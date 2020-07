Die Top 5 unglaublichsten Baron Steals

, das globale 1v1-Turnier sucht die besten LoL-Einzelkämpfer der Welt. Auch in Deutschland wird der nationale Champion ermittelt.

Baron Steals im Pro Play sind keineswegs eine Seltenheit. Vor allem riskante 50/50 Situationen können dabei schnell in beide Richtungen gehen. Die wirklich unfassbaren Steals passieren jedoch dann, wenn es ein Team schafft ohne Smite dem anderen den Buff wegzuschnappen. Im Laufe der League of Legends Geschichte kam es dabei zu den verrücktesten Szenarien, wie unsere Top 5 demonstrieren.

5. TL vs TSM

In seiner Zeit bei TSM war Wildturtle für seine Jinx Rockets bekannt und gefürchtet. Nicht etwa, weil er sich damit laufend Kills sicherte, was natürlich ebenso der Fall war, sondern weil es ihm immer wieder gelang, Objectives zu stealen. Überraschend oft schaffte er das sowohl beim Dragon und im folgenden Beispiel gegen Team Liquid, sogar bei Baron.

4. AHQ vs H2K

Nach einem gewonnenen Teamfight fühlt sich H2K selbst ohne Jungler confident, den Baron Buff zu securen. Lediglich Support Albis auf seiner Karma kann diesen contesten, wodurch der eigentlich free sein sollte. Als jedoch niemand des H2K Squads es für nötig hält, dessen Mantra Q zu blocken, schnappt ihnen der so den Baron direkt vor der Nase weg.

Ein League of Legends Game ist erst dann vorbei, wenn der Nexus down ist. Bis dahin, kann aber viel schiefgehen...

3. C9 vs TL