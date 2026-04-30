Apex Legends Season 29: Overclocked – Alle Infos zu Axle und mehr

Apex Legends Season 29 startet durch und dreht die Action-Regler auf Anschlag. Neue Legende, overhaul Ranked, überarbeitete Waffenmeta und ein Mechanismus, der das Respawn-System auf den Kopf stellt. Hier gibt's alles, was du zu " Overclocked " wissen musst.

01 Apex Legends Season 29 Release: Wann startet Overclocked?

Apex Legends Season 29 mit dem Untertitel "Overclocked" startet am 05. Mai auf allen Plattformen. Also PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2. Die neue Saison bringt dabei eine ganze Füller neuer Inhalte mit sich. Darunter eine der beweglichsten Legenden, die das Spiel je gesehen hat, ein komplett überarbeitetes Ranked-System und Gameplay-Änderungen, die sich von Early Game bis zum Ring-Finale durchziehen.

Apex Legends Season 29 bringt eine neue Legende! © Respawn Entertainment

Quotation Wir gehen in unser bislang ambitioniertestes Jahr von Apex Legends. Evan Nikolich, Senior Design Director, Respawn Entertainment

"Unsere Arbeit an Apex Legends im Jahr 2026 dreht sich vollständig darum, den Spieler:innen das bislang beste kompetitive Erlebnis zu bieten. Die Grundlage fairen Wettbewerbs – Anti-Cheat, Matchmaking, Server-Stabilität und Audio-Fidelity – bleibt ein zentraler Fokus unseres Teams, damit jedes Match größtenteils von Skill und nur ein wenig von Glück bestimmt wird. Transparenz gegenüber der Community ist für uns entscheidend," verrät Evan Nikolich, Senior Design Director bei Respawn Entertainment.

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Season 29 bringt endlich wieder eine neue Legende mit sich. Und die hört auf den Namen Axle . Nach Sparrow in Season 25 bekommt der Battle-Royale-Shooter also endlich einen neuen Charakter und der hat es in sich.

Axle ist für alle, die Wert auf Movement legen. © Respawn Entertainment

Das Entwicklerteam beschreibt Axle als eine Motorrad-Racerin aus Salvo , die im brutalen Redline-Circuit aufgewachsen ist. Hyper-kompetitiv, körpermodifiziert und mit einer einzigen Obsession: gewinnen. Sie teilt ihre Heimatwelt mit Fuse und Maggie, ist aber ein völlig neues Gesicht, das alle anderen Legenden bereits studiert hat.

Quotation Unsere neueste Legende Axle wird Spieler:innen mit Slides auf Mach-5-Niveau durch die Arena jagen. John Larson, Legend Designer, Respawn Entertainment

Aus spielerischer Sicht markiert Axle in den Augen von Respawn so etwas wie den Gegenpart zu Horizon: Während Dr. Somers sich auf die Kontrolle und Movement in der Luft fokussiert, dreht sich im Kit von Axle alles um mehr Mobilität am Boden. Wie jede Legende bringt auch die neue Spielfigur ein einzigartiges Kit aus drei Fähigkeiten mit:

Passiv – Drift: Erhöhte Geschwindigkeit und seitliche Kontrolle beim Sliden. Wer Axle beherrscht, legt mehr Distanz zurück als mit jedem Sprint.

Taktisch – Nitro Gate: Ein werfbares Fenster, das alle, die hindurchlaufen, in einen Power-Slide katapultiert. Achtung: Feinde können es ebenfalls nutzen.

Ultimate – Kickstart: Axle schickt eine autonome Bodendrohne los, die den nächsten sichtbaren Feind sucht, 25 Schaden verursacht und ihn in die Luft schleudert. Die Drohne hat 200 HP und kann per Beschuss oder Crypto-EMP zerstört werden.

Schnelle Slides und gefährliche Drohnen zeichnen Axle aus. © Respawn Entertainment

Eine Prise Mad Maggie und Octane schwingt bei der neuen Legende also mit. Laut der Entwickler:innen soll Axle ein Skill-Ceiling bieten, der Erfahrung belohnt. Das Nitro Gate ist dabei bewusst als Team-Tool designt. Ähnlich dem Octane-Sprungpad.

03 Deathbox Respawn: Comeback direkt aus der Kiste

Apex Legends Season 29 führt einen der größten mechanischen Umbrüche in der Geschichte von Apex Legends ein: Squads können gefallene Teammitglieder direkt an ihrer Deathbox wiederbeleben – ganz ohne Respawn-Beacon.

Todeskisten-Respawns sorgen für ein schnelleres Gameplay. © Respawn Entertainment

Die Wiederbelebung hat allerdings eine lange Cast-Zeit mit sichtbaren VFX, damit Gegner:innen darauf reagieren können. Jeder Respawn desselben Spielers erhöht den Cooldown. Bedingungen wie Ring-Timing oder Feind-Nähe schränken ihn nicht ein, Cryptos Drohne kann diesen aber nicht aus der Distanz auslösen.

Quotation Die Einführung von Todeskisten-Respawns bringt den gesamten Squad so schnell wie möglich zurück ins Spiel. Eric Canavese, Lead BR Designer, Respawn Entertainment

Das Prinzip dahinter: Wer einen Fight gewinnt, soll sich schnell neu aufstellen können. Teams, die kämpfen und überleben, werden belohnt. So will das Team das Spieltempo hochhalten.

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Season 29 passt das Legenden-Roster gezielt an Axles aggressiven Spielstil an. So sollen ganz neue Synergien, aber auch starke neue Konter für die neue Figur entstehen. Als Konsequenz dafür dürfen sich Conduit und Vantage über Buffs freuen .

Conduit und Vantage dürfen sich über Buffs freuen. © Respawn Entertainment

Conduit bekommt einen Buff auf ihr Passiv: Ihr Sprint-Speed steigt um 5 %, wenn sie auf einen Skirmisher zuhält. Ihre Temp Shield-Heilung wurde ebenfalls neu kalibriert mit frischen Upgrade-Optionen. Das macht sie zur idealen für schnelle Pushes neben Axle.

Quotation Mit Vantages verbesserter ultimativen Fähigkeit und den Schrägvisieren haben Spieler:innen im Mid- bis Endgame mehr Optionen, wenn sie Axle gegenüberstehen. John Larson, Legend Designer, Respawn Entertainment

Vantage wird als Gegengewicht zu hypermobilen Legenden ausgebaut. Ihr Ultimate Sniper's Mark erhält jetzt ein umschaltbares 2x Zoomvisier. Echo Relocation hat eine schnellere Reisezeit und einen reduzierten Landing-Stun. Und: Treffer mit ihrem Passive laden die Ultimate auf. Sie wird wieder zur gefürchteten Late-Game-Option.

05 Waffenmeta in Season 29: L-Star, CAR SMG und Twin Razors

Spannend wird es mit Season 29 auch hinsichtlich der Waffenmeta, denn hier tut sich wieder einmal einiges. Die L-Star wandert für die neue Saison ins Care Package . Ausgestattet mit dem neuen Redline Hop-Up , der Schaden und Projektilgröße erhöht, je näher die Waffe an die Überhitzung kommt. Wer sie findet, hat laut Respawn eine der mächtigsten Waffen der Season.

Die CAR SMG kehrt in der neuen Saison dafür als Floor-Loot zurück und bringt ihre Flexibilität im Nahkampf wieder in alle Lobbies.

Neue, mythische Zwillingsklingen, anyone? © Respawn Entertainment

Neu sind außerdem die Twin Razors , eine universelle Mythic-Nahkampfwaffe. Hinzu kommen Anpassungen beim Hemlok. Das Entwickler-Team will Elite-Waffen, die kurzfristig Engagement-Distanzen verändern können, tolerieren. Zu dominant sollen sie aber nicht ausfallen, weshalb die allseits beliebte Burst-Rifle verändert wird.

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Die Map-Rotation in Season 29 besteht aus Broken Moon, Olympus und Storm Point. Natürlich nicht in ihrer bisherigen Form. Auf Broken Moon werden beispielsweise die Langstrecken-Zip-Rails zwischen den POIs entfernt. Damit soll es weniger Angriffe für dritte Teams (Third-Partying) geben, während strategische Rotationen über die Mpa begünstigt werden. Ob das wirklich klappt, muss sich allerdings erst zeigen.

Broken Moon wird mit Season 29 überarbeitet. © Respawn Entertainment

Die größte Änderung betrifft alle Karten: Tridents fliegen komplett raus , sowohl aus Ranked als auch Unranked. Das Rotations-Spiel verlagert sich damit vollständig auf Legenden-Fähigkeiten. Wer sich schnell über die Karten bewegen will, muss seinen Kit kennen und effektiv nutzen. Auch hier kommt die neue Legende Axle ins Spiels.

07 Ranked, Bots und mehr

Season 29 adressiert endlich eines der größten Frustrations-Themen der Community: die Solo-Queue-Erfahrung . Ein neues System vermittelt Solo-Spieler:innen gegen leicht niedrigere Gegner-Ränge, um die strukturelle Balance zu verbessern, die beim Gruppenspiel automatisch entsteht. High-Skill-Lobbies bekommen dafür etwas längere Warteschlangen-Zeiten, dafür soll das Matchmaking in einem laufenden Spiel deutlich ausgeglichener sein als das aktuell in Season 28 noch der Fall war.

Neu und kontrovers: Season 29 führt Bots in Unranked-Lobbys ein . In Zeiten mit geringer Spielerzahl können bis zu drei Bot-Squads eine Lobby auffüllen. Bots spielen nie im Team eines echten Spielers und erscheinen nicht in Ranked-Matches. Statistiken und Ranglisten bleiben davon unberührt. Das Ziel ist klar: bessere Match-Qualität auch außerhalb der Peak-Zeiten, statt lange auf eine volle Lobby zu warten.

Die Roadmap für Apex Legends verspricht viele spannende neue Inhalte. © Respawn Entertainment

Apex Legends Season 29 "Overclocked" dreht die Geschwindigkeit hoch. Axle bringt eine neue Dimension der Bodenmobilität ins Spiel, der Deathbox Respawn verändert den Spielfluss grundlegend und die Map- sowie Ranked-Anpassungen machen jede Runde kompetitiver. Los geht's am 05. Mai 2026.