector, Flankenfang, Große Reichweite, Herauskommen, Weiter Abwurf
Defensiv
Abdrängen, Abfangen, Antizipation, Block, Grätsche, Kopfballmacht
Passen
Einfallsreich, Entscheidender Pass, Harter Pass, Schnittstellenpass, Tiki-Taka, Weiter Pass
Ballkontrolle
First Touch, Raserei, Ruhepol, Technik, Tricks
Körperlich
Durchsetzungskraft, Kante, Langer Einwurf, Schneller Schritt, Unerbittlich
Tore
Akrobatisch, Angeschnittener Schuss, Flacher Vollspannschuss, Gamechanger, Lupfer, Powerschuss, Präziser Kopfball, Ruhender Ball
PlayStyles gibt es in Silber und Gold (PlayStyle+). Mit einem silbernen PlayStyle beherrscht der Spieler den jeweiligen Spielstil gut, mit einem goldenen (+) PlayStyle perfekt. Da es 36 verschiedene PlayStyles gibt und nicht alle davon den erhofften Effekt bringen, stellen wir dir hier sieben Top-PlayStyles vor. Diese sieben PlayStyles können für den entscheidenden Unterschied in FC 26 Ultimate Team sorgen!
PlayStyles in FC 26 Ultimate Team: Ruhender Ball (Tore)
Karten in FC 26 Ultimate Team mit dem PlayStyle Ruhender Ball beherrschen Standardsituationen besser als andere Spieler. Elfmeter, Ecken oder Freistöße werden genauer, härter und mit mehr Effet getreten. Zu den Ruhender Ball-Spezialisten gehören:
- David Beckham
- Roberto Carlos
- James Ward-Prowse
PlayStyles in FC 26 Ultimate Team: Beinarbeit (Torhüter-Spiel)
Keeper mit dem Beinarbeit PlayStyle reagieren in FC 26 Ultimate Team bei Paraden mit den Füßen schneller und mit mehr Reichweite. Vor allem Torhüter wie Iker Casillas und Gianluigi Donnarumma profitieren davon.
PlayStyles in FC 26 Ultimate Team: Abfangen (Defensiv)
Der PlayStyle Abfangen verbessert die Fähigkeit, Pässe abzufangen und Ballbesitz zu sichern. Verteidiger wie Eder Militao oder der von RB Leipzig an AFC Sunderland ausgeliehene Lutsharel Geetruida glänzen mit diesem PlayStyle, weil sie Passwege antizipieren, bevor der Ball überhaupt gespielt wird.
PlayStyles in FC 26 Ultimate Team: Gamechanger (Tore)
Der Gamechanger PlayStyle kombiniert technische Raffinesse und kreative Abschlüsse. Spieler mit diesem PlayStyle führen trickreiche und angeschnittene Schüsse präziser aus und sind perfekt für spektakuläre Treffer geeignet. Zu den besten Karten mit diesem PlayStyle zählen:
- Kylian Mbappé
- Vinicius Jr.
- Johan Cruyff
PlayStyles in FC 26 Ultimate Team: Weitere Top-Empfehlungen
Entscheidender Pass (Passen)
Dieser PlayStyle optimiert Steilpässe und Effet-Bälle durch die Abwehrreihen. Spielmacher wie Zinedine Zidane und Kevin De Bruyne haben ihn. Mit Entscheidender Pass lässt sich dein Aufbauspiel direkt in Torchancen umwandeln.
Angeschnittener Schuss (Tore)
Hiermit werden Schüssen mit Effet noch mehr Präzision und Geschwindigkeit verliehen. Besonders effektiv ist der Angeschnittene Schuss PlayStyle bei Flügelspielern wie Ronaldinho und Mohamed Salah.
Tiki-Taka (Passen)
Der PlayStyle Tiki Taka sorgt für präzises Kurzpassspiel und flüssige Ballzirkulation in engen Räumen. Perfekt für Mannschaften, die auf Ballbesitz und schnelle Kombinationen setzen - und unverzichtbar im zentralen defensiven Mittelfeld.
PlayStyles in FC 26 Ultimate Team: Fazit
Wenn du in FC 26 Ultimate Team Erfolg haben möchtest, musst du dich mit PlayStyles auseinandersetzen. Während die Spielerauswahl für dein Team früher anhand einzelner Ratings erfolgt ist, dreht sich jetzt alles um PlayStyles. PlayStyles > Ratings! Beschäftige dich mit den PlayStyles, teste sie aus und bilde dir deine eigene Meinung.
Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps.