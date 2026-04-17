Für Laura Horváth ist jeder Sieg eine Familienangelegenheit

Funktionelle Fitness kann ein einsamer Sport sein. Wenn die Uhr läuft, schrumpft das Stadion, bis nur noch du, eine schwere Langhantel und der Geschmack von Metall in deiner Kehle übrig sind. Unter den Scheinwerfern, wenn sich der Schweiß auf dem Gummiboden sammelt und der Lärm der Menge zu einem entfernten Brummen schrumpft, kann es wie die ultimative Willensprüfung im Alleingang aussehen. Hier heben die Athlet:innen allein, leiden allein und - wenn sie Glück haben - gewinnen sie allein.

Wenn du der ungarischen Functional-Fitness-Sportlerin Laura Horváth länger als eine Minute zusiehst, schmilzt die Illusion der Einsamkeit jedoch dahin. Die Gewinnerin des World Fitness Project (WFP) und des Rogue Invitational von 2025 führt ihren Erfolg unter den Scheinwerfern nicht nur auf ihre unermüdliche Arbeitsmoral zurück, sondern auch auf eine Familie, die sich wie eine Einheit bewegt, denkt und handelt.

Horváths Geschichte wird in einem neuen Dokumentarfilm erzählt: Power in Every Rep: Together We Rise. Schau sie dir hier an:

49 Min Power in Every Rep: Together We Rise Von den familiären Wurzeln zur Weltmeisterin: Die Geschichte hinter Laura Horváths Aufstieg in der Elite-Fitness.

01 Familiäre Einflüsse: Aufwachsen in einer Sportfamilie

Die Horváth-Familie versammelt sich in Budapest zu Lauras Filmpremiere © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

Diese innewohnende und biologische Verbindung wurde in Budapest geknüpft, wo Horváth - das jüngste von drei Kindern zweier Sportlehrer:innen - ihre Karriere im Hochleistungssport begann. "Wir sind sehr sportlich aufgewachsen", erzählt sie dem Red Bulletin. "Mein Vater war Zehnkämpfer und meine Mutter war Leichtathletin." An den Wochenenden, erklärt sie, "fuhren wir mit dem Fahrrad und dem Kanu. Das war ein Teil unseres Lebens und hat mich und meine beiden Brüder zusammengeschweißt". Ihre Eltern besaßen auch eine örtliche Kletterwand, und seit ihren frühesten Erinnerungen war Horváth dabei - sie hing an Seilen, kletterte Wände hinauf und beobachtete, wie Mitglieder:innen komplizierte Kletterrouten durchliefen.

Die wichtigste Figur in dieser Formation war jedoch ihr älterer Bruder Kristóf. Wo er hinging, folgte sie ihm - ob er es wollte oder nicht. "Seit ich klein war, wollte ich das tun, was er tat", erklärt sie weiter. "Er war mein großer Bruder und ich war sein kleiner Schatten, was ihn manchmal ärgerte." Dieser Schatten, so stellte sich heraus, hatte selbst einen ausgeprägten Wettbewerbsinstinkt.

Als die beiden älter wurden, änderte sich die Geschwisterdynamik und heute ist das Horváth-Duo nur noch selten getrennt - am wenigsten am Wettkampftag, an dem sie Strategien entwickeln, sich aufwärmen und sich vor jedem Wettkampf gegenseitig anfeuern. "Laura hat mir einen Sinn im Leben gegeben", stellt Kristóf in einem neuen Dokumentarfilm über den Aufstieg seiner Schwester im Sport klar. "Ich bin ein Mensch, der sich mehr für andere einsetzt als für mich selbst." Diese Dynamik hat die beiden seit ihrer Kindheit geprägt und Laura hat sich ihr angeschlossen, anstatt sich vor ihr zu verstecken. Aus dem Schatten ist eine Partnerschaft geworden.

Die Gewinnerin des World Fitness Project 2025 in Aktion © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Quotation Die Fitness hat uns als Geschwister näher zusammengebracht. Laura Horváth

Diese Verbundenheit wird in der Hitze des Wettkampfs kristallklar. Als Horváth beim World Fitness Project 2025 in Indianapolis den neunten Gesamtrang belegte, war es Kristóf, der sie am schnellsten wieder auf die Beine brachte. "Wir haben diese Regel, dass wir nicht zu hoch hinaus wollen und auch nicht zu lange in den Tiefen bleiben", erklärt er. Eine Philosophie, die Laura voll und ganz verinnerlicht hat - und die, wie man vermuten kann, schon lange vor ihrem ersten Platz in Kopenhagen geprägt wurde. "Wir hatten die gleichen Ziele", erinnert sie sich an das Aufwachsen an der Seite ihres Bruders. "Fitness hat uns als Geschwister näher zusammengebracht." Zwanzig Jahre später hat sich nicht viel geändert.

02 Ressourcen bündeln: Das geschwisterliche Fitnessstudio in Budapest

Horváth zeigt ihr Können bei den World Fitness Project Finals © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Vielleicht ist das der Grund, warum die beiden sich schließlich entschlossen, etwas aus all dem zu machen - der gemeinsamen Besessenheit, dem jahrelang angesammelten Wissen und dem Wunsch, etwas zurückzugeben - und es gemeinsam zu tun. Zu Hause in Budapest war die Gründung des Fitnessstudios Kaduzs schon seit zehn Jahren geplant. "Wir haben immer davon geträumt, einen eigenen Gemeinschaftsraum zu haben", sagt Horváth. "Aber das Leben kam uns immer wieder in die Quere." Als sie schon fast aufgegeben hatten, stießen sie auf ein leeres Lagerhaus. "Das war es", sagt sie. "Wir beschlossen, es einfach zu tun."

Der Raum spiegelt die Art wider, wie Kristóf und Laura über Fitness denken - nämlich anders als die meisten. "Er programmiert mehr auf Langlebigkeit und Wohlbefinden als auf Leistung", sagt Horváth. "Nicht jeder muss Muscle-Ups oder Handstandläufe machen. Für die meisten Menschen ist es besser, sich auf Klimmzüge, Liegestütze, Kniebeugen [und] Kreuzheben zu konzentrieren - Bewegungen, die den Alltag erleichtern." Für einen zweifachen WM-Silbermedaillengewinner und amtierenden Weltmeister ist das eine bemerkenswert unaufgeregte Vision. Dabei war das Kaduzs selbst nie darauf ausgelegt, zu beeindrucken. "Wir wollten nicht auffallen", hält sie fest. "Wir wollten einfach einen Raum, in dem wir uns gerne aufhalten."

Quotation Wir haben die Regel, nicht zu hoch zu fliegen und nicht zu lange in den Tiefen zu bleiben. Kristóf Horváth

03 Ein Platz für Frauen im Sport

Dieses Ethos erstreckt sich auch darauf, für wen der Raum gedacht ist. Als junge Frau war Laura Horváth die erste Frau, die in ihrem örtlichen Kraftsportverein Mitglied wurde. Ihr Bruder hatte ihr gesagt, dass es keine Umkleidekabinen für Frauen gäbe und sie deshalb nicht kommen könne. Sie kam trotzdem. "Ich war hartnäckig", erzählt sie mit etwas Understatement und schätzt, dass heute in Kaduzs 70 bis 80 Prozent der Mitglieder:innen Frauen sind. "Die Botschaft hat sich sehr verändert. Früher ging es nur darum, dünn und klein zu sein. Jetzt wollen mehr Frauen stark sein, ihren Körper auftanken und Stärke zeigen."

An der Langhantel steht man alleine; der Rest lebt vom sozialen Support. © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Quotation Frauen wollen stark sein, ihren Körper mit Energie versorgen und ihre Stärke ausleben. Laura Horváth

Das Fitnessstudio, das sie und Kristóf aus einer leeren Lagerhalle in Budapest gebaut haben, ist im Grunde eine Erweiterung dessen, was ihre Familie ihnen gegeben hat: ein Ort, an dem sie sich bewegen, sich anstrengen und dazugehören können. "Das spüre sogar ich, wenn ich ein neues Fitnessstudio betrete", gesteht sie sich ein. "Das ist ganz normal. Mach einfach den ersten Schritt. Im Kaduzs sind wir sehr gastfreundlich und nach ein paar Trainingseinheiten wirst du dich wie zu Hause fühlen." Für Horváth mag die Langhantel ein Einzelkampf sein. Aber das Drumherum - die Familie, das Fitnessstudio, die Gemeinschaft, die sie in Budapest im Stillen aufbauen - ist alles andere als das. "Alles, was du tun musst, ist aufzutauchen. Wir treffen dich dort, wo du bist."

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