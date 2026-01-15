F1-Startnummer: Deshalb wählte Max Verstappen die Nummer 3 für 2026

Seit 2022, dem Jahr nach seinem ersten Formel-1-Weltmeistertitel, hat Max Verstappen die 1 als Fahrernummer. Jede Saison ist das Auto mit der Nummer 1 für den Champion der vorherigen Saison reserviert. Lando Norris hat sich entschieden, das Auto mit der Nummer 1 für die Saison 2026 zu übernehmen, so dass Verstappen gezwungen ist, neu zu wählen.

Ein Blick zurück auf die Nummer 33... © Red Bull Content Pool

Seine Wahl ist keine spontane Entscheidung. Verstappen hat schon seit langem eine Nummer im Kopf. Vor der Enthüllung der neuen Autos der einzelnen Teams in den nächsten Tagen - alle anderen Fahrerwechsel findest du unten - hat Verstappen genau erklärt, warum er sich für die neue Nummer entschieden hat.

Vor seinem ersten WM-Sieg trug er die Nummer 33, aber in der Saison 2026 wird er auf die Nummer 3 wechseln. Die Drei hat für Verstappen eine besondere Bedeutung, aber er blieb bei der 33, weil die 3 zu diesem Zeitpunkt bereits in Gebrauch war.

Meine Lieblingszahl war schon immer die 3, abgesehen von der Nummer 1. Max Verstappen

In einem Interview mit Viaplay über seine neue Nummer, das auf Formula1.com veröffentlicht wurde, hielt er fest: "Es wird nicht die Nummer 33 sein. Meine Lieblingsnummer war schon immer die 3, abgesehen von der Nummer 1. Wir können jetzt tauschen, also wird es die Nummer 3 sein. Die Nummer 33 war immer in Ordnung, aber ich mag eine 3 einfach lieber als zwei. Ich habe immer gesagt, dass sie für doppeltes Glück steht, aber ich habe mein Glück schon in der Formel 1 gehabt."

Die Nummer 3 hat bei Red Bull eine gewisse Geschichte. Es war die Nummer, die Daniel Riccardo trug. Im Laufe der Jahre ist sie zum Synonym für den australischen Fahrer geworden. Verstappens Wahl der Startnummer bedeutet also mehr. Er musste sich vergewissern, dass Riccardo mit der Entscheidung einverstanden war.

Die ehemaligen Teamkollegen blicken auf eine lange Geschichte zurück... © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen bat Ricciardo persönlich um die Erlaubnis, die Nummer zu benutzen. Wie erwartet, stimmte er zu. Die Regeln besagen, dass eine Nummer erst dann frei ist, wenn sie in zwei aufeinanderfolgenden Saisons nicht verwendet wurde. Seit Ricciardos letztem Rennen ist das noch nicht so lange her, also musste Verstappen die Erlaubnis zur Nutzung der Nummer beantragen und diese dann von der FIA bestätigen lassen.

Verstappen hatte zuvor gescherzt, dass er gerne die Nummer 69 benutzen würde, aber sein Vater hatte ihm das ausgeredet.

Gemeinsame Geschichte mit Riccardo

Riccardo und Verstappen haben nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander, da sie sich während ihrer gemeinsamen Rennsportzeit gut verstanden haben, was zwangsläufig dazu beigetragen hat, dass sich die beiden auf die Nummer 3 geeinigt haben.

Im Gespräch mit Sky Sports sagte Verstappen gegen Ende von Riccardos Zeit bei den Racing Bulls: "Daniel und ich kennen uns natürlich schon sehr lange. Wir hatten schon immer ein tolles Verhältnis, eine tolle Freundschaft und viel Respekt füreinander, er ist einfach ein toller Typ. Wir kommen gut miteinander aus, es macht einfach Klick. In unserem Verhältnis zueinander gibt es nichts Falsches; wir verstehen uns einfach und sind locker. So sind wir nun mal. Er wird sicher als sehr schneller Fahrer in Erinnerung bleiben, ich denke, das weiß jeder, aber auch als toller Typ im Fahrerlager."

Daniel Ricciardo und Max Verstappen im Jahr 2018 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Und Riccardo hat sich nicht gescheut, seinen Respekt für Verstappen zu bekunden. Ende 2024 sprach er über den Aufstieg des Niederländers und meinte: "Er agiert mit so viel Ruhe, Gelassenheit und Selbstvertrauen -- das ist das Beeindruckendste, was er jetzt macht." Dieser gemeinsame Erfolg und Respekt sind der Grund, warum sie so erfolgreiche Teamkollegen waren und eine Schlüsselrolle in der Karriere ihres jeweiligen Partners gespielt haben. Auch für Riccardo ist Verstappen mehr als nur ein Rennfahrer. Im selben Interview sagte er, dass er "die menschliche Seite hinter dem Wettbewerb" sehen konnte, die nicht immer so offen liegt.

Seit die Fahrer in der Saison 2014 erstmals ihre eigene Startnummer wählen durften, ist Verstappen erst der zweite Fahrer, der die Nummer 3 trägt. Bis 1996 wurden die Fahrernummern nach dem Stand der Konstrukteursmeisterschaft in der vorangegangenen Saison bestimmt. Davor wurden die Nummern entweder für lange Zeiträume an die Teams vergeben oder von den Organisatoren der jeweiligen Veranstaltung festgelegt. Er ist also erst der zweite Fahrer, der die Nummer 3 sein Eigen nennt.

Saison 2026: Wann und wie du zuschauen kannst

Bevor die Action beginnt, wird jedes Team seine neuen Autos in speziellen Events enthüllen. Die Enthüllungssequenz wird von Red Bull am Donnerstag, den 15. Januar, im Zuge einer Veranstaltung an der Seite von Ford eingeleitet.

Das Event findet in der Michigan Central Station statt, die im Jahr 2024 umgestaltet wurde. Du kannst die Enthüllung auf Red Bull TV verfolgen .

Die Vorsaisontests beginnen dann am 26. Januar auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Es ist die erste von drei Test-Sessions, wobei die erste nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Sie dauert fünf Tage.

Die Zeit drängt vor dem ersten Großen Preis von Australien... © Getty Images / Red Bull Content Pool

Da sich das Reglement für die Saison 2026 geändert hat, werden wir wahrscheinlich ganz andere Autos sehen, wenn sie vorgestellt werden. Deshalb werden die Tests wichtiger sein als in den letzten Jahren, damit sich Fahrer und Teams an ihre neuen Autos gewöhnen können.

Sobald die Tests abgeschlossen sind, bereiten sich die Teams auf den ersten Grand Prix der Saison vor, der am 8. März in Melbourne, Australien, stattfindet.

Alle Fahrernummern für 2026

Alle Fahrernummern für die Saison 2026 sind bestätigt worden. Die vollständige Liste liest sich, wie folgt:

Max Verstappen - 3

Isack Hadjar - 6

Oscar Piastri - 81

Lando Norris - 1

Pierre Gasly - 10

Franco Colapinto - 43

Fernando Alonso - 14

Lance Stroll - 18

Gabriel Bortoleto - 5

Nico Hulkenberg - 27

Sergio Perez - 11

Valtteri Bottas - 77

Charles Leclerc - 16

Lewis Hamilton - 44

Oliver Bärenmann - 87

Esteban Ocon - 31

George Russell - 63

Andrea Kimi Antonelli - 12

Liam Lawson - 30

Arvid Lindblad - 41

Alex Albon - 23

Carlos Sainz - 55

Keiner der anderen Fahrer, die aus der letzten Saison zurückkehren, hat seine Nummer geändert. Einige kehren jedoch in den Sport zurück, und ein weiterer gibt sein Debüt.

Verstappen und Pérez teilen sich 2024 zum vierten Mal das Podium. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Valteri Bottas hat lange Zeit die 77 benutzt und setzt auch jetzt wieder auf diese Nummer, nachdem er sie in den letzten Jahren in einen Großteil seines Brandings integriert hat. Auch Sergio Perez hat sich für die gewohnte Nummer 11 entschieden, die er schon immer als Hommage an Ivan Zamorano, seinen Lieblingsfußballer, getragen hat.

Arvid Lindblad schließlich, der einzige Neuling in diesem Jahr, wird mit der Nummer 41 antreten. Er hat sie aus zwei Gründen gewählt. Erstens ist die 41 optisch am ehesten mit seinen Initialen AL vergleichbar. Außerdem wurde die 41 noch nie in der Formel 1 verwendet, so dass es eine einzigartige Nummer für Lindblad sein wird. Er hofft, dass sie in den nächsten Jahren zum Synonym für ihn wird.

Als eine der wenigen Änderungen in der Saison 2026 wird Max Verstappen alles tun, um das umgebaute Nummer-1-Auto für die Saison 2027 zu übernehmen.