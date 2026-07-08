EA FC Pro World Championship 2026: Alles, was du wissen musst

Es ist soweit: Die Vorbereitungen für die FC Pro World Championship 2026 laufen auf Hochtouren, und 36 der weltbesten EA FC 26-Spieler kämpfen um den Hauptpreis und den Titel als bester FC-Gamer der Welt. Viele Spieler haben einen triumphalen Weg an die Spitze der EA FC-Wettkämpfe hinter sich, wobei fast jeder Spieler einen anderen Weg zur WM zurückgelegt hat – doch das Ziel ist für alle dasselbe: der Beste zu sein.

Da in den kommenden Wochen ab dem 9. Juli alles auf dem Spiel steht, findest du hier alles, was du über die FC Pro World Championship 2026 wissen musst.

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01 Was ist die FC Pro Championship 2026?

Die FC Pro World Championship ist der Höhepunkt der EA FC Pro 26-Saison, bei der 36 der besten Spieler der Welt in Paris, Frankreich, zusammenkommen, um um den Titel und großen Hauptpreis zu kämpfen.

GuiBarros und Tekkz lieferten sich 2025 ein spannendes Viertelfinale. © Lee Aik Soon/Esports World Cup

Die FC Pro World Championship findet im Rahmen der E-Sport-Championship 2026 statt und ist der ultimative Preis für FC Pro-Spieler, bei dem Gewinner aus verschiedenen globalen Ligen auf der ganzen Welt gegeneinander antreten werden. Auch Profis haben sich über das FC Pro Open qualifiziert, und Spieler werden sich über die Play-In-Phase ihren Weg bahnen, um möglicherweise für Überraschungen zu sorgen – rechnet damit, dass Wildcards und lokale Helden in letzter Minute hier für Aufsehen sorgen werden.

Mit einem Preisgeld von 1,5 Millionen Dollar, der FC Pro-Trophäe und EWC-Clubpunkten gibt es bei EA FCs größtem Event des Jahres jede Menge zu gewinnen.

02 Wo und wann findet die FC Pro-Weltmeisterschaft statt?

Für die verschiedenen Phasen gibt es mehrere Termine zu beachten, aber alle Veranstaltungen der FC Pro 26 World Championship finden in der Paris Expo Porte de Versailles in Paris, Frankreich, statt.

Die "Last Chance"-Qualifikation für das Play-In-Event findet vom 9. bis zum 11. Juli statt, wobei 1.024 Spieler um eine letzte Chance auf einen Platz kämpfen.

Die Play-In-Phase der FC Pro Championship findet am 12. Juli statt, bei der 60 Spieler gegeneinander antreten, bis nur noch die letzten 10 übrig sind.

Die FC Pro Championship 2026 findet dann vom 22. bis zum 26. Juli statt, wobei 36 Spieler um den Hauptpreis kämpfen. Das Finale ist in zwei Phasen unterteilt:

Die Gruppenphase, in der jeder Spieler sechs Spiele gegen sechs verschiedene Gegner bestreitet.

Die besten 24 ziehen dann in die K.o.-Runde ein.

Die besten acht ziehen direkt in Runde 2 ein

Die restlichen 16 ziehen in Runde 1 ein

03 Was passierte bei der FC Pro Championship 2025?

Nach einer langen Saison fand die FC Pro-Saison 2025 ihren Höhepunkt bei der FC Pro 25 Championship, die im Rahmen der Esports Championship in Riad, Saudi-Arabien, stattfand. In einer epischen Reihe von Matches während des gesamten Turniers kämpfte sich Manuel "ManuBachoore" Bachoore von der Play-In-Runde bis zum Sieg über Brice "Brice" Masson von Team Vitality vor und holte den Pokal für Team Liquid. Der Niederländer Levi de Weerd belegte für Team Liquid den dritten Platz, während Guilherme "GuiBarros" Barros von RBLZ Gaming auf dem vierten Platz landete.

04 Auf wen man bei der FC Pro Championship 2026 achten sollte

Beim diesjährigen Turnier sind bekannte Gesichter und Top-Anwärter am Start, was ein spannendes Turnier garantiert, bei dem es zweifellos dominante Auftritte und knappe Matches geben wird. Rechnet auch mit Newcomern und überraschenden Überraschungssiegen, vor allem angesichts der Aussicht, dass ein Teilnehmer aus der Last-Chance-Qualifikation auftaucht und das Esport-Universum überrascht. Hier sind einige der Top-Spieler, die ihr im Auge behalten solltet.

ManuBachoore

ManuBachoore will seinen Titel verteidigen. © Brandon Dowling/Esports World Cup

Der amtierende Weltmeister Manuel "ManuBachoore" Bachoore ist zurück, um seinen Titel zu verteidigen. Nach einem spannenden Weg an die Spitze des Turniers im letzten Jahr will er seinen Erfolg wiederholen und zeigen, dass er immer noch der Beste der Welt ist. Mit einem Platz zwischen dem 5. und 8. beim FC Pro 26 Open sicherte sich ManuBachoore seinen Startplatz bei der diesjährigen Championship – und als amtierender Champion wird er sicherlich im Visier aller stehen. Kann der ehemalige eWorld-Cup-Sieger von 2023 seinen Titel von 2025 verteidigen und zum zweiten Mal in Folge gewinnen? Bleibt dran, um zu sehen, wie weit er es schaffen kann.

Alihan

Der Bulgare Alihan "Alihan" Hadzhi will bei der diesjährigen Championship für Furore sorgen. Er qualifizierte sich, nachdem er in der Virtual-Bundesliga-Saison für Aufsehen gesorgt hatte, und will bei seinem ersten Kampf um den Pokal weit kommen. Der Star von RBLZ Gaming blieb in seiner Gruppe der Virtual Bundesliga ungeschlagen und und erzielte auf seinem Weg ins Finale jede Menge Tore – darunter einen 11:3-Kantersieg gegen den Schweizer Gianluca „gianluca_m17“ Mautone –, bevor er in einem torreichen 9:7-Spiel gegen Nassim "Nassada" Dahman knapp scheiterte.

Alihan qualifizierte sich außerdem für die eChampions League und schaffte es bis ins Halbfinale – wobei er seinen Rivalen aus der Virtual Bundesliga, Nassada, im Viertelfinale aus dem Rennen warf –, bevor er schließlich den 3. bis 4. Platz belegte. Mit gerade mal 17 Jahren hat der junge Star eine glänzende Zukunft vor sich und wird versuchen, den Pokal noch vor seinem Geburtstag im August in die Höhe zu stemmen.

Vejrgang

Anders Vejrgang ist einer der weltbesten EA FC-Spieler. © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Der ehemalige FC Pro-Weltmeister von 2024, Anders Vejrgang, gehört zu den besten Profis der Welt und will sich den Titel in FC Pro erneut sichern. Der Sieger des FC Pro 26 Open verteidigte seinen Titel zum zweiten Mal in Folge und sicherte sich damit einen Platz bei der WM, nachdem er im Finale seinen Rivalen Emre "EmreYilmaz" Yilmaz besiegte und im Viertelfinale den amtierenden Weltmeister ManuBachoore ausschaltete.

Und obwohl der dänische Spieler den Pokal von 2024 mit nach Hause nahm und als Favorit für die Titelverteidigung bei der WM 2025 gehandelt wurde, schied er frühzeitig auf den Plätzen 17 bis 24 aus. In diesem Jahr scheint er jedoch wieder in Topform zu sein, und nachdem er die eSerie A 2026 und die eChampions League dominiert hat, wird er mit zusätzlichem Elan daran gehen, das diesjährige Turnier in Paris zu gewinnen.

Msdossary

Msdossary ist ein Veteran der EA-FC-Szene. © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Der saudische FC-Pro-Star Mossad "Msdossary" Aldossary ist ein Veteran der EA-FC-Szene und selbst ehemaliger Weltmeister, der den eWorld Cup 2018 mit nach Hause nahm – und er ist immer noch hungrig auf Erfolg. Der 26-Jährige ist seit fast einem Jahrzehnt im Wettkampf und beeindruckt nach wie vor mit seinen überragenden Skills.

Der Spieler von Team Falcons sorgte in seiner nationalen Liga für Aufsehen und schaffte es so zur diesjährigen Championship, wo er im großen Finale der eSPL gegen Ahmad "AbuMakkah" Mujahid antrat. Und obwohl er die Tabelle neu aufstellte und zweimal unentschieden spielte, landete Msdossary leider auf dem zweiten Platz – sicherte sich aber seinen Platz bei der Championship und wird nun versuchen, seinen Verein und sein Land auf der Weltbühne zu vertreten.

Levi de Weerd

Levi de Weerd ist bereit für das große Finale. © Jianhua Chen/Esports World Cup

Der 22-jährige niederländische FC-Pro-Spieler Levi de Weerd ist bereit für Paris. Nachdem er beim letztjährigen Turnier den dritten Platz belegt hatte, will er bei der WM 2026 bis ganz nach oben kommen. Sein Weg nach Paris begann mit seinem 3.-4.-Platz beim diesjährigen FC Pro Open, wo er sich als Gruppensieger für das Halbfinale qualifizierte, bevor er in einem knappen 6:5-Kampf gegen Vejrgang unterlag – aber es ist klar, dass er das Zeug dazu hat, weit zu kommen.

Nachdem er im Finale der Playoffs der eCoupe de France 2026 hinter dem Franzosen Brice Zweiter wurde, ist er fest entschlossen, sich wieder aufzurappeln und zu beweisen, dass er auf die Weltbühne gehört.

RedLac

Der 23-jährige britische Profi Alfie "RedLac" Calder setzt große Hoffnungen in seinen WM-Auftritt. Nachdem er in diesem Jahr mit dem Toronto FC den eMLS Cup gewonnen hat, sicherte er sich seinen Startplatz in Paris und will sich nun vor den Augen der ganzen Welt einen Namen machen. Der eMLS-Pokal ist der erste große Sieg des RBLZ Gaming-Stars als professioneller EA FC-Spieler, der seine Karriere in der Saison 2021 begann. Da er bei der Championship gegen eine ganz neue Klasse von Spielern antreten muss, wird er es mit einigen der besten Spieler des Spiels zu tun bekommen – aber er ist ein aufstrebender Star, den man im Auge behalten sollte.