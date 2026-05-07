Die 8 besten Missionen in der Geschichte von Grand Theft Auto

Die Grand Theft Auto-Serie ist seit rund 30 Jahren der Inbegriff von spielerischer Freiheit und hat das Genre der Open-World-Spiele immer wieder maßgeblich beeinflusst. Mit fünf Hauptteilen und zahlreichen Add-Ons oder Spin-Offs ist klar: Irgendein GTA hat garantiert jeder schon mal gespielt. Und jeder hat seinen ganz persönlichen Favoriten. Was alle Spiele aber gemeinsam haben: Sie bieten Missionen, die sich für immer ins Gedächtnis eingebrannt haben. Hier sind unsere Favoriten der 8 besten Missionen in der Geschichte von Grand Theft Auto .

Da GTA VI in naher Zukunft erscheinen wird, ist es der perfekte Zeitpunkt, um die besten Story-Missionen zu feiern, die es bisher gab - und zwar nur die offiziellen Spiele, ohne GTA Online und Mods.

01 Two-Faced Tanner - GTA III

GTA III war der erste 3D-Auftritt der Serie © Rockstar Games

RIP, Tanner. In Mission 35, die von der Yakuza in Auftrag gegeben wurde, musst du deinen Kumpel Tanner aufspüren und ihn erledigen. Sein Verbrechen? Er war ein Undercover-Polizist. Ein absolutes Tabu in der kriminellen Welt von Liberty City. Es ist eine großartige Mission, denn es steht nicht viel auf dem Spiel und die Belohnung ist ziemlich befriedigend. Du jagst Tanner durch die Straßen. Ein erster Hinweis darauf, wie gut die Autosequenzen in GTA sein sollten. Und wenn du ihn schließlich festnimmst, ist das ein unschönes Ende für Tanner. Ein Tipp: Achte darauf, dass du diese Mission vor der späteren Mission "Grand Theft Aero" abschließt, sonst verschwindet sie für immer und du wirst die begehrten 100 Prozent nicht erreichen können.

02 End of the Line - GTA San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas war einer der Höhepunkte der Serie © Rockstar Games

San Andreas gilt bei vielen GTA-Fans als bislang bester Serienteil und das zu Recht. Im spektakulären Finale von GTA San Andreas räumt CJ die "Big Smoke's Crack Fortress" aus dem Weg (ja... die Mission spielst du besser nicht, wenn deine Eltern zuschauen). Nachdem du dir den Weg zum Penthouse erkämpft und Big Smoke in die Flucht geschlagen hast, steht dir mit Officer Tenpenny (Samuel L. Jacksons Stimme) ein weiterer Widersacher gegenüber, der diesmal das Gesetz auf seiner Seite hat. Natürlich kommt es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf CJ Tenpenny quer über die Karte jagt. Haben wir schon erwähnt, dass Tenpenny ein gestohlenes Feuerwehrauto fährt, an dessen Seite sich dein Kumpel Sweet festklammert? Du musst nicht nur den Kurs halten, um Sweet zu retten, sondern auch dafür sorgen, dass Tenpenny es nicht lebend raus schafft. Das Ende ist auf jeden Fall befriedigend.

03 Keep Your Friends Close - GTA: Vice City

Viele halten Vice City für das bisher beste GTA-Spiel © Rockstar Games

In der letzten Mission des wohl besten Grand Theft Auto-Spiels wird Tommy Vercetti zu einem echten Scarface. Eingesperrt in seiner Villa im Stil von Miami, stellt Vercetti seinen Feinden seinen kleinen Freund vor. Was folgt, ist eine Schießerei wie aus dem Bilderbuch, wenn Feinde, Betrüger und Schläger in Vercettis Villa eindringen. Es ist eine schwierige Mission, obwohl Gesundheit, Körperpanzer und Waffen zur Verfügung stehen. Da hilft es auch nicht, dass dein ehemals bester Kumpel Lance Vance in letzter Minute die Seiten wechselt. Aber keine Sorge, er bekommt sein Fett schon noch weg.

04 Three-Leaf Clover - GTA 4

Zehn Jahre GTA 4 - 15 Dinge, die besser waren, als in GTA 5! © Rockstar Games

Die Banküberfall-Mission in GTA 4 ist auch 18 Jahre später noch kultig. Zusammen mit den irischen McReary-Brüdern arbeitest du als Fahrer und Schütze, um die Bank of Liberty auszurauben. Natürlich laufen die Dinge nicht ganz nach Plan. Du erlebst (wenn das das richtige Wort ist) eine riesige Schießerei in Liberty Citys Chinatown. Die Mission ist ein großer Schritt nach oben für deinen Protagonisten Niko, denn sie bringt ihn in die oberen Ränge des Verbrechens. Mitten in der Bankenszene gibt es außerdem eine überraschende Wendung, die hier besser nicht verraten wird. Bonuspunkte: Der Raubüberfall selbst taucht in einer Rückblende zu Beginn des DLC-Inhalts The Ballad of Gay Tony auf, in dem sich der Protagonist Luis Lopez die ganze Zeit über in der Ecke versteckt hat.

05 Dropping In - The Ballad of Gay Tony

Luis Lopez taucht unerwartet in The Ballad of Gay Tony auf © Rockstar Games

The Ballad of Gay Tony wurde als herunterladbares Erweiterungspaket für GTA 4 veröffentlicht und ist ein beliebtes Spiel für sich. Missionen wie Dropping In zeigen, warum. Der Auftrag ist einfach: Töte deinen Feind. Das hast du schon tausendmal gemacht. Dieses Mal reicht es aber nicht, einfach vorbeizufahren oder ihn zu überfahren. Zu Beginn der Mission fliegst du mit dem Hubschrauber über die Stadt und springst dann mit dem Fallschirm auf das Gebäude, in dem sich deine Beute versteckt. Von dort aus musst du einfach Stockwerk für Stockwerk mit Gefolgsleuten durchkämpfen, bis du dein Ziel findest. Das ist alles ziemlich James Bond-mäßig. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass du mit dem Fallschirm aus dem Fenster springst und in einem fahrenden Fluchtwagen landest?

06 Breaking The Bank At Caligula’s - GTA San Andreas

CJ war der Protagonist in GTA San Andreas © Rockstar Games

In den GTA-Spielen gibt es so viel zu tun, dass du die besten Teile verpassen könntest. Das ist auch bei Breaking The Bank At Caligula's der Fall, einer GTA San Andreas-Mission für die Triade, die du eigentlich nicht machen musst, um in der Geschichte voranzukommen. Sobald du das Four Dragons Casino in Las Venturas erreicht hast, wirst du in einer Reihe von Vorbereitungsmissionen auf den eigentlichen Raubüberfall vorbereitet, bei dem du alles Mögliche machen musst. Vom Stehlen von Polizeimotorrädern bis zur Verführung einer Casino-Angestellten. Die Vorbereitungen sorgen für ein unvermeidliches Gefühl der Vorfreude und du wirst es kaum erwarten können, alles zu sehen. Und im Gegensatz zu den regelrechten Schießereien, die manche Raubüberfälle in der Serie geworden sind, konzentriert sich dieser Überfall mehr auf die Tarnung: CJ benutzt Nachtsichtgeräte und vergiftet die Lüftungsschächte, um das Chaos zu minimieren. Außerdem ist es eine der größten Belohnungen im Spiel, denn du bekommst 100.000 Dollar für deinen Teil des Raubes.

07 Stowaway - GTA San Andreas

GTA San Andreas legte die Messlatte für die Serie höher © Rockstar Games

Willst du durch Menschenmengen von Bösewichten mit Maschinengewehren rasen und herabfallender Fracht ausweichen, während du ein echtes Flugzeug über eine Landebahn jagst? Natürlich willst du das? Willst du dann von deinem Motorrad in das Flugzeug springen, wenn es gerade abhebt? Willst du dich an die Spitze des Flugzeugs kämpfen, eine Bombe legen und dich dann mit dem Fallschirm in Sicherheit bringen? Ja, ja und ja. Warum können nicht mehr Videospielmissionen so sein? Die Antwort: Keines von ihnen hat den Mut oder den verrückten Sinn für Humor von GTA in seinen besten Zeiten.

08 The Jewel Store Job - GTA V

In GTA V teilst du deine Zeit zwischen drei Charakteren auf © Rockstar Games

Das letzte GTA-Spiel wurde 2013 veröffentlicht und obwohl es in GTA Online viele zusätzliche Inhalte erhalten hat, sind die Story-Missionen von GTA V immer noch eine Wiederholung wert. Zumindest einige von ihnen. Auf der fiktiven Karte Los Santos, die stark an Los Angeles angelehnt ist, gibt es viele wiedererkennbare Orte. Die Mission, in der du ein Juweliergeschäft ausraubst, ist vom Rodeo Drive und dem Wilshire Boulevard in Beverley Hills inspiriert.

Diese kleinen Details tragen dazu bei, das Spiel zum Leben zu erwecken, aber was diesen Level zu einem absoluten Renner macht, ist, dass du planen kannst, ob du heimlich vorgehst oder mit Waffengewalt vorgehst. Es ist gleichermaßen stimmungsvoll, lustig und spannend. Und auch die Flucht, mit einem Motorrad durch den Verkehr zu rasen, während die Polizei hinter dir her ist, ist ein echter Hit. Elegant und ausgefeilt fühlt es sich an, als wärst du in einer Videospielversion des LA-Krimi-Klassikers Heat.