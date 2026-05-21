FC 26 Formationen: Das perfekte Setup für das 4-3-2-1

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Wir stellen dir im Laufe der Saison einige FC 26 Formationen vor und erklären, worauf es bei den Aufstellungen ankommt, um sie bestmöglich zu nutzen. Die richtige Auswahl der Formation und die Fähigkeit, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, ist wichtig, um in FC 26 langfristig Erfolg zu haben und enge Matches zu gewinnen.
In diesem FC 26 Formationsguide stellen wir dir das 4-2-3-1 vor und geben Tipps, wie du diese Formation optimal anwendest. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Rollen einzelner Spieler - hier findest du alles, was du für das perfekte Setup deines 4-2-3-1 in FC 26 brauchst!
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FC 26 Formationen: So spielst du am besten im 4-3-2-1
In diesem Video zeigen wir dir die besten Einstellungen für das 4-3-2-1 in FC 26. So perfektionierst du diese Formation und holst das Maximum heraus.
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Warum das 4-3-2-1 eine Top-Formation in FC 26 ist
Du liebst offensive Power und schnelle Konter? Dann könnte das 4-3--2-1 deine neue Go to-Formation werden! Mit drei zentralen Mittelfeldspielern hast du eine enorme Schlagkraft nach vorne.
Aber: Defensiv ist das 4-3-2-1 nicht die stabilste Formation, da sie sehr eng ausgerichtet ist. Hab also eine alternative Formation als Back-up, um individuell im Spiel reagieren zu können - zum Beispiel, wenn du auf einen extrem offensivstarken Gegner triffst.