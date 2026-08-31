Alle GTA 6 Locations im Ranking

Es ist offiziell: Wie Rockstar bekannt gegeben hat , wird die neue GTA 6-Map doppelt so groß sein wie die von GTA 5 und sogar dreimal so groß wie die Map des letzten Open-World-Spiels des Entwicklers, Red Dead Redemption 2.

Das bedeutet, dass es am 19. November, wenn das Spiel endlich erscheint, unfassbar viel zu entdecken gibt.

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GTA 6 spielt im fiktiven Bundesstaat Leonida, wo die Fans die beiden Charaktere Jason Duval und Lucia Caminos durch abwechslungsreiche Schauplätze steuern – von Sümpfen über Hafenstädte und Berge bis hin zu den besten Stränden, die Vice City zu bieten hat.

Da der aktuelle Teaser "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" den Fans einen noch detaillierteren Einblick in das Spiel gewährt, haben wir alle bisher bekannten Schauplätze von GTA 6 nach der Vorfreude der Fans gereiht.

Anmerkung der Redaktion: Die Nummerierung ist fortlaufend, die Schauplätze sind vom am wenigsten bis zum am meisten erwarteten gereiht.

01 Mount-Kalaga-Nationalpark

Platz zum Atmen an den nördlichen Ausläufern des Bundesstaates. © Rockstar Games/Take-Two

Wenn es einen Kritikpunkt an GTA 5 gibt, dann ist es, dass sich die ländlichen Schauplätze – diese wunderschön gerenderten Räume zwischen den städtischen Gebieten – irgendwie leer anfühlen konnten. Allzu oft landete man mitten im Nirgendwo und irrte durch weitgehend leere Weiten, bis man wieder auf die Zivilisation stieß.

Rockstar verfolgte bei seinem Videospiel-Hit und Cowboy-Abenteuer Red Dead Redemption 2 einen völlig anderen Ansatz. Die weitläufige Spielwelt gehörte zu den eindrucksvollsten offenen Welten ihrer Zeit und lud geradezu zum Erkunden ein. Man konnte auf die Jagd gehen, Vögel beobachten, seltene Blumen und Kräuter sammeln, auf allerhand interessante Fremde und versteckte Easter Eggs stoßen – oder einfach das Lager aufschlagen und sich unter dem Sternenhimmel zurücklehnen.

Der Mount-Kalaga-Nationalpark scheint einen ganz ähnlichen Ansatz zu verfolgen. Ein Blick auf das Bild oben genügt: Vor uns liegt ein verborgenes Tal, das zugleich faszinierend und bedrohlich wirkt. Da bereits bestätigt wurde, dass man hier jagen und Kajak fahren kann und auch BASE-Jumping sehr wahrscheinlich möglich sein wird, könnte sich dieser Ort tatsächlich als einer der spannendsten und am meisten zum erneuten Erkunden einladenden Bereiche des Spiels erweisen.

Darüber hinaus bot die Netflix-Vorschau nicht allzu viele Infos zu diesem Ort – eine Einstellung, in der Lucia auf einem Dirtbike fährt, ist möglicherweise der einzige Hinweis darauf, was man hier so alles unternehmen könnte. Wenn man es weit auslegt, könnte der "Prairie Sandwich"-Werbespot, den Fans im Spielfernsehen gesehen haben, darauf hindeuten, dass die Jagd ein wichtiger Teil des Spiels für diejenigen ist, die sich dafür entscheiden.

"Der Mount Kalaga sieht interessant aus. Ich wette, nachts wimmelt es dort nur so von Geheimnissen und gruseligen Dingen", stimmt ein hoffnungsvoller Reddit-Nutzer zu. Die Sache ist nur: Die Fans haben noch immer nicht viele Informationen über diesen Ort, also verbuche das einfach als Wunschdenken. Aus diesem Grund muss er ganz unten auf der Liste stehen.

02 Grassrivers

Flucht vor der Polizei und der heimischen Tierwelt. © Rockstar Games/Take-Two

Grassrivers in GTA 6 ist ein klares Abbild des Everglades-Nationalparks in Florida und sieht hübsch aus, wenn auch etwas eintönig. Die echten Everglades sind im Grunde ein Sumpfgebiet, das sich über Hunderte von Quadratkilometern erstreckt. Wenn Grassrivers dem originalgetreu nachempfunden ist, gibt es dort vielleicht nicht viel mehr zu tun, als mit deinem Hovercraft herumzufahren und Alligatoren und Riesenschlangen auszuweichen.

Allerdings deutet die offizielle Beschreibung der Feuchtgebiete zumindest auf ein paar Überraschungen hin: "Man weiß nie, was unter der Oberfläche dieser urzeitlichen Weite lauert. Die Alligatoren mögen die berühmteste Attraktion sein, aber in den Mangroven gibt es weitaus tödlichere Raubtiere und seltsamere Entdeckungen."

Einige Fans sind total aus dem Häuschen. "Grassrivers, weil das in echt mein Lieblingsort in Florida ist", sagte ein Fan, als er gefragt wurde, auf welchen Teil der Karte er sich am meisten freue.

Die Netflix-Vorschau hat nicht gerade dazu beigetragen, die Vorfreude auf diesen Ort zu steigern. Die Fans sahen ein Luftkissenboot, das neben einem Aussichtsturm zur Vogelbeobachtung (oder zum Alligatorenschießen) über unberührtes Wasser raste – und das war’s auch schon. Vermutlich hält dieser Ort seine Überraschungen vorerst noch im Ärmel.

03 Leonida Keys

Ein Urlaub im Spiel könnte genau das sein, was du brauchst. © Rockstar Games/Take-Two

Stark inspiriert von den karibisch angehauchten Florida Keys scheinen die Leonida Keys eine tropische Flucht aus den schmutzigen, von Kriminalität geplagten Straßen von Vice City zu bieten. Offizielle Bilder zeigen eine reichhaltige Unterwasserwelt, kleine Inselhopping-Flugzeuge, türkisfarbenes Wasser und jede Menge Souvenirläden. Ganz zu schweigen von der einen oder anderen Bootsparty.

Kurz gesagt: Leonida, wo "die Kleiderordnung leger ist und die Bars voll sind", scheint der perfekte Urlaub im Spiel zu werden. Und Urlaub wird einem doch nie langweilig, oder?

"Sieht so aus, als gäbe es dort jede Menge versteckte Dinge und Ereignisse", sagte ein Reddit-Nutzer und nannte diesen Ort als den, auf den er sich am meisten freut.

Die Netflix-Vorschau hat die Vorfreude der Fans noch weiter angeheizt – mit einer Szene, die man fast verpasst hätte, in der Jason in unberührten Gewässern taucht, sowie einem weiteren Clip, in dem unser Hauptheld von einem Steg ins Wasser springt, während im Hintergrund Jetskis und Delfine vorbeiziehen.

Das klingt alles ganz nett, wenn auch eher nach Urlaubsmodus als nach einem knallharten Gangster-Abenteuer. Hoffen wir mal, dass die Online-Kommentare stimmen und es hier mehr zu tun gibt, als nur Cocktails zu schlürfen und sich zu bräunen.

04 Ambrosia

Heißt die Söhne und Töchter der Anarchie willkommen. © Rockstar Games/Take-Two

Was kann man an einer von Biker-Gangs beschützten Firmenstadt nicht lieben? In Ambrosia bekommst du genau das.

"Im Herzen von Leonida herrschen amerikanische Industrie und altmodische Werte nach wie vor unangefochten – koste es, was es wolle. Die Zuckerraffinerie 'Allied Crystal' sorgt für die Arbeitsplätze, während die örtliche Biker-Gang fast alles andere regelt", heißt es in Rockstars offizieller Einführung zu diesem Ort.

Die Netflix-Vorschau schien einen Großteil der Handlung hier anzusiedeln. Fans sahen Jason in einem Ring im Hinterhof ringen und Lucia, wie sie sich den Weg durch ein verfallenes Haus schoss.

Trotzdem ist es schwer, sich wirklich ein Bild von Ambrosia zu machen. Auf dem Papier klingt es nicht so, als würde dort besonders viel los sein. Abgesehen von ein paar Zusammenstößen mit der Biker-Gang und vielleicht einem Level, in dem man jemanden in die Zuckerraffinerie wirft, könnte dies nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zu einem Ort sein, der optisch etwas ansprechender ist.

Vielleicht sind die Meinungen im Netz deshalb gemischt: Einige Fans behaupten, sie würden die ländlichen Gegenden bevorzugen. Andere sind optimistisch. "Dieser GTA 6-Schauplatz hat RIESIGES Potenzial!" lautet der Titel eines von Fans erstellten YouTube-Videos über die Stadt. Alles in allem ist es noch zu früh, um ein Urteil zu fällen, wobei die Möglichkeit von Chaos durch die Biker-Gang diesen Ort gerade noch über den Mittelwert hebt.

05 Port Gellhorn

Port Gellhorn bietet ein knallhartes GTA-Erlebnis. © Rockstar Games/Take-Two

Port Gellhorn liegt am westlichen Rand der Karte in Kelly County und ist ein gescheiterter Ferienort an einer vergessenen Küste. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus schillernden Charakteren, die bis zum Äußersten gehen, um über die Runden zu kommen. Mit anderen Worten: genau das, was GTA ausmacht.

"Port Gellhorn sieht düster und rau aus", stimmt ein Facebook-Nutzer zu und nennt es nach Vice City den Ort, auf den er sich am meisten freut.

Laut Rockstar: "Billige Motels, stillgelegte Attraktionen und leere Einkaufszentren werden die Touristen nicht zurückbringen, aber in diesem einst beliebten Urlaubsort gibt es eine neue Wirtschaft. Sie wird von Malzlikör, Schmerzmitteln und Energy-Drinks aus Raststätten angetrieben. Steig auf ein Dirtbike und halt dein Portemonnaie gut fest."

Nur ein Teil der Netflix-Vorschau schien in Port Gellhorn zu spielen, in dem gereizte Einheimische einen Computermonitor von einer Brücke auf eine Autobahn warfen. Eine weitere, spätere Aufnahme zeigte etwas, das wie Drogenboote aussah, die spät in der Nacht einen Wasserweg entlangrasten. Möglicherweise gibt es hier auch eine Rennstrecke, was großartig klingt.

All das klingt nach einer rauen Gegend, in der sich allerlei kriminelle Gestalten herumtreiben. Mit anderen Worten: Port Gellhorn könnte schon jetzt zu einem echten Klassiker unter den Schauplätzen werden.

06 Vice City

Vice City hat seit dem Spiel von 2002 einige Verbesserungen erfahren. © Rockstar Games/Take-Two

Der große Knaller. Ob gut oder schlecht – Vice City (GTA’s Pendant zu Miami) ist deine Operationsbasis. "Wenn die Sonne untergeht und die Neonlichter leuchten, hat jeder etwas zu gewinnen – und noch mehr zu verlieren", heißt es in Rockstars offizieller Kurzbeschreibung.

Spieler:innen des 2002 erschienenen GTA: Vice City werden sich gerne an eine Stadt voller Discos, Drive-by-Schießereien, Leuchtraketen, Pastelltöne und Pilotenbrillen erinnern. Und auch wenn viele von uns noch immer eine Schwäche für dieses von den 1980er-Jahren inspirierte und an Scarface angelehnte Chaos haben, verlegt GTA 6 die Handlung ins Jahr 2026. Das bedeutet: mehr SoundCloud-Rapper statt Funk, mehr Trap-Häuser statt Strandvillen.

Wie in der Netflix-Vorschau gezeigt wurde, wird sich der Großteil der Handlung in Vice City abspielen (oder zumindest dort beginnen). Die Fans bekamen einen Einblick in das grell eingerichtete Zuhause von Jason und Lucia, bevor zwei Zwischensequenzen zeigten, wie die beiden sich in einer Dachterrassenbar entspannten, bevor sie sich auf die Straßen begaben – für eine Verfolgungsjagd nach einem Banküberfall, die eher wie ein Kriegsgebiet als wie eine amerikanische Stadt aussah.

Die helle und sonnige Stadt bot in der Vorschau auch eine Fülle weiterer Details, von Influencern, die von Brücken stürzten, über Lucias BASE-Jump bis hin zu einer Flucht aus einer mehrstöckigen Drogenhöhle und einigen fantastischen Nachtaufnahmen von Wolkenkratzern, Neonlichtern und pulsierenden EDM-Clubs.

"Rockstar ist bereit, uns zurück nach Vice City zu bringen – mit einer Welt, die größer, verrückter und lebendiger ist als je zuvor", heißt es in einem Instagram-Post, der nach der Netflix-Vorschau veröffentlicht wurde.

Es versteht sich von selbst, dass dies der am sehnlichsten erwartete Schauplatz im Spiel ist. Vice City wird wohl die bislang größte Stadt der Serie sein und bietet eine ganze Fülle an NPC-Interaktionen, Gegnern, Autos, Waffen und Easter Eggs, die es zu entdecken gilt. Das offizielle Material verspricht "den Glamour, die Hektik und die Gier Amerikas, eingefangen in einer einzigen Stadt" – mit Flughäfen, Stränden, abwechslungsreichen Stadtvierteln, Garagen, Stadien und vielem mehr. Rechnet damit, dass hier die Geschichte beginnt und dass ihr hier für einen Großteil des Spiels eure Basis haben werdet. Mit anderen Worten: Hier seid ihr zu Hause.

"Bring mich zurück nach VC, Baby. Es ist schon viel zu lange her", heißt es in einem begeisterten Reddit-Beitrag. Der 19. November kann gar nicht schnell genug kommen.