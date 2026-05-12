Die 7 bisher coolsten Updates für GTA Online

Mit GTA VI am Horizont hat Rockstar Games kürzlich bewiesen, dass GTA Online immer noch lebt. Am April Fool's Day 2026 brachte ein neues Update den Schnee und den Gooch (definitiv nicht "The Grinch") nach Los Santos zurück, und zwar auf urkomische Weise. Möge er noch lange weiterleben.

Seit der Einführung von GTA V im Jahr 2013 hat sich der Online-Modus langsam verselbstständigt und viele Fans behaupten sogar, er sei besser als das Hauptspiel. (Okay, andere wiederum trauern darum, dass Rockstar dem Game keinen Story-DLC spendiert hat, aber das ist ein anderes Thema). Nicht alle DLCs haben sich durchgesetzt, aber die, die es geschafft haben, haben unser Verständnis von einem GTA-Spiel verändert. Hier sind einige unserer liebsten GTA Online Updates aller Zeiten.

Rockstar Games hat mit GTA Online die perfekte Formel gefunden © Rockstar Games

01 The Diamond Casino Heist

Wolltest du schon immer mal ein Casino ausrauben? Dann hast du jetzt Glück: Dank The Diamond Casino Heist . Dieses Update, das Ende 2019 erschien, machte das Diamond Casino endlich zu einem relevanten Ort. Und was noch besser ist: Zum ersten Mal können die Spieler:innen selbst entscheiden, wie und wann der Raub stattfindet. Durch die verschiedenen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, fühlt sich jede Wiederholung frisch an, egal, ob du einen völlig neuen Aufbau durchführst oder mit einem ganz neuen Plan an die Sache herangehst.

Die potenzielle Beute von 3.619.000 $ macht den Heist außerdem zu einem lohnenswerten Ziel. Der einzige Nachteil ist, dass es zwar Spaß macht, als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer solche Summen zu erbeuten, aber für den finalen Überfall brauchst du einen Komplizen. Aber ein Teil des Geldes ist doch besser als gar kein Geld, oder?

02 The Contract

Das Update The Contract , das 2020 erscheint, bringt Lamar und Franklin zurück und schenkt ihnen ein wertvolles Geschäft in Form deiner Privatagentur, die Prominenten aus schwierigen Situationen hilft. Das Highlight ist die Anwesenheit von keinem Geringeren als Dr. Dre selbst, der die Agentur anheuert, um seine gestohlene Musik zurückzuholen.

Don't forget about Dre © Rockstar Games

Es sind die Zwischensequenzen, die wirklich herausstechen. Dre ist nicht nur zwei Minuten lang da, um die Mission vorzubereiten, er ist auch in einer Reihe von witzigen Zwischensequenzen zu sehen, die den Spaß an GTA Online zurückbringen. Wenn du dann noch die Originalmusik von Dre hinzufügst, fühlt sich das Ganze wie eines der am besten durchdachten Updates in der Geschichte des Spiels an. Die zusätzliche Musik für Radio Los Santos und West Coast Classics ist eine weitere willkommene Ergänzung.

03 Los Santos Drug Wars

Dieses zweiteilige Story-Update wurde im Dezember 2022 veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht ein neues Geschäft mit psychoaktiven Drogen, bei dem sich die Spieler:innen mit dem brillanten "Nervous Ron" zusammentun, um ein Acid-Labor einzurichten.

Das Ganze spielt sich wie in Breaking Bad: Biker, Hippies und das Gesetz sind die würdigen Gegner in sechs verschiedenen Story-Missionen. Das ist nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch ein wirklich lukratives Geschäft, denn den Ocelot Virtue, ein elektrisches Superauto von Imani Tech, gibt es praktisch umsonst. Nicht die moralischste Geschichte, aber in der Welt von GTA Online ist sie der Beweis dafür, dass sich Verbrechen lohnt.

In der Welt von GTA zahlt sich das Verbrechen aus © Rockstar Gamers

04 Los Santos Tuner

Los Santos Tuners gibt dir die Möglichkeit, deine eigene Autowerkstatt zu betreiben und Autos zu modifizieren. Wenn du GTA eher wegen des Fahrens als wegen der Verbrechen magst (was in den letzten Versionen etwas in Vergessenheit geraten ist), dann ist dies genau das Richtige für dich. Das Beste daran ist, dass mit dem Los Santos Car Meet eine sichere Zone eingeführt wurde, in der Benzinbegeisterte ihre Kreationen in einem Lagerhaus in Cypress Flats ausstellen können.

Wenn du dich anmeldest, bekommst du Zugang zu neuen Rennen und sogar zu neuen Fahrzeugen. Du willst deine Kreationen auf Herz und Nieren prüfen? Du bekommst auch Zugang zu einer privaten Teststrecke und die Möglichkeit, noch mehr Modifikationen freizuschalten. Um ehrlich zu sein, ist das ziemlich herzerwärmend.

05 Agents of Sabotage

Es kann doch nicht schaden, eine Bekleidungsfabrik zu kaufen, oder? Ein schönes, produktives Geschäft, das sich gut in deiner Steuererklärung macht. Außerdem kannst du von dort aus Geld waschen und Raubüberfälle begehen. Das Update enthält "FIB-Akten", die neben neuen Fahrzeugen und einer Werkstatt auch Informationen über hochbrisante Raubziele enthalten.

Es gibt große Belohnungen, wenn du ein Agent der Sabotage wirst © Rockstar Games

Natürlich sind diese Dateien nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Sie stammen von Jodi Marshall, einer korrupten Agentin, die als Fan-Liebling zurückkehrt. Oh, und ein gewisser Pavel aus einem bestimmten Raubüberfall weiter unten auf dieser Liste taucht auch auf. Mit einer Auszahlung von 150 bis 500 Millionen Dollar ist die Arbeit eines Sabotage-Agenten kein Zuckerschlecken.

06 Import/Export

ür GDie Möglichkeit, Waren in dein eigenes Lagerhaus zu importieren, war eine der ersten Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und ein einfaches, aber effektives Update. Es ist auch ein Update, das viele der verrückteren Elemente von GTA Online abschafft (hust, Jet-Bikes, hust). Im Kern geht es um den guten, ehrlichen Autodiebstahl. Das ist buchstäblich der Titel der gesamten Serie. Ja, das Import/Export-Update für GTA Online genießt Kult-Status.

Du durchsuchst Los Santos nach den Autos der Reichen, klaust sie und fährst zurück in dein Fahrzeuglager. Wenn die Polizei oder kriminelle Elemente dich verfolgen, ist das ihre Sache. Wenn du deine Garage mit 10 einzigartigen und 10 mittelklassigen Fahrzeugen gefüllt hast, kannst du zu den besten Autos aufsteigen - ein relativ wartungsarmes Geschäft. Mit Platz für insgesamt 40 Fahrzeuge gibt es jede Menge Geld, das nur darauf wartet, dass du es nach Hause fährst.

Zurück zu den Grundlagen: Autos aufmotzen © Rockstar Games

07 Der Cayo Perico-Raub

GTA-Kenner streiten sich über den besten Raub aller Zeiten und meist wird der Cayo Perico Heist genannt. In der Tat sind sich die meisten Spieler einig, dass das Diamond Heist Casino-Update gelaufen ist, damit Cayo Perico laufen konnte. Cayo Perico übernimmt den Multioptions-Ansatz des früheren Raubes und macht ihn noch wilder.

Der Schauplatz ist direkt aus einem James Bond-Film entsprungen: Die Spieler müssen die private Karibikinsel des Drogenhändlers El Rubio infiltrieren. Du kannst ein vierköpfiges Team zusammenstellen oder alleine losziehen. Du kannst vorgeben, ein Drogenschmuggler zu sein. Du kannst ein 2,2 Millionen Dollar teures U-Boot kaufen, du kannst dich durch einen Abwassertunnel einschleichen und dich anschleichen. Wie auch immer du es anstellen willst, es ist wirklich das Update, das immer wieder neue Möglichkeiten bietet, denn jeder Durchgang ist so abwechslungsreich - und wild - wie deine Fantasie.