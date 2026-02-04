FC 26: Das ist die Meta im Game

Neues Spiel, neue Meta? In EA FC ist das in der Regel so. Das heißt: FC 26 ist nicht gleich FC 25. Mit dem Wechsel zum neuen Spiel hat sich erneut einiges geändert. Neue Spielmechaniken sorgen dafür, dass andere Dinge zum Erfolg führen als noch im Vorjahr. “Du musst dich vom Gedanken verabschieden, Jahr für Jahr die gleiche Spielidee umzusetzen”, sagt FC Pro RBLZ_Umut von RBLZ Gaming: “Nur wenn du dein Spiel dem aktuellen FC anpasst, hast du die Chance, erfolgreich zu sein.” Wir geben dir hier Tipps zur FC 26 Meta, mit denen du ein Spiel auf das nächste Level hebst.
01
FC 26 Meta: Dribbling
Worauf kommt es beim Dribbling in FC 26 an? Der aktuelle Deutsche Meister RBLZ_Levyfinn erklärt es dir und gibt wichtige Tipps:
Vernachlässige die Sprint-Taste und dribble mit R1/RB
Besonders wenn du auf auf engem Raum dribbelst, solltest du die Sprint-Taste loslassen. Du hast so mehr Kontrolle und kannst den Ball enger am Fuß führen. Für deinen Gegner ist es dann schwerer, dich vom Ball zu trennen. Weil sich das Dribbling in FC 26 ohnehin schneller anfühlt als in FC 25, ist die Sprint-Taste für schnelle Bewegungen im Dribbling gar nicht notwendig.
Nutze mehr das R1/RB-Dribbling. Es ist schnell und du führst den Ball dabei sehr eng am Fuß., Vor allem lohnt es sich, wenn dein angewählter Spieler bzw. deine angewählte Spielerin den entsprechenden PlayStyle dafür hat. Wie zum Beispiel Aitana Bonmati vom FC Barcelona, die mit einem extrem engen Dribbling begeistert und sehr schnell ist.
Profitiere von Sprintboost und PlayStyles
Auch der Sprintboost bereichert dein Spiel. Um ihn zu aktivieren, hältst du R1/RB beim Dribbling, lässt dann während der engen Ballberührungen am Fuß R1/RB los und drückst direkt die Sprinttaste. Mit diesem explosiven Sprint rennst du deinem Gegner bestenfalls davon. Für enges Dribbling und den Sprintboost gibt es in FC 26 Ultimate Team PlayStyles. Verfügen deine Spieler über die entsprechenden PlayStyles (der PlayStyle “Quick Step” führt zu einem besseren Sprintboost), führen sie die Dribbling-Varianten besser aus. Diese PlayStyles können in FC 26 Ultimate Team ein Gamechanger sein.
Lerne mehrere Dribbling-Mechaniken
Für ein erfolgreiches Dribbling in FC 26 ist es wichtig, dass du nicht bloß eine Mechanik drauf hast. Lerne am besten alle Dribblings, um auf jegliche Situation bestmöglich zu reagieren. Verschiedene Spielsituationen erfordern andere Skills - auch beim Dribbling. Manchmal wird das R1-Dribbling die beste Wahl sein. In einer anderen Situation wird es von Vorteil sein, den Sprintboost zu nutzen. Auch das Left Stick Dribbling ist in FC 26 wieder besser, nachdem es in FC 25 nicht zu empfehlen war.
Dribbling in FC 26
02
FC 26 Meta: Angriff
Jede Saison in FC geht es auch um die Beantwortung der Frage: Was ist die Meta im Angriff - also der effizienteste Weg, um Tore zu schießen? RBLZ_Umut hat hier die Antwort für dich parat:
Spiele mit Tempo und First Time Dreieckspässen
Der FC-Weltmeister von 2022 sagt, dass dich in FC 26 schnelle Konter mit Dreieckspässen zum Erfolg führen. Sie sind OP, vor allem First Time. Darum spielen auch viele Pros in Ultimate Team mit Karten vorne, die die PlayStyles Tika Taka und Incisive Pass haben. Diese eignen sich perfekt für First Time Dreieckspässe und generell für schnelle Kombinationen und Abschlüsse.
Ein zu langsamer Spielstil ist kontraproduktiv. Während es in FC 25 noch sinnvoll war, beim Spiel im Angriff zwischendurch das Tempo herauszunehmen, solltest du das in FC 26 vermeiden. Dein Team steht sonst zu sehr hinten drin und bewegt sich nur schleppend nach vorne. So wird es schwer, in FC 26 Tore zu schießen.
Lerne diese Mechaniken im Angriff
Insgesamt gibt es im Angriff mehr Lernpotential als in der Verteidigung. Der Grund dafür ist einfach: Es gibt viele Mechaniken, die du üben kannst, während die Verteidigung instinktiver funktioniert. Anspruchsvolle Mechaniken im FC 26 Angriff sind zum Beispiel:
- Das parallele Schicken mehrerer Spieler mit L1/LB, um deinen Gegner zu irritieren. So muss er verschiedene Spieler und Wege verteidigen. Das begünstigt Lücken in der Abwehr. Hier gilt es auch zu lernen, in welchen Momenten du welche Spieler schickst und anspielst - also ein gutes Timing für Dreieckspässe zu entwickeln.
- Das Heranholen deiner Spieler mit R1/RB. Mit der richtigen Nutzung gewinnst du mehr Optionen für ein erfolgreiches Konterspiel.
03
FC 26 Meta: Skillmoves
Der gebürtige Texaner RBLZ_GuiBarros ist ebenfalls einer der besten FC Pros der Welt. Er betont, dass Skillmoves in FC 26 immer noch einen hohen Stellenwert besitzen und es daher wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn du sie nicht in dein Game integrierst, hast du einen Nachteil. RBLZ_GuiBarros empfiehlt dir folgende drei FC 26 Skillmoves:
Es gibt auch einige FC 26 Skillmoves, die nicht so gut sind, wie ein großer Teil der Community denkt. Dazu gehören laut RBLZ_GuiBarros unter anderem diese beiden Moves:
Overrated FC 26 Skillmove
Skill-Sterne
Ausführung
Elastico
5
Rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen
Reverse Elastico
5
Rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen
Beide Elastico-Varianten sind überbewertet und zu vernachlässigen. Sie werden zwar oft genutzt, aber viele andere Moves - wie die drei genannten - eignen sich besser, um dein Spiel zu verbessern.
04
FC 26 Meta: Fazit
Abschließend zitieren wir noch einmal RBLZ_Umut: “Du musst dich vom Gedanken verabschieden, Jahr für Jahr die gleiche Spielidee umzusetzen.” Das ist nicht einfach. Aber es ist wichtig, um in FC 26 mit der Konkurrenz mitzuhalten - oder sich sogar von ihr abzusetzen. Beherzige die Tipps der FC Pros von RBLZ Gaming, verbessere dein Spiel und hole dir mehr Siege als je zuvor.
Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps.