Alles was wir über Marvel Tokon: Fighting Souls wissen

In der Fighting-Game-Szene gibt es einige Titel, die immer Teil der Turnier-Szene waren. Darunter sind Spiele wie Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat oder Guilty Gear. Doch auch Games mit Marvel-Charakteren gehören zu einem festen Teil der Genre-Geschichte. Gerade Marvel vs. Capcom 2 hat in den frühen 2000ern seine Spuren hinterlassen und besonders die amerikanische Community geprägt. Jetzt kehren Wolverine, Magneto, Iron Man und Co. zurück - Doch Marvel Tokon: Fighting Souls kommt dieses mal nicht aus dem Hause Capcom.

Die harten Fakten Entwickler Arc System Works Release 6. August 2026

9 Min Arcades Insert coin, unleash memories: dive into Japan's arcade obsession.

01 Das Gameplay

4-gegen-4-Action

Marvel-Fighting-Games waren bis auf wenige Ausnahmen schon immer Team-Fighter. Natürlich vor allem die legendären Titel aus der Marvel vs. Capcom-Reihe. Während hier bisher mit maximal Teams aus drei Kämpfern in den Ring gestiegen wurde, erhöht Marvel Tokon die Anzahl der Recken pro Team auf vier.

Mit seinen 4-gegen-4-Matches kann Tokon ziemlich wild werden © Marvel

Dabei teilen sich alle vier Fighter eines Team einen einzigen Lebensbalken, während in anderen Fighting-Games dieser Art jeder Charakter meist seinen eigenen Health-Pool besitzt.

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Dennoch könnt ihr zwischen den Mitgliedern eures Teams wechseln. Mitten in der Action tauscht ihr euren Kämpfer in der ersten Reihe aus oder behaltet einfach den, den ihr zu Beginn des Matches als Anführer gewählt habt. Die anderen Teammitglieder stehen euch dabei auf der Reservebank zur Verfügung und lassen sich für Assist-Angriffe in die Arena rufen.

Danger nutzt ihren Assist, um Magik zu unterstützen © Marvel

Assemble!

Neben der Teamgröße von vier Charakteren bietet Marvel Tokon eine weitere Genre-Neuheit im Bezug auf die Tag-Mechanik: Zu Beginn des Matches stehen euch lediglich zwei Fighter zur Verfügung - euer Point-Charakter und ein Assist. Verliert ihr Runden oder schlagt eure Gegner durch die Wände der Stages, schaltet ihr Stück für Stück mehr Mitglieder eures Teams frei.

Im Laufe eines Matchs sammelt ihr alle Charaktere eures Teams © Marvel

Einzigartige Moves

Arc System Works haben sich bei dem Kampfsystem von Marvel Tokon auch sehr von eigenen Titeln der Vergangenheit inspirieren lassen. So bietet Tokon bei jedem Charakter einen einzigartigen Move, für den es jeweils einen dedizierten Knopf gibt. Dieser hebt sich stark von den Fähigkeiten anderer Helden und Schurken ab und unterstreicht die Diversität des Gameplays innerhalb der Charakterauswahl. Beispiele für diese Unique-Moves sind Captain Americas Schildwurf, Spider-Mans Web-Swing oder die Fähigkeit von Storm Wind zu manipulieren.

Magneto nutzt seine Superkraft um Metal zu kontrollieren © Marvel

02 Die Entwickler: Arc System Works

Seit den 90ern lag die Entwicklung von Fighting Games mit der Marvel-Lizenz in den Händen der Street Fighter-Devs Capcom. Nachdem der letzte Ableger der Marvel vs. Capcom-Reihe, Marvel vs.Capcom: Infinite, aber leider hinter den Erwartungen der Fans zurück blieb, bekommt nun ein neues Studio die Chance, die ikonischen Superhelden und Superschurken in einen 2D-Fighter zu packen.

Die Wahl von Sony für dieses Projekt fiel dabei auf ein weiteres renommiertes Team innerhalb des Genres: Arc System Works. Neben legendären Titeln wie Guilty Gear und BlazBlue haben ASW unter anderem Dragon Ball FighterZ entwickelt, was ähnlich wie Marvel Tokon ein Team-basiertes Fighting-Game ist.

Dragon Ball FighterZ sieht fantastisch aus © Bandai Namco

Mit Guilty Gear: Strive hat Arc System Works auch einen der erfolgreichsten Genre-Ableger geschaffen. Strive hatte damals den ersten Versuch gestartet, die sehr komplexe Gaming-Reihe durch simpleres Game-Design für ein neues Publikum schmackhaft zu machen. Zusätzlich hat die Nutzung von Rollback-Netcode zum Release dafür gesorgt, dass Strive in der Online-Szene große Wellen geschlagen hat. Mittlerweile ist diese Art von Netcode aus dem Fighting-Game-Genre nicht mehr wegzudenken.

Guilty Gear Strive vereinfacht die komplexe Spielereihe © Arc System Works

03 Bestätigte Teams & Charaktere

Die Fighter von Marvel Tokon wurden uns in der Form von Teams präsentiert. Dabei könnt ihr aber bei der Auswahl eures eigenen Kaders frei mischen und seid nicht an diese vorgefertigten Gruppen gebunden.

Unbreakable X-Men

Storm

Magik

Wolverine

Danger

The Amazing Guardinas

Spider-Man

Ms. Marvel

Starlord

Peni Parker

Fighting Avengers

Captain America

Iron Man

Hulk

Black Panther

Knights of Doom

Dr. Doom

Magneto

Green Goblin

Carnage

Samurai Outriders

Ghost Rider

Blade

Loki

Deadpool

DLC-Charaktere für Season 1

Phoenix Cyclops

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