4 wichtige Erkenntnisse von der Tour de France 2026

Drei Wochen, 21 Etappen und mehr als 3.300 Kilometer nach dem Grand Départ in Barcelona ist die Tour de France 2026 mit einem geradezu sensationellen Endspurt auf den Champs-Élysées zu Ende gegangen. Während Tadej Pogačar einmal mehr bewiesen hat, warum er der Fahrer ist, den es zu schlagen gilt, kann Red Bull – BORA – hansgrohe Paris mit viel Grund zum Feiern verlassen: ein zweiter Platz in der Gesamtwertung, zwei Etappensiege durch Remco Evenepoel und die wachsende Überzeugung, dass sein langfristiges Grand-Tour-Projekt fest in die richtige Richtung geht.

Von Evenepoels nahtlosem Debüt in den Farben seines neuen Teams bis hin zu Florian Lipowitz’ weiterem Aufstieg zu einem der vielversprechendsten Talente des Radsports – hier sind die wichtigsten Erkenntnisse der diesjährigen Tour:

01 Die Ära Remco hat begonnen

Remco Evenepoel feiert seinen Sieg auf der 16. Etappe. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Als Red Bull – BORA – hansgrohe Remco Evenepoel vor der Saison 2026 unter Vertrag nahm, lasteten große Erwartungen auf den Schultern des Belgiers. Jetzt, nach seiner ersten Tour de France mit dem Team, scheinen sich diese als berechtigt erwiesen zu haben.

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Noch bevor das Rennen überhaupt losging, gab das Team bekannt, dass es seine Tour-Strategie auf die sich ergänzenden Stärken von Evenepoel und Florian Lipowitz aufbauen würde, und bezeichnete die beiden als „Flügelspieler“, die dem Team größere taktische Flexibilität verschaffen würden – eine Vision, die schnell Realität wurde.

Evenepoel wurde Zweiter in der Gesamtwertung, holte zwei unvergessliche Etappensiege und wirkte souverän, als er eines der größten Radsportteams durch drei anspruchsvolle Wochen führte. Seine Dominanz im Zeitfahren blieb ungebrochen, aber vielleicht noch wichtiger: Er zeigte auch, dass er im Hochgebirge gewinnen und konstant mit den stärksten Kletterern des Sports mithalten kann.

Ein emotionaler Zieleinlauf für Remco Evenepoel. © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Eine große Bergetappe bei der Tour de France zu gewinnen, war schon immer einer meiner größten Träume. Remco Evenepoel

Sein epischer Sieg auf dem Plateau de Solaison war vielleicht der entscheidende Moment seiner Tour. Da er sich nicht damit zufrieden gab, sich auf seine charakteristische Stärke im Zeitfahren zu verlassen, griff Evenepoel an einem der härtesten Bergankünfte des Rennens an und holte sich seinen allerersten Bergetappensieg bei der Tour.

Außerdem schien die Harmonie zwischen Fahrer und Team von Anfang an zu stimmen. Ob beim Tempo in den Bergen oder beim Schutz auf Übergangsetappen – Red Bull – BORA – hansgrohe scheint ein Team aufgebaut zu haben, das Evenepoels Stärken optimal zur Geltung bringt. Das war nicht nur der Start eines neuen Projekts, diese Tour fühlte sich an wie der Einzug eines echten Titelanwärters.

02 Red Bull – BORA – hansgrohe ist zu einer echten Größe bei den Grand Tours geworden

Das „Blue-Sky-Thinking“ hat sich für Red Bull – BORA – hansgrohe ausgezahlt © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Ein großer Unterschied zu den Vorjahren war die Stärke des Teams als Ganzes. Es war nicht mehr eine Mannschaft, die sich auf einzelne Glanzleistungen verlassen musste. Stattdessen gehörte Red Bull – BORA – hansgrohe durchweg zu den stärksten Teams im Rennen.

Eines der prägenden Bilder der Tour war der wiederholte Anblick von Evenepoel und Lipowitz, die, umgeben von Teamkollegen, bergauf fuhren, während rivalisierende Teams nach und nach zurückfielen. Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Mattia Cattaneo und der Rest der Berggruppe lieferten immer wieder ab, wenn es darauf ankam, während Maxim Van Gils ebenfalls seine eigenen herausragenden Momente in den Ausreißergruppen hatte.

Quotation Vor allem möchte ich die unglaubliche Teamarbeit hervorheben. Patxi Vila, Sportdirektor von Red Bull – BORA – hansgrohe

Der Ansatz mit zwei Spitzenfahrern – Evenepoel und Lipowitz – funktionierte wie geplant, zumindest bis sich der Deutsche in der 16. Etappe leider eine Verletzung zuzog, die das Rennen für ihn beendete. Zwei Fahrer zu haben, die die Gesamtwertung gefährden konnten, zwang die Konkurrenten dazu, anders zu denken, und verschaffte dem Team während des gesamten Rennens eindeutig wertvolle taktische Flexibilität.

Selbst nach dem Sieg hat das Team diese gemeinsame Leistung schnell hervorgehoben. Nach Evenepoels Erfolg auf der Bergetappe beschrieb Sportdirektor Patxi Vila diesen als „das Tüpfelchen auf dem i einer perfekten Teamleistung“ und fügte hinzu: „Vor allem möchte ich die unglaubliche Teamarbeit hervorheben.“

Ganz einfach: Das war ein weiterer Schritt in der Entwicklung eines Teams, das zunehmend so aussieht, als könne es Grand Tours gewinnen – statt nur daran teilzunehmen.

03 Evenepoel ist zu einem rundum besseren Grand-Tour-Fahrer geworden

Jahrelang war Evenepoels explosive Stärke im Zeitfahren sein Markenzeichen. Trotz seiner zierlichen Statur und seines bergziegenartigen Körperbaus ist der Belgier in der Lage, die Wattzahlen zu liefern wie die Kraftpakete, die diese Disziplin normalerweise dominieren. Diese Tour deutete jedoch auch darauf hin, dass sein Allround-Spiel ein neues Niveau erreicht hat .

Anstatt sich darauf zu verlassen, im Zeitfahren Zeit gut zu machen und diese dann in den Bergen zu verteidigen, hat der Belgier seine Leistung bei den Anstiegen gesteigert. Beim brutalen Anstieg zum Plateau de Solaison hielt er mit jedem Zug von Tadej Pogačar mit, bevor er den fünffachen Champion in einem Bergsprint knapp schlug und sich einen der herausragendsten Siege der Tour sicherte.

Die Entwicklung von Evenepoel sorgt für jede Menge Aufmerksamkeit. © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Sein Sieg im Zeitfahren der 16. Etappe hat zudem gezeigt, dass seine größte Waffe nach wie vor so scharf ist wie eh und je . Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 48 km/h auf der hügeligen Strecke ließ er den Rest des Feldes locker hinter sich und holte sich einen weiteren Etappensieg bei der Tour.

Der vielleicht größte Unterschied war jedoch seine Reife über die drei Wochen hinweg. Er verfolgte selten unnötige Angriffe, wählte seine Momente sorgfältig aus und wirkte zunehmend souverän darin, eine Grand Tour zu meistern, anstatt sie einfach nur anzugreifen.

Kein Zweifel: Es gibt noch einiges zu tun, wenn er Pogačar regelmäßig schlagen will, aber der Abstand ist kleiner geworden. Evenepoel wirkt nicht mehr wie ein Spezialist, der versucht, die Tour zu gewinnen – er sieht aus wie ein echter Allround-Großrundenfahrer.

04 Florian Lipowitz’ Zukunft bleibt unglaublich vielversprechend

Lipo war in Topform, bevor eine Verletzung seine Tour vorzeitig beendete. © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Auch wenn die Endergebnisse Florian Lipowitz’ Tour nicht gerecht werden, sollte das nicht überschatten, was wieder einmal ein paar äußerst ermutigende Wochen waren.

Vor seiner Verletzung hatte sich der junge Deutsche erneut unter den stärksten Gesamtklassement-Fahrern des Rennens etabliert, kletterte selbstbewusst an der Seite der größten Namen des Sports und bewies, dass seine Durchbruchleistung vom letzten Jahr – bei der er das weiße Trikot holte – keine Eintagsfliege war.

Seine Leistungen bestätigten zudem die Entscheidung von Red Bull – BORA – hansgrohe, mit zwei echten Spitzenfahrern anzutreten. Einen weiteren Fahrer zu haben, der in der Gesamtwertung ganz vorne mithalten konnte, entlastete Evenepoel und verschaffte dem Team während des gesamten Rennens wertvolle taktische Optionen.

Quotation Ich bin unglaublich stolz auf mein Team, dass wir die Tour mit einem Podiumsplatz und zwei Etappensiegen abgeschlossen haben. Glückwunsch, Jungs! Florian Lipowitz

Lipowitz’ Aufstieg ist eine der prägenden Erfolgsgeschichten des langfristigen Konzepts des Teams. Er hat sich vom Nachwuchstalent zum Tour-Podiumsplatzierten entwickelt, bevor er eine langfristige Vertragsverlängerung unterschrieb, und scheint nun fest in der nächsten Generation der Grand-Tour-Anwärter im Radsport etabliert zu sein.

„Keine Worte können beschreiben, wie enttäuscht ich bin, die Tour auf diese Weise verlassen zu müssen. Ein riesiges Dankeschön an alle Fans für eure unglaubliche Unterstützung“, schrieb der Deutsche in einem Instagram-Post. „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team, dass wir die Tour mit einem Podiumsplatz und zwei Etappensiegen abgeschlossen haben. Glückwunsch, Jungs!“

Seine Tour endete natürlich früher, als er es sich erhofft hatte, aber seine Karriere verläuft weiterhin steil nach oben. Mit mehr Erfahrung und einem weiteren Jahr der Weiterentwicklung dürfte er eines der führenden Talente des Pelotons bei Etappenrennen bleiben.