Großer Preis von Österreich: Alles, was du vorm Rennwochenende wissen musst

An diesem Wochenende kehrt eines der traditionsreichsten und spektakulärsten Rennen im Formel-1-Kalender zurück: der Große Preis von Österreich. Das Heimrennen von Oracle Red Bull Racing in der Steiermark gilt als Fan-Favorit – doch was erwartet euch beim Grand Prix 2026? Hier kommen die wichtigsten Fakten und Themen, die ihr im Blick behalten solltet.

01 Hamiltons Comeback und der Kampf um die WM

Lewis Hamilton kommt langsam in Fahrt. © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Das letzte Rennwochenende in Barcelona endete mit einem Paukenschlag! Lewis Hamilton holte seinen ersten Sieg für Ferrari und seinen ersten Sieg überhaupt seit dem Großen Preis von Belgien im Jahr 2024. Damit wurde der Brite zum viertältesten Fahrer, der jemals ein Formel-1-Rennen gewonnen hat.

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Auch in diese Saison ist er stark gestartet und liegt vor dem Grand Prix von Österreich nur 41 Punkte hinter Kimi Antonelli in der Fahrerwertung. Hamilton wird versuchen, seine starke Form in den kommenden Wochen fortzusetzen.

Doch nur weil Antonelli den GP von Spanien nicht beendet hat, heißt das noch lange nicht, dass er in Österreich aus dem Rennen ist. Er wird hoffen, dort anzuknüpfen, wo er in Monaco aufgehört hat, da sein Ausfall eher auf Zuverlässigkeitsprobleme als auf einen Fahrfehler zurückzuführen war. Die Mercedes-Wagen haben bisher durchweg gute Leistungen gezeigt, und ein Sieg von Antonelli würde das Momentum wieder in Richtung seines Teams lenken.

Auch George Russell zeigt in dieser Saison konstante Leistungen und liegt nach bisher fünf Platzierungen unter den ersten Vier nur wenige Punkte hinter Hamilton. Vor ein paar Jahren hat er den Großen Preis von Österreich gewonnen, daher weiß er, was auf einer der schnellsten Strecken im F1-Kalender zu tun ist.

02 Warum Österreich ein Highlight im F1-Kalender ist

Der Red Bull Ring ist immer ein wahres Farbenmeer. © Lucas Pripfl/Red Bull Ring

Der Große Preis von Österreich wird von den Fans jede Saison mit großer Spannung erwartet. Es ist eine kurze Strecke voller Highspeed-Kurven, die sie zu einer anspruchsvollen Rennstrecke sowohl für die Fahrer als auch für ihre Autos machen. Der mittlere Abschnitt weist viele lange Kurven auf, in denen die Fahrer nicht bremsen, was die Aerodynamik und die Reifen des Autos stark beansprucht.

Die Strecke weist zudem viele deutliche Höhenunterschiede auf, vor allem vor der legendären zweiten Kurve. Die langen Geraden, die zu den engen Kurven führen, bieten reichlich Überholmöglichkeiten, die in diesem Jahr dank der Auswirkungen der Regeländerungen auf die Überholbarkeit auf der Strecke noch zunehmen werden. "Es ist eine sehr interessante Strecke, und alle Kurven sind ziemlich unterschiedlich, daher ist es wirklich wichtig, eine gute Balance im Auto zu finden“, sagte Max Verstappen vor dem Wochenende gegenüber den Medien.

Was den Grund dafür angeht, warum die Fans die Strecke so lieben, kommt man an der spektakulären Kulisse der Veranstaltung nicht vorbei. Die Strecke ist von atemberaubenden Bergen umgeben, was die Atmosphäre noch steigert. Diese Atmosphäre wird durch die festivalartige Stimmung am Grand-Prix-Wochenende noch weiter verstärkt. Live-Musik, Partystimmung und laute Fans untermalen das Rennen und sind für viele Besucher:innen das Highlight des Jahres.

Das Wetter am Austragungsort in Österreich ist oft unvorhersehbar. Aufgrund der Jahreszeit und des Klimas in der Region ist Regen generell möglich und kommt manchmal unerwartet. Dieses Wochenende wird es jedoch heiß werden. Eine Hitzewelle fegt schon die ganze Woche über Nordeuropa hinweg und sorgt in vielen Ländern für Rekordtemperaturen -- und das dürfte sich bis ins Wochenende fortsetzen. Eines ist also klar: es wird heiß!

03 Max Verstappens Chancen in Österreich

Max Verstappen ist Rekordsieger am Red Bull Ring. © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool

Während Hamilton daran arbeiten wird, seine Form fortzusetzen, und Mercedes seinen Vorsprung wieder ausbauen möchte, hat Max Verstappen in Österreich eine phänomenale Bilanz vorzuweisen. Er hält den Rekord an Siegen und hat in den letzten 10 Jahren vier Mal gewonnen. Da er dort seit 2023 keinen Sieg mehr errungen hat, ist dieses Jahr eine großartige Gelegenheit, wieder aufs oberste Treppchen zurückzukehren.

Nach einem enttäuschenden Ausfall in Monaco wurde Verstappen in Barcelona Vierter – Österreich ist also eine gute Chance, diese Formkurve fortzusetzen. Es ist auch eine Gelegenheit, die heimischen Fans anzuheizen. Im Gespräch mit SpeedWeek sagte Verstappen: "Österreich ist natürlich ein Heim-Grand-Prix für das Team. Die Strecke hat mir in der Vergangenheit immer gut gelegen, und wir haben dort wirklich gute Erinnerungen."

Red Bull Racing bringt außerdem ein Upgrade-Paket nach Österreich mit. Nach der Leistungssteigerung in Miami und Kanada, die auf die Einführung anderer Upgrades zurückzuführen war, bietet dieses Wochenende eine großartige Chance, noch einen Gang höher zu schalten.

04 Startzeiten des Großen Preises von Österreich

Max Verstappen hofft auf einen Leistungsschub durch das Update am Auto. © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Falls du vorhast, die Rennaction an diesem Wochenende zu verfolgen, findest du hier die Startzeiten für die einzelnen Sessions -- alle Angaben in Ortszeit (MESZ).

Freies Training 1 – 26. Juni, 13:30 Uhr

Freies Training 2 – 26. Juni, 17:00 Uhr

Freies Training 3 – 27. Juni, 12:30 Uhr

Qualifying – 27. Juni, 16:00 Uhr

Rennen – 28. Juni, 15:00 Uhr

05 Bisherige Sieger des Österreich-GP

Lando Norris hat hier beim letzten Mal gewonnen. © Jörg Mitter/Red Bull Ring

Die Veranstaltung ist seit 1970 ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. Die letzten 10 Sieger des Rennens sind:

2025 – Lando Norris

2024 – George Russell

2023 – Max Verstappen

2022 – Charles Leclerc

2021 – Max Verstappen

2020 – Valtteri Bottas

2019 – Max Verstappen

2018 – Max Verstappen

2017 – Valtteri Bottas

2016 – Lewis Hamilton

06 Wie wird sich das heiße Wetter auf das Rennen auswirken?

In der Boxengasse ist es immer heiß! © Philip Platzer/Red Bull Ring

Wie bereits erwähnt, wird für das Rennwochenende in Österreich große Hitze erwartet: Beim Qualifying am Samstag und beim Rennen am Sonntag könnten die Temperaturen jeweils bis zu 32 °C erreichen. Zwar gibt es im Formel-1-Kalender regelmäßig noch heißere Rennen, für den Großen Preis von Österreich sind solche Werte jedoch ungewöhnlich.

Das Wetter wird beeinflussen, wie die Teams ihr Reifenmanagement gestalten . Extreme Hitze kann dazu führen, dass sich der Gummi und die Luft in den Reifen ausdehnen, wodurch der Druck steigt. Infolgedessen kann der Reifenverschleiß schneller als normal voranschreiten, was sich auf die Strategien auswirken wird. Ein anderer Reifeneinsatz oder mehr Boxenstopps sind an diesem Wochenende möglich.

07 Aktuelle Fahrerwertung

Die "Orange Army" sorgt für Heimstimmung für Verstappen. © Tim Clarke/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Vor dem Großen Preis von Österreich sieht die Top 10 der Fahrerwertung wie folgt aus:

Kimi Antonelli – 156 Punkte Lewis Hamilton – 115 Punkte George Russell – 106 Punkte Charles Leclerc – 76 Punkte Lando Norris – 73 Punkte. Oscar Piastri – 68 Punkte. Max Verstappen – 55 Punkte Pierre Gasly – 41 Punkte Isaac Hadjar – 34 Punkte Liam Lawson – 28 Punkte

Max Verstappens Ziel wird es sein, den Rückstand auf die vor ihm liegenden Fahrer in der Gesamtwertung zu verkürzen und die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Oracle Red Bull Racing auf dieser Strecke fortzusetzen.

08 Zukünftige Rennen und was noch kommt

Das Rennen dieses Wochenendes in Österreich läutet eine spannende Phase der Formel-1-Saison ein, da die Teams in den kommenden Wochen auf einige legendäre Rennstrecken fahren. Als Nächstes geht es vom 2. bis 5. Juli zum Großen Preis von Großbritannien nach Silverstone, zwei Wochen später folgt der Große Preis von Belgien. Danach steht vom 23. bis 26. Juli das Rennen in Ungarn auf dem Programm, gefolgt von Verstappens persönlichem Heim-Grand-Prix in den Niederlanden nach der Sommerpause.

In der zweiten Saisonhälfte fand der Niederländer in der vergangenen Saison zu seiner Form zurück, und er wird versuchen, den Rückstand auf seine Rivalen bis dahin aufzuholen – angefangen in Österreich. An diesem Wochenende gibt es viel, worauf man sich freuen kann, denn eines der spannendsten Events im Formel-1-Kalender kehrt zurück. Wir sind ready!