Marathon: Alle Infos zum Extraction-Shooter von Bungie

Spätestens mit der Veröffentlichung von ' Halo: Kampf um die Zukunft ' im Jahr 2001 hat sich Entwicklerstudio Bungie in der Gaming-Szene einen Namen gemacht. Nach dem großen Erfolg von Destiny 2 erscheint 2026 mit ' Marathon ' das neue Game des Entwicklers. Der Extraction-Shooter schlägt in eine ähnliche Kerbe wie ' ARC Raiders ', geht aber aus spielerischer Sicht neue Wege. Alles, was du zu Marathon wissen musst , liest du hier.

01 Marathon Release: Wann erscheint das Spiel?

Marathon wird bereits am 05. März 2026 erscheinen . Veröffentlicht wird neue Extraction-Shooter dabei für PC (via Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Last-Gen-Konsolen wie PS4 oder Xbox One werden nicht unterstützt. Auch eine Version für Nintendo-Plattformen wurde bislang nicht bestätigt.

Marathon startet am 05. März 2026 © Bungie

Ursprünglich sollte das Game bereits im September 2025 veröffentlicht werden, doch der Zustand war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zufriedenstellend für das Team. Das Verschieben des Termins wurde notwendig, um Feedback aus mehreren Alpha-Tests zu integrieren und Kernmechaniken weiter zu verfeinern. Darunter auch Gameplay-Balancing und Funktionen wie Solo-Queue oder Proximity Chat.

02 Marathon Gameplay: Was für eine Art Spiel ist das?

Mit Marathon wagt sich Bungie an einen Extraction-Shooter. Ganz im Stile von Titeln wie ARC Raiders, Hunt: Showdown oder Escape from Tarkov. Dabei setzt das neue Spiel auf einen reinen Multiplayer-Ansatz mit PvPvE-Gameplay. Das bedeutet: Spieler:innen treten hier nicht nur gegen KI-Gegner an, sondern bekommen es im Laufe einer Runde auch mit anderen menschlichen Spielerinnen und Spielern zu tun.

Marathon kombiniert Sci-Fi mit Fantasy © Bungie

Marathon spielt im Jahr 2850 und versetzt dich in die Rolle eines sogenannten "Runners". Das sind kybernetische Söldner, die auf dem verlassenen Planeten Tau Ceti IV nach Ressourcen suchen, Missionen absolvieren und letztlich lebend zu entkommen. Die Story spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle, das Gameplay steht hier klar im Fokus. Das Setting setzt auf eine interessante Kombination aus Science-Fiction- und Fantasy-Elementen.

Genretypisch ist es das Ziel, am Ende eines Matches erfolgreich aus dem Gebiet zu entkommen und mit der gesammelten Ausrüstung den eigenen Build zu verbessern. Matches in Marathon sind dabei für bis zu 32 Spieler:innen ausgelegt, wobei du die Wahl hast, ob du alleine, als Duo oder in Dreierteams in den Kampf ziehst.

Marathon setzt auf intensives Gameplay © Bungie

Bietet Marathon Cross-Play? Ja, Marathon unterstützt plattformübergreifendes Spielen (Cross-Play) zwischen PC und Konsolen. Auch Cross-Progression wird geboten. Spielfortschritte stehen also unabhängig von der aktuellen Plattform zur Verfügung und können nahtlos übernommen werden.

Gespielt wird das Game dabei aus der First-Person-Perspektive, was für eine intensive Atmosphäre und kernige Action sorgen soll. Eine Runde soll laut das Entwicklerteams ungefähr 25 bis 40 Minuten Zeit in Anspruch nehmen.

03 Das macht Marathon anders

Marathon hebt sich in verschiedenen Punkten von klassischen Extraction-Shootern ab und geht einen ganz eigenen Weg, der für ein frisches Spielgefühl sorgen soll. Dabei kombiniert der Titel das bekannte (und geschätzte) Gunplay von Bungie-Spielen mit modernen Live-Service-Elementen, die dich lange an den Bildschirm fesseln sollen.

Jede Runde findet in weitläufigen, dynamischen Karten statt, in denen du Ressourcen sammeln, Gegner ausschalten und wertvolle Items extrahieren musst. Mehr Risiko bringt meist mehr Belohnung, doch jedes Scheitern kann deine Beute gefährden.

Marathon ist ein Extraction-Shooter mit PvPvE-Elementen © Bungie

Für zusätzliche Würze im Gameplay sorgt das Sauerstoffsystem: Da es sich bei Tau Ceti IV um eine eigentlich unbewohnbare Weltraum-Kolonie handelt, ist Sauerstoff begrenzt. Hier setzt Marathon auf eine Sauerstoffmechanik, die die Intensität erhöhen soll. Für jede Mission steht dir nur ein gewisses Kontingent zur Verfügung, das im Laufe einer Runde zur Neige geht. Und niemand will, dass einem die Luft ausgeht, bevor man es sicher nach Hause schafft - oder?

Unterschiedliche Aktionen wie Sprünge, Slides oder Parkours-Moves verbrauchen mehr Sauerstoff und sollten entsprechend mit Bedacht verwendet werden. Auf den Karten finden sich aber o2-Stationen und -Kanister, mit denen du deinen Vorrat wieder aufstocken kannst.

Innerhalb eines Matches lassen sich Aufträge für insgesamt sechs rivalisierende Fraktionen abschließen, die jeweils unterschiedliche Risiken bergen, dafür aber auch mit teils mächtigen Belohnungen aufwarten.

04 Marathon Runners: Die Klassen im Überblick

Runner Hüllen sind die Klassen in Marathon © Bungie

Für spielerische Abwechslung in Marathon sorgt das Klassensystem der Runners beziehungsweise Runner Hüllen , die unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Jede dieser Runner Hüllen ist auf eine bestimmte Herangehensweise ausgelegt. Sei es das Sammeln von Informationen, die Störung des Kampfgeschehens oder Heilung und Support.

Dabei setzt jeder Runner auf ein auffälliges Design, sodass du bereits aus der Ferne erahnen kannst, was dich in einer direkten Konfrontation erwartet. Der Spielstil jeder Runner Hülle kann zusätzlich durch Kerne, Implantate, Waffen und Mods angepasst werden, die in einem eigenen Loadout zusammengebaut werden können.

Loadouts lassen sich durch Kerne, Implantate und mehr anpassen. © Bungie

Kerne verändern die Funktionsweise und Skills der eigenen Fähigkeiten. Beispielsweise durch eine zusätzliche Ladung oder verbesserte Ortung.

Implantate hingegen liefern dir zusätzliche Stats und einen zusätzlichen Perk.Die Implantate der höchsten Stufe verfügen außerdem über einen zusätzlichen, permanenten Perk.

Insgesamt sechs Runner Hüllen wird es zum Release von Marathon geben:

Destroyer (Kampf-Spezialist): Verfügt über Verteidigungsbarriere, Raketensysteme und Antriebsdüsen. Besonders stark im Kampf.

Assassin (Schattenagent): Nutzt Synth-Rauch und Tarntechnologien, um aus dem Verborgenen anzugreifen.

Recon (Informationsspezialistin): Erkennt Bedrohungen mithilfe von Echo-Pulsen, Verfolger-Drohnen und holografischen Spuren andere Spieler.

Vandal (Kampfanarchistin): Bekannt für ihre enorme Geschwindigkeit und Mobilität. Kann Kämpfe stören und Gegner:innen mit einer Kanone wegschleudern.

Thief (Verdeckte Beschaffung): Besonders gut im Aufspüren hochwertiger Beute. Kommt mit optimierten Visieren, gesteuerten Schmetterlingsdrohnen und einem Greifhaken.

Triage (Feldsanitäter): Der klassische Medic/Supporter mit einsetzbaren Heildrohnen, integrierten Reboot-Fähigkeiten und Buffs im Kampf.

05 Marathon ist ein reines Multiplayer-Game

Bei der Spielerfahrung setzt Marathon rein auf einen Multiplayermodus. Du kannst zwar auch alleine spielen, eine klassische Story-Kampagne oder einen Singpleplayermodus gibt es jedoch nicht. Der Fokus liegt auf kompetitiven Begegnungen, bei denen du mit oder gegen andere Teams antrittst.

Dank integriertem Cross-Play können Freund:innen auf unterschiedlichen Plattformen zusammen zocken, und Cross-Progression sorgt dafür, dass dein Fortschritt überall gültig bleibt. Dabei wollen die Entwickler:innen beispielsweise durch saisonale Inhalte, zeitliche begrenzte Events und regelmäßige Updates für zusätzliche Langzeitmotivation sorgen.

06 Marathon Systemanforderungen

Welche Systemanforderungen hat die PC-Version von Marathon? Bungie hat vor Kurzem verraten, welche Mindestanforderungen der kommende Extraction-Shooter an PCs und Notebooks setzt. Die gute Nachricht: Das Game zeigt sich sehr genügsam.

Mindestanforderungen für Marathon:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (aktueller Service Pack)

Prozessor: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB, mit aktiviertem ReBAR)

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetzugang

Empfohlene Systemanforderungen:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (aktueller Service Pack)

Prozessor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB, mit aktiviertem ReBAR)

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetzugang