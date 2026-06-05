FC 26 Formationen: Das perfekte Setup für das 4-3-3 offensiv

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Wir stellen dir im Laufe der Saison einige FC 26 Formationen vor und erklären, worauf es bei den Aufstellungen ankommt, um sie bestmöglich zu nutzen. Die richtige Auswahl der Formation und die Fähigkeit, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, ist wichtig, um in FC 26 langfristig Erfolg zu haben und enge Matches zu gewinnen.
In diesem FC 26 Formationsguide stellen wir dir das 4-3-3 offensiv vor und geben Tipps, wie du diese Formation optimal anwendest. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Rollen einzelner Spieler - hier findest du alles, was du für das perfekte Setup deines 4-3-3 offensiv in FC 26 brauchst!
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FC 26 Formationen: So spielst du am besten im 4-3-3 offensiv
In diesem Video zeigen wir dir die besten Einstellungen für das 4-3-3 offensiv in FC 26. So perfektionierst du diese Formation und holst das Maximum heraus.
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Warum das 4-3-3 offensiv eine Top-Formation in FC 26 ist
Das 4-3-3 in der offensiven Variante ist eine der ausgewogensten Formationen in FC 26 und deshalb sehr beliebt. Ein Grund dafür: Durch den offensiven Mittelfeldspieler hast du eine natürliche Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff.
Diese Verbindung, die bei flacheren Formationen häufig fehlt, kann in deinem Angriffsspiel zu einem Gamechanger werden. In vielen Situtationen wirst du feststellen, dass der offensive Mittelfeldspieler eine wichtige Komponente und Anspielstation ist.