HYROX-Kalender: Alle Events in der Übersicht

HYROX hat die Fitnesswelt im Sturm erobert, indem es funktionelle Übungen mit Laufintervallen in einem herausfordernden und wettbewerbsfähigen Format kombiniert, das unabhängig von Alter und Können absolviert werden kann.

Seit dem ersten HYROX Hamburg im Jahr 2018 hat sich die Fitness-Serie rasend schnell und weit verbreitet. In der siebten Saison wird es zum ersten Mal auf fünf Kontinenten HYROX-Events geben - HYROX Cape Town im September ist die erste Veranstaltung in Afrika - und auch Länder wie Kanada und Belgien werden ihre ersten Events ausrichten. In der Saison 2024/25 kehren auch die beliebtesten Veranstaltungen der Athlet:innen zurück, und viele werden erweitert, um der erhöhten Nachfrage nachzukommen.

HYROX-Veranstaltungen sind nicht für alle da, sondern bietet den Teilnehmer:innen auch die Möglichkeit, sich für die HYROX-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Alles, was du dafür tun musst, ist, die Altersklasse in deiner Division zu gewinnen. Aber welche Division ist die richtige für dich?

8 Stationen werden bei HYROX-Bewerben von 1km-Läufen unterbrochen © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

01 HYROX-Divisionen

Bei jeder HYROX-Veranstaltung gibt es drei verschiedene Klassen - Einzel, Doppel und Staffel - die aber alle einem ähnlichen Format folgen. Innerhalb der Einzel- und Doppelkategorien gibt es außerdem die Kategorien "Open" und "Pro", die wiederum nach Altersgruppen unterteilt sind. So können die Athlet:innen in allen Altersklassen antreten und sehen, wie ihre Ergebnisse im Vergleich zu Konkurrenz einer ähnlichen Altersgruppe ausfallen.

Das Rennen selbst besteht aus acht funktionellen Trainingsstationen und acht 1 km-Läufen, die unabhängig von der Kategorie in der gleichen Reihenfolge absolviert werden. Da es kein Zeitlimit gibt, ist HYROX offen für alle Leistungsstufen. Je nach Fitness und Erfahrung gibt es leichtere und schwerere Kategorien.

Einzel Open

Das einfachere der beiden Einzelformate ist ein Einzelwettkampf, bei dem die Teilnehmer:innen alle acht funktionellen Trainingsstationen und acht 1 km-Läufe absolvieren müssen. Der Unterschied zum Pro-Format ist das Gewicht, das bei fünf der acht Stationen verwendet wird.

Station Damen Herren Ski Erg 1.000m 1.000m Sled Push 12.5m x4 @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m x4 @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1.000m 1.000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg Wall Balls 75x @ 4kg 100x @ 6kg

Profis wie Hunter McIntyre kämpfen an der Spitze von HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Einzel Pro

In der Pro-Division, dem härtesten Format von HYROX, müssen die Teilnehmer:innen an jeder Functional-Fitness-Station große Gewichte verschieben. Die schnellsten Pro-Athlet:innen können sich für die Elite 15 qualifizieren - eine separate Serie, bei der die 15 besten HYROX-Athlet:innen der Welt bei mehreren Veranstaltungen während der Saison gegeneinander antreten. Die Besten qualifizieren sich für die HYROX-Weltmeisterschaft.

Station Damen Herren Ski Erg 1.000m 1.000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1.000m 1.000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Doppel

Beim Doppel kann als reines Frauen-, Männer- oder Mixed-Team angetreten werden - wobei die Gewichte bei einem Mixed-Event die gleichen sind wie bei den Frauen in der Kategorie Einzel Pro. Während beide Mitglieder des Doppelteams alle acht 1 km langen Läufe absolvieren müssen, können sie sich die Arbeit an den funktionellen Fitnessstationen teilen. Das macht den Wettkampf einfacher als den entsprechenden Einzelwettkampf, da es mehr Erholungsphasen gibt.

Station Damen Herren Mixed Ski Erg 1.000m 1.000m 1.000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1.000m 1.000m 1.000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

Jake Dearden und Marc Dean laufen beide 8 km und teilen sich die Stationen © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Doppel Pro

In der Profiklasse, der härteren Kategorie der Doppeldisziplinen, werden die Gewichte entsprechend der Einzelkategorie angehoben.

Station Damen Herren Ski Erg 1.000m 1.000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1.000m 1.000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Staffel

Die Vierer-Staffel ist der perfekte Einstieg in die HYROX-Welt © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Die Staffel ist die anfängerfreundlichste HYROX-Division und bietet Anfänger:innen eine gute Möglichkeit, in die Fitness-Action hineinzuschnuppern, bevor sie zu den Doppel- oder sogar Einzelwettbewerben wechseln. In Viererteams muss jedes Teammitglied zwei Etappen absolvieren - eine Etappe besteht aus einer funktionellen Trainingsstation und einem 1 km langen Lauf.

Station Damen Herren Mixed Ski Erg 1.000m 1.000m 1.000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 102kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (M) incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 78kg (W) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (M) incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1.000m 1.000m 1.000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

02 HYROX 2024/25 Saisonkalender

Juli

27. Juli: HYROX Sydney - Sydney, Australien

Die Metropole im Bundesstaat New South Wales hat HYROX in Australien im Jahr 2023 ins Leben gerufen und die Veranstaltung kehrt 2024 auf den Showground in Sydney zurück. Die dritte Veranstaltung der HYROX-Saison 2024/25 ist eine der ersten Gelegenheiten für alle Athlet:innen, sich für die HYROX-WM 2025 zu qualifizieren.

August

17. August: HYROX Brisbane - Brisbane, Australien

Das Brisbane Convention & Exhibition Centre ist neu im HYROX-Kalender und gehört neben Melbourne (29.-30. Juni), Sydney (27. Juli) und Perth (14. September) zu den vier HYROX-Veranstaltungen in Australien.

31. August - 1. September: HYROX Singapore Expo - Singapur

Nachdem Ende Juni die größte eintägige Veranstaltung in der Geschichte von HYROX stattgefunden hat, geht es in Singapur mit der HYROX Singapore Expo weiter, im Zuge von Singapore Fitness + Wellness Expo.

HYROX-Events folgen immer dem gleichen Format - egal wo sie stattfinden © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

September

14. September: HYROX Perth - Perth, Australien

Perth ist die letzte Chance für Athlet:innen aus Ozeanien, sich für die HYROX-Weltmeisterschaften 2025 zu qualifizieren. Erwarte also einen harten Wettkampf mit Sportler:innen, die in Melbourne, Sydney und Brisbane knapp gescheitert sind, und noch einmal alles auf eine Karte setzen.

21. September: HYROX Kapstadt - Kapstadt, Südafrika

2024/25 wird er HYROX-Zirkus erstmals nach Afrika kommen -- und zwar zum allerersten Event des Kontinents in Kapstadt, Südafrika.

28. September: HYROX Stuttgart - Stuttgart, Deutschland

In der südwestdeutschen Stadt findet der erste HYROX-Bewerb Deutschlands der Saison statt. Letztes Jahr stellte Mirjam Von Rohr den aktuellen Weltrekord in der Kategorie Women's Pro (16-24) auf - 1h 2m 0s - und die Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen dürfen sich auf ein enorm starkes Feld mit viel Potenzial freuen.

Bei HYROX-Veranstaltungen herrscht immer eine tolle Atmosphäre © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Oktober

5. bis 6. Oktober: Goodlife Fitness HYROX Toronto - Toronto, Kanada

Nachdem die Vereinigten Staaten im Sturm erobert wurden, findet das erste HYROX-Event nördlich der Grenze Anfang Oktober im Enercare Centre von Toronto statt.

11.-13. Oktober: HYROX Amsterdam - Amsterdam, Niederlande

In der niederländischen Hauptstadt wird eine der größten HYROX-Veranstaltungen Europas über die Bühne gehen und die dreitägige Ausgabe 2024 ist bereits voll. Bei der letztjährigen Veranstaltung traten einige der größten Namen des Sports an. Roel Gaasbeek brach den Weltrekord in der offenen Klasse der Männer (80-84), indem er die Strecke in 2h 8m 42s absolvierte, was zeigt, dass HYROX wirklich für alle Altersgruppen und Fähigkeiten geeignet ist.

12. Oktober: HYROX Nizza - Nizza, Frankreich

Der Schauplatz der HYROX-Weltmeisterschaften 2024 kehrt in dieser Saison mit seinem ersten eigenständigen Event in den Palais des Expositions de Nice zurück.

19. und 20. Oktober: HYROX Mailand - Mailand, Italien

Nach dem erfolgreichen Debüt in Mailand im letzten Oktober kommt HYROX für die erste Veranstaltung der Saison erneut nach Norditalien. Zwar wurden 2023 keine Weltrekorde gebrochen, aber das Profifeld war voll mit Athlet:innen aus ganz Europa, die sich für die Elite 15 und die großen Rennen qualifizieren wollten.

19. Oktober: HYROX Incheon - Incheon, Südkorea

Ein weiteres Land, das in der Saison 2023/24 sein Debüt gab, kehrt im Oktober nach Südkorea ins Songdo Convesia in Incheon zurück.

25. bis 27. Oktober: HYROX Birmingham - Birmingham, Großbritannien

Die vierte Ausgabe des Kult-Events im Birmingham NEC ist bereits voll und dafür gibt es auch einen Grund. Letztes Jahr bekamen die Sportler:innen und Fans den mehrfachen HYROX-Weltmeister Hunter McIntyre zu sehen, der zusammen mit Jon Wynn im Doppel antrat. Erwarte auch dieses Jahr wieder große Namen.

26. bis 27. Oktober: HYROX Madrid - Madrid, Spanien

Die spanische Hauptstadt ist die Heimat eines schnellen und rasanten Parcours, auf dem im März 2024 zwei Weltrekorde aufgestellt wurden - Tiago Lousa mit 56m 36s bei den Männern (40-44) und Maria Pilar Serna Urnicia mit 1h 16m 55s bei den Frauen (60-64).

Das Ziel ist immer die Quali für die WM und die Elite 15-Serie © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

November

2. und 3. November: HYROX Hamburg - Hamburg, Deutschland

Hamburg, die eigentliche Heimat von HYROX, ist der Ort, an dem im April 2018 alles begann. Der Austragungsort ist zu einer wahren Pilgerstätte für die Athlet:innen geworden, und so ist es keine Überraschung, dass die Novemberausgabe bereits ausgebucht ist und 8.500 Teilnehmer an den zwei Tagen antreten werden. Auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Weltrekorde aufgestellt, darunter auch der aktuelle Weltrekord bei den Women's Open - Jana Sussmans 59m 32s bei der letztjährigen Veranstaltung.

2. und 3. November: HYROX Poznań - Poznań, Polen

Poznań ist die jüngste polnische Stadt, die nach Warschau, Danzig und Kattowitz ihr eigenes HYROX-Event bekommt.

9. und 10. November: HYROX Paris - Paris, Frankreich

Die Stadt der Liebe wird einmal mehr zur Fitness-Stadt. 10.000 Athlet:innen und Fans werden beim zweiten jährlichen HYROX-Event an der Pariser Expo Porte de Versailles erwartet.

9.-10. November: HYROX Ciudad de Mexíco - Mexiko City, Mexiko

Die große Höhe von Mexiko City macht dieses HYROX-Event zu einem der härtesten der Welt. Nach der Premiere im April sind es nun zwei in einem Jahr für die mexikanische Hauptstadt, denn im November kehrt das Fitnessformat ins Centro Citibanamex zurück.

15. bis 17. November: HYROX Dublin - Dublin, Irland

Im Oktober 2023 fand in der irischen Hauptstadt zum allerersten Mal ein HYROX-Bewerb statt und man kann sagen, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war. Die ursprünglich zweitägige Veranstaltung war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und wurde aufgrund der großen Nachfrage um einen weiteren Tag verlängert.

16. November: HYROX Chicago - Chicago, Illinois, USA

Das erste US-Rennen der Saison ist bereits voll und es gibt eine Warteliste für die verschiedenen Kategorien. Es ist der Schauplatz des ersten Majors der Saison 2023/24 und war Schauplatz des ersten Elite-15-Rennens in der Geschichte von HYROX sowie des Weltrekords von Ryan Kent (55m 12s) in der offenen Klasse der Männer (35-39).

23. und 24. November: HYROX Valencia - Valencia, Spanien

Valencia ist das zweite von vier spanischen HYROX-Events in dieser Saison und hat in der Vergangenheit schon Stars wie Felicity Cole und Michael Sandbach von der Elite 15 angezogen.

23. November: HYROX Dallas - Dallas, Texas, USA

Die texanische Stadt ist einer der beliebtesten Austragungsorte in den USA und war schon Schauplatz für einige der schnellsten Gruppenzeiten aller Zeiten. Letztes Jahr haben Rich Ryan und Pelayo Menendez-Fernandez im offenen Doppel der Männer eine blitzschnelle Zeit von 48:36 Minuten aufgestellt. Die beiden waren auch Teil des Teams, das den Weltrekord in der Männerstaffel aufstellte - 47:42 Minuten.

23. und 24. November: Cigna Healthcare HYROX Open Asian Championship - Hongkong

In der AsiaWorld-Expo in Hongkong wird im November der erste HYROX-Asienmeister gekrönt. Dort werden die offenen Meisterschaften der Männer, Frauen, Männerstaffel, Frauenstaffel, Mixed-Staffel, Doppel Männer, Doppel Mixed und Doppel Frauen ausgetragen.

29. November - 1. Dezember: F45 HYROX London - London, Großbritannien

Die britische Hauptstadt ist Austragungsort eines der beliebtesten HYROX-Rennen der Welt. Bei der Ausgabe 2023 nahmen an drei Tagen mehr als 12.500 Athlet:innen teil. Für die Saison 2024/25 wird es ins London Excel verlegt, damit noch mehr Athlet:innen auf der größten Bühne antreten können.

Erwarte viele Rekorde bei den Veranstaltungen 2024/25 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Dezember

7.-8. Dezember: HYROX Stockholm - Stockholm, Schweden

Die dritte HYROX-Veranstaltung in der schwedischen Hauptstadt hat einiges zu bieten. Letztes Jahr stellte der damalige Weltmeister Hunter McIntyre im Rahmen der Elite 15-Rennserie die aktuelle Weltrekordzeit von 53m 22s in der Pro-Division der Männer auf und qualifizierte sich damit für die HYROX-Weltmeisterschaft 2024.

7. Dezember: HYROX Anaheim - Anaheim, Kalifornien, USA

HYROX Anaheim ist ein weiteres Event, das in der Vergangenheit einige der größten Namen des Sports angezogen hat. Beim letzten Mal im Mai 2024 wurden vier Weltrekorde gebrochen, darunter bei den Herren Open (40-44) mit Lukas Storaths 56m 18s und bei den Damen Pro (35-39) mit Camilla Massas 1h 2m 37s.

7.-8. Dezember: HYROX Marseille - Marseille, Frankreich

Das dritte französische Event der Saison 2024/25 findet im Parc Chanot in Marseille statt -- es ist der erste HYROX-Bewerb der Stadt. Nach den beeindruckenden Shows in Nizza und Paris können sich Athlet:innen und Fans auf zwei Tage voller Fitness-Action freuen.

14-15. Dezember: HYROX Frankfurt - Frankfurt, Deutschland

Die dritte und letzte HYROX-Veranstaltung in Deutschland, die bisher bestätigt wurde, bietet den Athlet:innen im Heimatland des Sports ihre letzte Chance, sich einen Platz bei der HYROX-Weltmeisterschaft 2025 zu sichern. Zu den namhaften Teilnehmer:innen der letzten Veranstaltung gehörte der Weltmeister von 2021, Tobias Lautwein, der das Pro-Event der Männer gewann.

Februar

8. Februar: HYROX Schweiz - St. Gallen, Schweiz

Nach zweieinhalb Jahren Pause kehrt HYROX in die Schweiz zurück, und zwar an einem neuen Austragungsort in den Olma Messen in St. Gallen. Bei der letzten Veranstaltung in Basel wurden drei damalige Weltrekorde aufgestellt, also rechne mit schnellen Zeiten während der eintägigen Veranstaltung.

15. Februar: HYROX Bilbao - Bilbao, Spanien

Der erste HYROX Spanien des Jahres 2025 findet auf dem Messegelände in Bilbao statt und bietet Action pur. Anna Stellaard stellte letztes Jahr den Weltrekord in der Women's Open (35-39) auf - 1h 3m 8s - und auch der Rest des Rennens wurde in einem sehr hohen Tempo absolviert.

22-23 Februar: HYROX Katowice - Kattowitz, Polen

Ein Jahr nach seinem Debüt in Kattowitz kehrt HYROX für die zweite polnische Veranstaltung der Saison 2024/25 in die Stadt im Süden des Landes zurück. Die Veranstaltung wurde für diese Saison von einem auf zwei Tage erweitert und bietet Athlet:innen aller Leistungsklassen noch mehr Möglichkeiten, sich für die HYROX-Weltmeisterschaften 2025 zu qualifizieren.

HYROX ist hart, aber offen für alle © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

März

22-23 März: HYROX Malaga - Malaga, Spanien

Das dritte jährliche HYROX Malaga ist das vierte und letzte spanische Event der Saison. Das von der FYCMA organisierte Event wurde im Vergleich zur letzten Saison, in der David Martin Peral mit 1h 1m 20s den Weltrekord in der Klasse Men's Pro (45-49) aufstellte, um einen Monat vorverlegt.

April

5.-6. April: HYROX Belgien - Mechelen, Belgien

Nachdem HYROX in den Nachbarländern immer beliebter wird, feiert es im Frühjahr 2025 in der Nekkerhal in Mechelen sein belgisches Debüt. Zwischen Brüssel und Antwerpen und nahe der Grenze zu den Niederlanden gelegen, wird es eine internationale Angelegenheit werden, denn es ist eine der letzten Gelegenheiten für Athlet:innen, sich für die HYROX-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.