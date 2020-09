How to: Schritt für Schritt zum perfekten Kickflip

lernen kann. Ursprünglich sah der Kickflip jedoch ganz anders aus als der Kickflip, den wir heute kennen und so leidenschaftlich lieben. Erfunden wurde der Trick in den 1970er-Jahren von

How to Kickflip

1. Fußposition

Beim Kickflip ist die Position des vorderen Fußes viel wichtiger als die des hinteren, weil der vordere Fuß die Flip-Bewegung ausführt. Der Vorderfuß sollte deshalb leicht angewinkelt, knapp hinter den Vorderachsen positioniert werden. Der Hinterfuß sitzt dabei flach auf dem Tail. Wenn du an die Ollie-Haltung gewöhnt bist, wird sich die Kickflip-Haltung am Anfang etwas unsicher anfühlen. Gib einfach dein Bestes, die Balance zu halten.

Beim Kickflip ist die Position des vorderen Fußes viel wichtiger als die des hinteren, weil der vordere Fuß die Flip-Bewegung ausführt. Der Vorderfuß sollte deshalb leicht angewinkelt, knapp hinter den Vorderachsen positioniert werden. Der Hinterfuß sitzt dabei flach auf dem Tail. Wenn du an die Ollie-Haltung gewöhnt bist, wird sich die Kickflip-Haltung am Anfang etwas unsicher anfühlen. Gib einfach dein Bestes, die Balance zu halten.

Beim Kickflip ist die Position des vorderen Fußes viel wichtiger als die des hinteren, weil der vordere Fuß die Flip-Bewegung ausführt. Der Vorderfuß sollte deshalb leicht angewinkelt, knapp hinter den Vorderachsen positioniert werden. Der Hinterfuß sitzt dabei flach auf dem Tail. Wenn du an die Ollie-Haltung gewöhnt bist, wird sich die Kickflip-Haltung am Anfang etwas unsicher anfühlen. Gib einfach dein Bestes, die Balance zu halten.

2. Position des Oberkörpers