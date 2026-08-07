Tour de France Femmes 2026: Das sind die Athletinnen von FDJ UNITED-SUEZ

Die Tour de France Femmes avec Zwift 2026 versammelt die größten Namen des Radsports, die sich auf neun anspruchsvollen Etappen um einen der legendärsten und prestigeträchtigsten Preise des Sports batteln: das Gelbe Trikot.

FDJ UNITED-SUEZ gehört erneut zu den Teams, auf die man achten sollte – mit einem Kader aus Weltklasse-Athletinnen, bewährten Helferinnen und jungen Nachwuchstalenten. Wir liefern dir die vollständige Mannschaftsaufstellung für die Tour de France Femmes 2026 mit Details zu den sieben Fahrerinnen, die ausgewählt wurden, um das französische Team zu vertreten, und klären, was sie jeweils ins Rennen einbringen könnten.

01 Demi Vollering – Die Teamkapitänin

Demi Vollering hat alle Grand Tours gewonnen © Anouk Flesch/Red Bull Content Pool

Vollständiger Name: Adriana Geertruida Vollering

Geburtsdatum: 15. November 1996

Nationalität: Niederländerin

Rolle bei der Tour de France Femmes: Teamleiterin / Anwärterin auf den Gesamtsieg

Fährt seit 2025 für FDJ UNITED-SUEZ

Höhepunkte 2026: 1. Platz in der Gesamtwertung des Giro d’Italia + 2 Etappensiege, 1. Platz bei Lüttich–Bastogne–Lüttich der Frauen, 1. Platz bei La Flèche Wallonne der Frauen, 1. Platz bei der Flandern-Rundfahrt, 1. Platz beim Omloop Nieuwsblad

Teilnahmen an der Tour de France Femmes: 5

Bestes Ergebnis: 1. in der Gesamtwertung (2023)

Wer ist Demi Vollering?

Demi Vollering ist eine der besten Allround-Radfahrerinnen der Welt. Mit zahlreichen Siegen bei Klassikern und Grand Tours war Vollerings Gesamtsieg bei der „Tour de France Femmes avec Zwift“ 2023 – wo sie sich den Titel mit einem legendären Sololauf im Nebel des mythischen Col du Tourmalet sicherte – wahrlich ein Ereignis für die Geschichtsbücher. Neben diesem Titel belegte Vollering bei jeder anderen Ausgabe des Rennens mindestens den zweiten Platz – eine wahrhaft bemerkenswerte Bilanz, die ihre Beständigkeit und Qualität als Fahrerin unterstreicht.

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Im Jahr 2024 verpasste Vollering einen weiteren Sieg bei der „Tour de France Femmes avec Zwift“ nur knapp – sie kam nur vier Sekunden hinter der späteren Gewinnerin Kasia Niewiadoma ins Ziel. Das führte zu erhöhtem Druck vor der Ausgabe 2025 des Rennens, bei der sie ebenfalls hinter Pauline Ferrand-Prevot Zweite wurde. Vollering hielt gegenüber TNT Sports fest: „Letztes Jahr bin ich jeden Morgen aufgewacht und dachte: ‚Scheiße, schon wieder ein Morgen näher an der Tour.' Dieses Mal bin ich jeden Morgen aufgewacht und war super motiviert und aufgeregt.“

Im Jahr 2026 hat sich Vollering mit Siegen in Flandern, den Ardennen und beim Giro d’Italia bereits als eine der ganz Großen aller Zeiten etabliert. Nach einer perfekten Vorbereitungsphase fühlt sich Vollering motiviert, behält einen kühlen Kopf und kann auf das gesamte FDJ UNITED-SUEZ-Team zählen, das sich ganz auf ihre Ambitionen in der Gesamtwertung ausgerichtet hat – mit einem klaren Ziel: dem Gesamtsieg.

Ergebnisse der Tour de France Femmes avec Zwift 2026

5. Etappe: 1.

Vollering gewann die 5. Etappe der Tour de France Femmes avec Zwift 2026 in einem knappen Sprint dreier Fahrerinnen vor der aktuellen Trägerin des Gelben Trikots, Marlen Reusser, und Kasia Niewiadoma-Phinney.

02 Juliette Berthet – Die Leutnantin

Juliette Berthet zählt durchweg zu den Besten der Welt © Anouk Flesch/Red Bull Content Pool

Vollständiger Name: Juliette Berthet (geb. Labous)

Geburtsdatum: 4. November 1998

Nationalität: Französin

Rolle bei der Tour de France Femmes: Domestique / Bergunterstützerin

Fährt seit 2025 für FDJ UNITED-SUEZ

Höhepunkte 2026: 5. Platz in der Gesamtwertung der Vuelta España Femenina, 8. Platz in der Gesamtwertung der Tour de Suisse Women, 9. Platz bei Lüttich–Bastogne–Lüttich der Frauen

Teilnahmen an der Tour de France Femmes: 5

Bestes Ergebnis: 4. Platz (2022)

Wer ist Juliette Berthet?

Juliette Berthet ist eine Ikone des französischen Radsports. Seit der Gründung der Tour de France Femmes avec Zwift im Jahr 2022 hat sie an jeder Ausgabe teilgenommen und ist im Gesamtklassement noch nie außerhalb der Top 10 gelandet. Mit einer solchen Erfolgsbilanz steht sie an der Seite von Demi Vollering als eine ihrer vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Helferinnen – sie legt auch tief in den Bergetappen ein hohes Tempo vor, um die Konkurrenz zu zermürben und Vollerings Angriffe vorzubereiten.

Berthets persönliche Ambitionen hat sie zurückgestellt, um Vollering bei ihrem Kampf um das Gelbe Trikot voll und ganz zu unterstützen. Gegenüber „Femmes du Tour“ sagte sie: „Wenn man sich meine Ergebnisse ansieht, habe ich meine besten Leistungen immer dann gezeigt, wenn ich mit Demi gefahren bin. Ich möchte natürlich auch dann Bestleistungen zeigen, wenn sie nicht dabei ist, aber Tatsache ist, dass sie mich auf ein neues Level bringt, und ich glaube, darauf werden wir in Zukunft noch weiter aufbauen.“

03 Célia Gery – Der Durchbruchstar

Célia Gery ist zweifache Junioren-Welt- und Europameisterin © Anouk Flesch/Red Bull Content Pool

Vollständiger Name: Célia Gery

Geburtsdatum: 4. Januar 2006

Nationalität: Französin

Rolle bei der Tour de France Femmes: Angreiferin / Ausreißerin / Helferin

Fährt seit 2025 für FDJ UNITED-SUEZ

Höhepunkte 2026: 1. Platz bei der 7. Etappe des Giro d’Italia, 1. Platz bei De Brabantse Pijl, 1. Platz bei den französischen Straßenmeisterschaften

Teilnahme an der Tour de France Femmes: Debüt

Bestes Ergebnis: k. A.

Wer ist Célia Gery?

Célia Gery – die U23-Weltmeisterin im Straßenrennen von 2025 – hat in den letzten 12 Monaten einen spektakulären Durchbruch geschafft und gibt mit gerade einmal 20 Jahren ihr Debüt bei der Tour de France Femmes – als zweitjüngste Fahrerin im Rennen.

Als echte Puncheurin ist Gery genau die Art von Fahrerin, die fast jede Etappe richtig beleben kann – und sie wird ihre Offensivqualitäten nutzen, um Chancen zu ergreifen, sobald sie sich bieten, und gleichzeitig Vollerings Ambitionen in der Gesamtwertung unterstützen.

An der Startlinie der 1. Etappe meinte Gery gegenüber der Presse : „Es ist eine Ehre, [das Trikot der französischen Meisterin] an der Startlinie zu tragen. Das Hauptziel ist es, gemeinsam mit Demi Vollering zu gewinnen und sie auf jeder Etappe so gut wie möglich zu unterstützen. Aber wenn sich Chancen bieten, werde ich sie ergreifen.“

04 Franziska Koch – Der Motor

Franziska Koch glänzt in rasanten Rennen und auf anspruchsvollem Gelände © Anouk Flesch/Red Bull Content Pool

Vollständiger Name: Franziska Koch

Geburtsdatum: 13. Juli 2000

Nationalität: Deutsch

Rolle bei der Tour de France Femmes: Rouleur / Domestique

Fährt seit 2026 für FDJ UNITED-SUEZ

Höhepunkte 2026: Paris-Roubaix Femmes 1. Platz, Deutsche Straßenrad-Meisterschaften 1. Platz, Deutsche Zeitfahr-Meisterschaften 1. Platz

Teilnahmen an der Tour de France Femmes: 3

Bestes Ergebnis: 38. Platz (2025)

Wer ist Franziska Koch?

Bei der Tour de France ist Franziska Koch eine wichtige Helferin für das Team – sie gibt auf flachen Strecken das Tempo vor und kontrolliert Ausreißversuche. Das Hauptfeld wird in höchster Alarmbereitschaft sein, sollte Koch selbst in einen Angriff gehen – ihre Kraft und Ausdauer als Fahrerin sind längst kein Geheimnis mehr.

Kochs erste Saison im Team hätte nicht besser beginnen können: Im legendären Velodrom von Roubaix setzte sie sich im Frühjahr gegen das Visma Lease-a-Bike-Duo Pauline Ferrand-Prévot und Marianne Vos durch und gewann Paris-Roubaix Femmes.

Die Vorjahressiegerin von Paris-Roubaix und der Tour de France Femmes, Pauline Ferrand-Prévot, erzählte Cycling Weekly , wie stark Koch ist, nachdem sie in Roubaix hinter ihr Dritte geworden war: „Sie ist so eine starke Fahrerin. Wenn man sieht, was sie in Flandern für Demi geleistet hat – sie hat auf dem Kopfsteinpflaster so viel an der Spitze gezogen. Sie ist ein Monster, sie ist wirklich, wirklich stark.“

Ein solches Lob von einer legendären Fahrerin wie Ferrand-Prévot – die bei den Buchmachern als Favoritin für die „Tour de France Femmes“ 2026 gilt – zeigt, wie gut Koch ist und welche Stärke sie ins Team bringt.

05 Amber Kraak – Die „Leichtgewichtlerin“

Vollständiger Name: Amber Kraak

Geburtsdatum: 29. Juli 1994

Nationalität: Niederländerin

Rolle bei der Tour de France Femmes: Helferin

Fährt seit 2024 für FDJ UNITED-SUEZ

Höhepunkte 2026: 10. Platz beim Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race

Teilnahmen an der Tour de France Femmes: 4

Bestes Ergebnis: 17. Platz (2023)

Wer ist Amber Kraak?

Amber Kraaks Weg zum Radsport war eher ungewöhnlich. Bevor sie 2021 als Radprofi durchstartete, war sie eine Weltklasse-Rudererin – bei den Ruder-Europameisterschaften 2017 belegte sie in der Klasse „Leichtgewichts-Einer der Frauen“ den ersten Platz. Seit sie Profi-Radfahrerin ist, hat sich Kraak einen Namen als eine der stärksten Fahrerinnen im Feld gemacht.

Diese kraftvolle Triebkraft wird an der Spitze des Feldes gut zum Einsatz kommen, um Ausreißversuche zu kontrollieren und den Rest des Teams durch die flachen und hügeligen Landschaften Frankreichs zu schützen, damit sie so viel Energie wie möglich für die Berge sparen können.

Als zuverlässige Helferin, die dem Team einen Schatz an Erfahrung und Kraft mitbringt, sagte Stephen Delcourt, General Manager von FDJ UNITED-SUEZ, gegenüber CyclingNews : „Amber bringt unschätzbare Stabilität in unsere Startformation. Ihre Entschlossenheit und ihre Arbeitsmoral passen perfekt zu unseren Teamwerten.“

06 Marie Le Net – Die Teamkollegin

Marie Le Net hat ein hervorragendes Rennverständnis und agiert explosiv. © Anouk Flesch/Red Bull Content Pool

Vollständiger Name: Marie Le Net

Geburtsdatum: 25. Januar 2000

Nationalität: Französin

Rolle bei der Tour de France Femmes: Helferin / Unterstützung auf flachen Strecken & als Rouleur

Fährt seit 2019 für FDJ UNITED-SUEZ

Höhepunkte 2026: 9. Platz bei den französischen Zeitfahr-Meisterschaften, 9. Platz auf der 3. Etappe der Tour de Suisse

Teilnahmen an der Tour de France Femmes: 3

Bestes Ergebnis: 43. Platz (2022)

Wer ist Marie Le Net?

Marie Le Net ist eine Fahrerin, die im Peloton oft etwas unter dem Radar fliegt, während sie sich ganz in den Dienst der Teamleiterin stellt. Ihre gesamte Profikarriere hat sie als Teil des FDJ UNITED-SUEZ-Teams verbracht. Le Nets Erfahrung wird dem Team helfen, sich zusammenzufinden und als geschlossene Einheit zu agieren, während es sich in Frankreich den Weg zum Gelben Trikot erkämpft.

Als Delcourt die für eine Gesamtwertung-Kampagne notwendige Teamdynamik beschrieb, sagte er gegenüber CyclingNews : „Die Tour de France ist dieses Jahr wirklich offen, denn ich glaube, es gibt sechs oder sieben Fahrerinnen, die gewinnen können, und der Abstand zu den großen Favoritinnen wie Pauline Ferrand-Prévot, Marlen Reusser und Anna van der Breggen ist wirklich gering. Deshalb müssen wir unser Potenzial optimal ausschöpfen, und dafür brauchen wir – wie schon im letzten Jahr – das beste Team.“

07 Évita Muzic – Die Super-Helferin

Évita Muzic ist in den Bergen eine Größe, mit der man rechnen muss © Anouk Flesch/Red Bull Content Pool

Vollständiger Name: Évita Muzic

Geburtsdatum: 26. Mai 1999

Nationalität: Französin

Rolle bei der Tour de France Femmes: Bergunterstützung / Domestique

Fährt seit 2018 für FDJ UNITED-SUEZ

Höhepunkte 2026: 2. Platz in der Gesamtwertung der Vuelta a Burgos Feminas, 2. Platz in der Gesamtwertung der Itzulia Women, 10. Platz in der Gesamtwertung der Vuelta España Femenina

Teilnahmen an der Tour de France Femmes: 5

Bestes Ergebnis: 4. Platz (2024)

Wer ist Évita Muzic?

Als eine der besten Bergfahrerinnen im Peloton spielt Évita Muzic in den hohen Bergen ihre Stärken voll aus. Sie ist eine weitere Fahrerin im Team, die ihre gesamte Karriere bereits bei FDJ UNITED-SUEZ verbracht hat, und verbindet Erfahrung mit Angriffsinstinkt – sie ist damit eine weitere echte Bergwaffe für das Team. Ob sie nun auf den Anstiegen ein mörderisches Tempo vorgibt oder gefährliche Ausreißversuche von Konkurrentinnen abwehrt: Sie ist ein entscheidender Baustein im Tour-Puzzle des Teams.

Mit Etappensiegen beim Giro und bei der Vuelta hat Muzic zudem die Chance, das prestigeträchtige Grand-Tour-Triple zu vollenden, sollte sie bei der Tour eine Etappe gewinnen. Eine französische Fahrerin in einem französischen Team, die beim französischen Rennen antritt – man kann mit Sicherheit sagen, dass Muzics Motivation himmelhoch sein wird.

In einem 2024 veröffentlichten Interview mit „Cyclist“ verriet Muzic: „Wenn ich mich zwischen den Olympischen Spielen und der Tour de France entscheiden müsste, wäre es die Tour de France. Das kann viel Druck bedeuten, aber ich habe gelernt, damit umzugehen.“

Über den Autor Wer ist Ollie Smith? Ollie Smith ist freiberuflicher Autor und lebt in Bristol im Südwesten Englands. Als lebenslanger Radfahrer und begeisterter Amateurrennfahrer lebt und atmet Ollie den Radsport und hat bereits für Publikationen wie CyclingNews und BikeRadar geschrieben. Außerdem arbeitet er als Produzent für den Podcast „Life in the Peloton“.