Skate-Star und Meister im Selbstmanagement – Jost Arens im Porträt

Jost Arens war seiner Zeit schon immer etwas voraus. Wer gewinnt als 12-jähriger schon einen Skate-Contest für 16-Jährige? Josts Triumph bei der Skatejam 2009 in seinem Heimatort Warendorf war dabei nur ein Vorbote. Wer vom Skaten etwas verstand, wusste bereits damals: dieser unbedarfte Skate-Grom ist in der Skateboard-Welt für Größeres bestimmt.

Skaten als Selbstzweck

„Das erste, woran ich mich in meinem Leben bewusst erinnere, ist, dass ich mit 4 Jahren vor dem Haus auf einem Skateboard rumgerollt bin“, sagt Jost. Das Skateboard hatte der kleine Jost zuvor seinem älteren Bruder durch anhaltendes Schreien und Weinen madig gemacht. „Als ich hatte, was ich wollte war Ruhe“, lacht Jost heute.

Zwar dauert es, bis Jost das Skate-Fieber unheilbar packt, doch nach einige ersten Episoden mit 6 Jahren und dank Josts erstem Titus Komplettboard samt Skull-Print, goldenen Venture Trucks und Titus Mini-Logo Rollen, das der Weihnachtsmann ihm bringt, platzt der Knoten: „2006, als die Skate-WM in Münster war und ich 10, ab da gab es für mich nur noch Skaten“, erinnert sich Jost. „Die ganzen Sportarten, die ich bis dahin parallel gemacht habe, mal Tennis, mal Fußball, das habe ich alles sein gelassen. Ab da war ich täglich beim Skaten.“

Jost Arens lebt Skateboarding mit jeder Faser seines Körpers. © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

Was mich glücklich macht? Familie, Freunde... kein Krieg, Weltfrieden... und gute grüne Oliven, die machen mich auch glücklich. Jost Arens skateboarding

Zum Skaten zu finden war für Jost ein echtes Erweckungserlebnis. Ein Sport, scheinbar frei von Regeln und Einschränkungen, bei dem es nur einen limitierenden Faktor gibt: dich selbst. Für Jost perfekt – egal, was daraus mal werden würde. Skaten ist für Jost Selbstzweck, damals wie heute. „Am Skaten fand ich cool, dass man keinen Trainer hatte und niemand einem sagte, was man wie machen soll oder darf“, so Jost. „Als Kind sitzt du den halben Tag in der Schule, wo dir ein Lehrer sagt, das und das musst du machen und dann gehst du ins Fußballtraining, wo dir wieder jemand sagt, was jetzt zu tun ist. Beim Skaten konnte ich einfach mein eigenes Ding machen, skaten wann und wie ich das wollte. Genau diese Freiheit hat mich angefixt.“

Ein kleines Talent mit riesiger Ausdauer

Jost Arens 2013: Backside Lipslide auf Zypern. © Daniel Wagner

Schon damals zeichnet Jost seine grenzenlose Skate-Ausdauer aus. „Ich war so vom Skaten angefixt, dass ich sogar samstags früh aufgestanden bin, schnell was gefrühstückt habe und von morgens bis es dunkel wurde skaten gegangen bin“, sagt Jost. „Bis 13 Uhr war ich meistens alleine, bis 18 Uhr waren dann Freunde von mir dort und ich bin dann meistens noch bis 21 Uhr weitergefahren... das war einfach mein Ding.“

Zu diesem Zeitpunkt hat Jost trotz seines Sieges beim Warendorfer Skatejam und dem augenscheinlichen Talent keinerlei Ambitionen, gesponsert zu werden oder ähnliches. Im Gegenteil: „Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass man mit Skaten überhaupt Geld verdienen kann. Ich dachte, das geht nur in Amerika“, lacht Jost.

Das alles ändert sich 2011, dem Jahr, das Jost mit einem Mal offiziell auf die europäische Skateboard-Landkarte setzt. In Münster gewinnt er den Titus Locals only Contest, qualifiziert sich so für das Finale der 32 Regionalmeister im Europapark in Rust, gewinnt auch das und wird mit einem Mal Titus Local of the Year und Deutscher Amateurmeister. Wenig später folgt mit der Teilnahme am Telekom Xtreme Playgrounds Josts erster internationaler Contest, bei dem er Dritter wird. Fortan ist der Hype um den damals 14-jährigen real!

Der Hype ist real – von Warendorf in die Welt

„2011 war mein erstes richtiges Profi-Jahr“, bestätigt Jost. „Ab da hatte ich mit Titus auch meinen ersten festen Sponsor.“ Unterstützung die Jost nutzt, um durchzustarten und die er bis heute schätzt, da Titus längst Jost Arens Pro Model Boards verkauft. „Mein erste Pro-Model habe ich ungeskatet aufgehoben“, strahlt Jost. „Ein eigenes Pro Model zu haben war ein kleiner Lebenstraum von mir.“ Die Erreichung dieses Traums hat sich Jost redlich und doch rasant verdient.

Jost zeigt auf seinem ersten LA-Trip einen astreinen Nosebluntslide. © Arto Saari

Das Gefühl, wenn man zum ersten Mal auf ein Handrail springt und das steht, ist unbeschreiblich und nutzt sich überhaupt nicht ab. Jost Arens skateboarding

Auf Josts erste internationale Duftmarke beim Telekom Xtreme Playgrounds folgen zahlreich weitere Contest-Siege, Sponsoren und vor allem Video-Parts, für die Jost in der ganzen Welt unterwegs ist: Kreta, Marokko, Südafrika, USA – die Liste der Länder, in denen Jost bis heute von Berufs wegen skaten war ist endlos. Oft ist er auf diesen Trips mit seinen damaligen Vorbildern und Lieblings-Skatern unterwegs. Einer von ihnen ist Vladik Scholz , mit ihm ist Jost dieser Tage gut befreundet. „In Deutschland war Vladik schon immer jemand, dem ich viel und gerne zugesehen habe“, erzählt Jost. „Sein Skaten sieht immer elegant und trotzdem cool aus.“

Vladik (links) und Jost 2017 am Go Skateboarding Day in Leipzig. © Daniel Wagner / Red Bull Content Pool

In seinen ganz frühen Tagen inspirierte Jost vor allem das Baker 3 Video , „das geht 50 min und ich kann dir trotzdem jeden Trick hintereinander sagen, so in und auswendig kenne ich das Video“. Aktuell holt sich der Goofy-Footer Kreativ-Input statt auf YouTube via Instagram – obwohl Jost eher „der Offline-Typ“ ist, wie er sagt. Bei Skate-Sessions schaltet er sein Handy nach wie vor auf Flugmodus.

Die Skate-Welt ist ein Dorf, das inspiriert

„Mit Instagram ist es viel einfacher geworden, sich gegenseitig zu pushen“, sagt Jost: „Als ich angefangen habe, haben wir ein YouTube-Video gefilmt, das dann in der Münsteraner Szene seine Runden gedreht hat, aber schon die Berliner-Szene hat davon nichts mehr mitbekommen – und umgekehrt.“ Heute ist die ganze Szene miteinander vernetzt. Die digitalen Wege sind kurz, egal wo man wohnt. Man kennt sich – länderübergreifend. „Mittlerweile sieht man jeden Tag irgendeinen Clip, wo man sagt: Wow! Dafür vergisst man heutzutage schneller, als damals, als man sich das Osiris-Video 20 Mal angeguckt hat. Das hat sein Für und Wider“, sagt Jost.

Jost Arens lässt am liebsten sein Skateboarding für sich sprechen. © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

Heute taugt mir, dass das Skaten so eine eingeschworene Community ist, und man gemeinsam seine Limits pusht. Jost Arens skateboarding

Das Für sind Leute wie Mason Silva, die mit ihrem Skaten ganze Generationen inspirieren und prägen, kostenlos und allzeit griffbereit. „Masons vier Video-Parts 2020 waren die besten Skate Clips, die ich seit langem gesehen habe“, zeigt sich Jost begeistert: „Dass er Thrasher’s Skater of the Year werden würde, war ziemlich klar!“

Während die Boards und Skate-Klamotten jedes Jahr breiter, die Schuhe immer schmaler und die Nachwuchs-Skater immer schneller besser werden, ist eine Skate-Währung stabil geblieben: der Video-Part ist für einen Street-Skater in der Szene und darüber hinaus noch immer das Wichtigste – allen Veränderungen und anstehenden Großereignissen zum Trotz.

Zwischen Video-Parts und Contest-Ergebnissen

„Mein größtes Ziel ist es, mit meinen Video-Parts so viele Kids zu inspirieren wie möglich“, sagt Jost. „Generell liegen mir Video-Parts sehr am Herzen. Mir ist wichtig, dass meine Clips vielfältig sind und trotzdem alles in ihnen super zusammenpasst.“ Mit seinem jüngsten Part „Flight Mode“ sollte ihm das in jedem Fall gelingen.

Einen Trick 100 Mal versuchen und ihn dann stehen ist für Jost das Beste! © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Ich bin ein guter Allrounder. Mir macht es besonders Spaß Gaps zu springen oder Handrails zu skaten. Das bringt immer eine ordentliche Ladung Adrenalin mit sich. Jost Arens skateboarding

Doch Jost wäre nicht der Skate-Tausendsassa, der er ist, wenn er nicht nur auf Trips und in Clips sondern eben auch bei Contests liefern würde. So könnte Jost bei der großen Skate-Premiere in Tokio zu den wenigen internationalen Größen zählen, die seine Sportart ins neue Zeitalter führen. Das Zeug zum Muster-Athleten hat Jost schon jetzt, auch abseits des Skateboards. So beginnt sein Morgen für gewöhnlich mit einem Zitronen-Ingwer-Tee.

Noch ein Anti-Klischee gefällig? Kein Problem! „Wenn ich kann, gehe ich morgens, um den Kopf frei zu bekommen, super gerne eine Runde laufen, so um die 7 km“, erzählt Jost. „Das habe ich damals zu Schulzeiten schon gemacht: Da bin ich noch vor der Schule eine halbe Stunde joggen gegangen, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, bin ich erstens total hibbelig und zweitens kann ich mich dann null konzentrieren.“

Amtierender Meister im Selbstmanagement

Jost Arens blickt einer aufregenden Zukunft entgegen. © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Jost ist nach allem, was wir über ihn wissen also nicht nur mehrfacher Deutscher Meister im Skaten, er ist zudem Meister des Selbstmanagement, also jener Kompetenz, die eigene persönliche und berufliche Entwicklung weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten. Bezeichnenderweise macht ihn genau das – die Fähigkeit sich von äußeren Einflüssen zu lösen – zur Wettkampfmaschine.